Идея создания украинского аналога "1С" похожа на идею создания "украинской Windows" – экономист

Указ президента о запрете деятельности российских IT-компаний в Украине ставит весь бухгалтерский учет Украины под удар.

Запрет "1С" в Украине может привести к тому, что вся бухгалтерия в стране будет вестись "из-под полы" npcab.ru

доктор экономических наук, публицист

Указ о запрете в Украине деятельности российской компании "1С" и прочих российских компаний, производящих софт для ведения бизнеса, ставит под удар ведение бухгалтерского учета в Украине, заявил депутат Верховной Рады,в комментарии ZN.UA.

"Это (введение санкций против российских IT-компаний) большая ошибка, в двух словах. В части социальных сетей это невыполнимо, а в части "1С" и "Паруса" – это большая глупость, которая будет препятствовать нормальному ведению бухучета, потому что нет украинской альтернативы", – указал он.

Специалист отмечает, что под санкции попала не только компания "1С", продукцию которой массово используют на украинских предприятиях. В Украине также запрещены компании ABBYY, "Аби Украина", "Парус" и "Галактика центр" – практически все известные компании данной отрасли.

"Программой то пользоваться можно, но (программу. - ред.) не будут же обновлять. А чего оно стоит без обновления и без поддержки? Кроме того, налоговая сможет всегда придраться и сказать: "у вас отчетность не подтверждена документами. Чтобы подтвердить, придется раскрыть, что мы пользуемся "1С", а раз пользуемся "1С" – то нарушаем законодательство. Опять же –отчетность может считаться непредоставленной. Там большие опасности, этого нельзя было делать", – подчеркнул Кирш.

"Проблема не только в том, что не заплатят налоги те, кто занимаются программами, а проблема в том, что остальным непонятно, как вести бухучет. Нет же альтернативы. Когда говорят: "сделайте украинскую" (украинскую "1С" – ред.) – ну это все равно, что сказать: "сделайте украинскую Windows", – считает депутат.

Парламентарий выразил надежду, что запрет на деятельность в Украине компаний, продукты которой используются украинским бизнесом, будет ликвидирован, после того как власть осознает ошибочность данного решения. В противном случае, весь бухучет в стране будет вестись "из-под полы". По его словам, перед введением запрета с Верховной Радой никто не посоветовался.

Кирш указывает, на сегодня систем, сколь-нибудь равноценных запрещенным программным продуктам, в Украине попросту нет. Цена решения вопроса, по его словам, достаточно серьезная, ведь проблема связана не только с проблемой создания нового программного продукта, но также – с проблемой блокировки, необходимости массово переучивать сотрудников предприятий, и прочего.

Выход депутат усматривает в отмене той части введенных санкций, которые ставят бухучет Украины под удар.

"Там, где запретили "Яндекс", "Одноклассники" – это все "такое", их изолировать практически невозможно технически, там технически ничего не пройдет. Но здесь-то ведь есть налоговый удар, поэтому опасно", – заключил эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".