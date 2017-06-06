"Газпром" не допустили на судебные заседания по делу газопровода OPAL

В Европейском суде не считают "Газпром" стороной в деле "Нафтогаза" против Еврокомиссии.

Спор "Нафтогаза" против Еврокомиссии будут рассматривать без «Газпрома»

Российский "Газпром" не был допущен к участию в рассмотрении в Европейском суде иска "Нафтогаза" по решению Еврокомиссии о расширенном доступ "Газпрома" к, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН

"Нас не допустили стороной к рассмотрению этого вопроса", - сказал Медведев, отвечая на вопрос по делу по OPAL.

Напомним, что ранее польская государственная компания PGNiG подала в Европейский суд иск против решения Еврокомиссии, а ее дочерняя компания пожаловалась немецкому Федеральному агентству по вопросам сетей. Польская сторона настаивала на том, что увеличение доступа России к OPAL может представлять определенные угрозы для транспортировки газа между Украиной и Польшей.

Затем правительство Польши обратилось в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.

Суд ЕC приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока". Хотя "Газпром" уже успел нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

В комментарии ZN.UA, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС решение ЕК подрывает реформу нефтегазового сектора страны. Гончар также отмечал, что Украине следует провести консультации с польской стороной относительно возможности проведения совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.

Подробнее читайте в статье Ганны Лютой "OПАЛенные "Газпромом".