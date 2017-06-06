Дипломатический конфликт угрожает инвестиционной империи Катара - Bloomberg

Доха владеет долей в Volkswagen, Glencore, "Роснефть" и Deutsche Bank.
Теперь, дипломатический конфликт с соседними странами может затруднить способность Qatar Investment Authority заключать крупные сделки.
Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что Саудовская Аравия и три другие арабские страны разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чтобы наказать его за связи с Ираном и возможных связях с исламистской группой.
"Потенциальные риски, перед которыми предстали катарские инвесторы включая QIA будут расти, а новые соглашения вероятно станет сложнее подписать из-за более тщательной проверки", - сказал директор консалтинговой фирмы GeoEconomica GmbH Свен Бехрендт.
"Катар перешел границу, поддерживая экстремистов в других уголках арабского мира, что вызвало такую реакцию соседей", - добавил он.
Издание перечисляет самые крупные инвестиции Катара. В частности, суверенный фонд страны стал владельцем крупнейшей доли немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Ему принадлежит доля стоимостью 11,6 миллиардов долларов включительно с привилегированными акциями. Также в декабре Glencore Plc и катарская сторона вместе купили 19,5% российского нефтепроизводителя "Роснефть". Стоимость сделки составляет 11 миллиардов долларов. QIA получил во владение 9,5% российской компании. Это была крупнейшая сделка в энергетической сфере за 2016 год, которая состоялась, несмотря на усилия Европы и США экономически изолировать Россию после ее военной агрессии против Украины.
QIA также сыграл ключевую роль в поглощении добывающей компании Xstrata Plc швейцарским трейдером Glencore за 29 миллиардов долларов. Катарский фонд владел 10% поглощенной компании. В результате он стал владельцем 8,4% Glencore.
Также катарская королевская семья попросила немецкого финансового регулятора разрешения увеличить свою долю в Deutsche Bank до более чем 10%. Об этом Bloomberg сказали источники, знакомые с ситуацией. Бывший премьер-министр Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани и бывший эмир страны Шейх Хман бин Халифа Аль Тани обладают общей долей в Deutsche Bank AG в объеме менее 9%.
Напомним, Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата является выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.
5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили Катар из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.ZN.UA