Фонд госимущества подал иск о расторжении договора купли-продажи "Укртелекома"

Условия договора не выполнены – ФГИУ.

"Укртелеком" хотят вернуть государству Андрей Товстыженко, ZN.UA

Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ООО "ЕСУ" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажии взыскании пени в размере 2,17 млрд грн, сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", - уточнили в Фонде госимущества Украины.

Напомним, что Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Сообщалось, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.