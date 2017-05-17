Эксперты указывают на негативные последствия запрета "1С" для Украины

Создание действенного украинского аналога "1С" обойдется в десятки миллионов долларов.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 маяот 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". Под запретом, в частности, оказалась

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из разработок "1С" наиболее известна программа "1С: Предприятие".

По мнению экспертов, опрошенных ZN.UA, данный запрет будет иметь крайне негативное последствие для Украины.

Алексей Скрипник / Facebook

(народный депутат, предприниматель, основатель IT-компании Eleks Software)

"У нас настолько много на "1С" работает бизнесов, что мы можем недооценить ущерб, который можем себе нанести".

В Украине 80-90% рынка бухгалтерских систем занимает "1С". Другие ERP системы (системы планирования ресурсов предприятия – ред.) стоят у небольшого количества компаний, отмечает Алексей Скрипник. По его оценкам, создание украинской версии "1С" обойдется в 10-30 млн долларов.

"Все дело в том, что "1С" – это очень сложная система, в которую вложено 20 лет труда. Это наибольший риск. И тут два основных момента. С одной стороны, 1С как компания должна была поспособствовать созданию "1С.Украина", "1С.Европа", то есть сделать так, чтобы тяжело было считать это российским ресурсом. С другой стороны, возникает вопрос, не захочет ли "1С" "обидеться" на Украину. Такие компании все же, волей-неволей, находятся под давлением российских спецслужб.

Насколько мы просчитывали вообще вопрос с "1С"? В стране управляемой ФБС этот вопрос могут решить достаточно жестко.У нас останутся версии, но мы не сможем их перенастраивать. Компания может просто поменять лицензионное соглашение. И это соглашение может больше ударить по Украине, чем по России", - отмечает основатель Eleks Software.

( предприниматель, основатель и президент хай-тек холдинга CM Core)

"Нужно сначала такие вещи обсуждать. Они были очень уместны три года назад, когда это все поддерживали… Резюме такое: все правильно, но несвоевременно"

На разработку и продвижение украинского аналога программного продукта "1С", который массово используется на украинских предприятиях, потребуется около 10 млн долларов и полтора-два года, считает Евгений Уткин.

"Для того чтобы перейти к этой модели, нужно просто подготовиться. У нас 99,9% компаний в Украине пользуются "1С". Поэтому, если строго следовать закону, мы должны будем просто остановить бизнес. Государство должно четко сформулировать свои требования относительно запрета российской программной продукции. Оно хочет иметь украинский продукт? – Окей. Мы сделаем этот украинский продукт, на это потребуется несколько миллионов долларов (я оцениваю - порядка десяти миллионов) и потребуется порядка 1,5-2 года для того, чтобы сделать что-то подобное "1С"", - убежден основатель и президент хай-тек холдинга CM Cor.

Украинская правда

( Заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук, публицист, народный депутат)

"В части социальных сетей это невыполнимо, а в части "1С" и "Паруса" – это большая глупость, которая будет препятствовать нормальному ведению бухучета, потому что нет украинской альтернативы"

Решение СНБО о запрете в Украине деятельности российской компании "1С" и прочих российских компаний, производящих софт для ведения бизнеса, ставит под удар ведение бухгалтерского учета в Украине, подчеркивает Александр Кирш.

"Это большая ошибка в двух словах. В части социальных сетей это невыполнимо, а в части "1С" и "Паруса" – это большая глупость, которая будет препятствовать нормальному ведению бухучета, потому что нет украинской альтернативы. Программой то пользоваться можно, но не будут же обновлять. А чего оно стоит без обновления и без поддержки? Кроме того, налоговая сможет всегда придраться и сказать: "у вас отчетность не подтверждена документами. Чтобы подтвердить, придется раскрыть, что мы пользуемся "1С", а раз пользуемся "1С" – то нарушаем законодательство. Опять же –отчетность может считаться непредоставленной. Там большие опасности, этого нельзя было делать.... Проблема не только в том, что не доплатят налоги те, кто занимаются программами, а проблема в том, что остальным непонятно, как вести бухучет. Нет же альтернативы. Когда говорят: "сделайте украинскую" (украинскую "1С" – ред.) – ну это все равно, что сказать: "сделайте украинскую Windows", – считает депутат.

Специалист отмечает, что проблема связана не только с проблемой создания нового программного продукта, но также – с проблемой блокировки, необходимости массово переучивать сотрудников предприятий и прочего.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".