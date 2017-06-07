"Газпром" расторг соглашение о транзите газа с "Газтранзитом"

"Газпром" прекратил все права и обязанности сторон по данному соглашению.

«Газпром» разорвал все договоренности с «Газтранзитом» gazprom.ru "Газпром" и "Газтранзит" договорились расторгнуть соглашение о транспортировке и прекратить все права и обязанности сторон по соглашению с 1 июля 2016 года.

Соглашение было заключено сторонами 5 сентября 2002 года. Совет директоров "Газпрома" принял решение об одобрении сделки 16 декабря 2016 года, 29 декабря она была совершена.

Соглашение о транспортировке было расторгнуто одновременно со вступлением в силу дополнения к контракту на компримирование. Это дополнение среди прочего вносит изменения в контракт, в соответствии с которыми "Газтранзит" с середины 2016 года обеспечивает содержание и функционирование лупингов в состоянии, пригодном для транспортировки газа. Годовая стоимость услуг составляет $ 13,128 млн с оплатой как в долларах США, так и в гривнах.

Напомним, "Нафтогазу Украины" и "Газпрому" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализовывала проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

Напомним, "Газтранзит" подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте 40,2% акций предприятия, которые принадлежат компании "Газпром".

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.