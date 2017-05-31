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"Газтранзит" обжаловал арест акций, принадлежащих "Газпрому"

31 мая в 16:20

Иск зарегестрирован 26 мая, информация об открытии производства пока отсутствует.

Газпром, Gazprom
«Газтранзит» защищает интересы акционера
gazprom.ru
 "Газтранзит" подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте 40,2% акций предприятия, которые принадлежат компании "Газпром" (Россия). Об этом сообщается в информационной справке админсуда, передают "Українські новини".

"Иск к департаменту исполнительной службы Минюста о признании и отмене его постановления был зарегистрирован 26 мая, информация об открытии производства пока отсутствует. Соответственно еще не определена дата его возможного рассмотрения", - сообщили в справке.

"Нафтогазу Украины" и "Газпрому" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.

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Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн. 

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

По материалам: Українські новини
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Тэги газ суд Газпром штраф
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