Единый взнос для предприятий с вредными условиями труда будет повышен на 7-15%– Рева

Пока не известна дата введения повышения.

Ставки ЕСВ хотят повысить Андрей Товстыженко, ZN.UA

Планируется повышение(ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Размер ставки увеличится только для предприятий, с вредными условиями труда - на 15 процентов для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7 процентов для второго списка", - цитирует министра пресс-служба Министерства социальной политики.

Министр заявил, что имеется письменная договоренность с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда.

"Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников", - говорится в сообщении.

Рева подчеркнул, что нынешняя ставка ЕСВ в 22% для всех остальных работодателей сохранится.

Ранее Рева заявлял, что серьезный рост дефицита Пенсионного фонда в 2016 году связан со снижением минимального ЕСВ.