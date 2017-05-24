Фонд госимущества продает контрольный пакет "Укрнефтепродукта"

Конкурс назначен на 22 июня.

Продается 50%+1 акция "Укрнефтепродукта" newpolityka.in.ua Фонд государственного имущества выставил на продажу 50%+1 акцию частного акционерного общества "Укрнефтепродукт", передают "Українські новини".

Начальная цена пакета акций общества - 28,415 млн грн. Конкурс по продаже пакета акций "Укрнефтепродукта" назначен на 22 июня в 11:00.

"Укрнефтепродукт" был включен в перечень предприятий подлежащих приватизации в 2009 году, но конкурс так и не был объявлен. 50%+1 акция компании принадлежат Фонду госимущества, 44,19% - концерну "Нефтепродукт Украины".

2016 год "Укрнефтепродукт" закончил с убытком 417 тыс грн. На конец 2016 года численность работников составила 11 человек.

Напомним, Мининфраструктуры затягивает приватизацию: из 19 предприятий в Фонд госимущества передано только пять.

Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск к ООО "ЕСУ" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком".