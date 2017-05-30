Фонд госимущества определил госпредприятия, которые продадут через ProZorro

Перечень предприятий насчитывает 90 объектов.

ФГИУ подготовил перечень предприятий для малой приватизации newpolityka.in.ua Фонд государственного имущества Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли определил первые 90 объектов малой приватизации, которые выставят на продажу через систему электронных аукционов "Prozorro", сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефьодова.

"Мы с ФГИУ уже определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут проданы через систему", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что система электронных закупок ProZorro будет использоваться при приватизации нестратегических государственных компаний.

Сообщалось, что Фонд госимущества подал в Хозяйственный суд Киева иск к ООО "ЕСУ" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.