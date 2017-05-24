Топ Новости
<
>

Фонд госимущества продает контрольный пакет "Укрнефтепродукта"

24 мая в 12:33

Конкурс назначен на 22 июня.

Фонд госимущества
Продается 50%+1 акция "Укрнефтепродукта"
newpolityka.in.ua
 Фонд государственного имущества выставил на продажу 50%+1 акцию частного акционерного общества "Укрнефтепродукт", передают "Українські новини".

Начальная цена пакета акций общества - 28,415 млн грн. Конкурс по продаже пакета акций "Укрнефтепродукта" назначен на 22 июня в 11:00.

"Укрнефтепродукт" был включен в перечень предприятий подлежащих приватизации в 2009 году, но конкурс так и не был объявлен. 50%+1 акция компании принадлежат Фонду госимущества, 44,19% - концерну "Нефтепродукт Украины".

2016 год "Укрнефтепродукт" закончил с убытком 417 тыс грн. На конец 2016 года численность работников составила 11 человек.

Читайте также: Две тысячи долларов за квартиру в столице. Кто меньше? Фонд госимущества начал анализировать работу оценщиков

Напомним, Мининфраструктуры затягивает приватизацию: из 19 предприятий в Фонд госимущества передано только пять.

Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск к ООО "ЕСУ" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком".

По материалам: Українські новини
Читайте также
Тэги госимущество приватизация Укрнефтепродукт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...