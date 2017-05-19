Мининфраструктуры затягивает приватизацию: из 19 предприятий в Фонд госимущества передано только пять

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Для выполнения плана приватизации на 2015-2017 годы министерству дополнительно нужно еще, минимум, два года.

Мининфраструктуры тянет с приватизацией Мининфраструктуры Украины

Из 19 предприятий, находящихся в подчинении Министерства инфраструктуры Украины и подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, в Фонд государственного имущества Украины в 2015-2016 были переданы только пять предприятий и еще одно предприятие было приватизировано. Об этом свидетельствуют данные министерства, которые есть в распоряжении

"Необходимо отметить, что в 2015 году ЧАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" и Государственное предприятие "Киевпассервис" были переданы в управление Фонду государственного имущества Украины , а Единый имущественный комплекс Люботинского ДКВП "Южная железная дорога" был приватизирован.

В 2016 году в сфере управления Фонда государственного имущества Украины были переданы Государственное предприятие "Черноморский яхт-клуб", Институт последипломного образования специалистов морского и речного транспорта, Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Гудок".

Также в 2016 году была проведена реорганизация Единого имущественного комплекса государственной судоходной компании "Укрферри" путем его присоединения к Государственному предприятию "Ильичевский морской торговый порт", - отмечается в документе.

Напомним, госпредприятия, которые подчиняются Мининфраструктуры, потеряли в обанкротившемся "Платинум Банка" более 400 миллионов грн.