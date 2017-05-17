На создание украинского аналога "1С" потребуется около 10 млн долларов и полтора-два года – владелец CM Core

Введение санкций против российских IT-компаний – это правильный, но несвоевременный шаг, считает предприниматель.

В Украине есть масса компаний, готовых создать аналог софта от "1С", но это потребует времени и денег Страна

На разработку и продвижение украинского аналога программного продукта "1С", который массово используется на украинских предприятиях, потребуется около 10 млн долларов и полтора-два года, заявил украинский предприниматель, основатель и президент хай-тек холдинга CM Coreв комментарии

По его словам, выполнение указа президента Украины о запрете в Украине деятельности российсих IT-компаний требует основательной подготовки.

"Для того чтобы перейти к этой модели, нужно просто подготовиться. У нас 99,9% компаний в Украине пользуются "1С". Поэтому, если строго следовать закону, мы должны будем просто остановить бизнес", – указал он.

Уткин отмечает, что государство должно четко сформулировать свои требования относительно запрета российской программной продукции.

"Оно хочет иметь украинский продукт – окей. Мы сделаем этот украинский продукт, на это потребуется несколько миллионов долларов (я оцениваю - порядка десяти миллионов) и потребуется порядка 1,5-2 года для того, чтобы сделать что-то подобное "1С", – указал предприниматель. По его словам, в Украине есть масса компаний, которые могут это сделать.

С точки зрения бизнесмена, введению подобных запретов должно предшествовать их открытое публичное обсуждение.

"Нужно сначала такие вещи обсуждать. Они были очень уместны три года назад, когда это все поддерживали… Резюме такое: все правильно, но несвоевременно", – заключил Уткин.

Предприниматель также указал, что запрет на российские интернет-сервисы, программную продукцию и соцсети не окажет серьезного влияния на украинскую IT сферу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".