Дипломатический конфликт угрожает инвестиционной империи Катара - Bloomberg

Доха владеет долей в Volkswagen, Glencore, "Роснефть" и Deutsche Bank.

Катару будет сложнее заключать новые инвестиционные соглашения. anothercitizenship.com

Став одним из крупнейших экспортеров сжиженного газа,смог нарастить 335 миллиардов долларов инвестиций по всему миру через свой суверенный фонд.

Теперь, дипломатический конфликт с соседними странами может затруднить способность Qatar Investment Authority заключать крупные сделки.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что Саудовская Аравия и три другие арабские страны разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чтобы наказать его за связи с Ираном и возможных связях с исламистской группой.

"Потенциальные риски, перед которыми предстали катарские инвесторы включая QIA будут расти, а новые соглашения вероятно станет сложнее подписать из-за более тщательной проверки", - сказал директор консалтинговой фирмы GeoEconomica GmbH Свен Бехрендт.

"Катар перешел границу, поддерживая экстремистов в других уголках арабского мира, что вызвало такую реакцию соседей", - добавил он.

Издание перечисляет самые крупные инвестиции Катара. В частности, суверенный фонд страны стал владельцем крупнейшей доли немецкого автоконцерна Volkswagen AG. Ему принадлежит доля стоимостью 11,6 миллиардов долларов включительно с привилегированными акциями. Также в декабре Glencore Plc и катарская сторона вместе купили 19,5% российского нефтепроизводителя "Роснефть". Стоимость сделки составляет 11 миллиардов долларов. QIA получил во владение 9,5% российской компании. Это была крупнейшая сделка в энергетической сфере за 2016 год, которая состоялась, несмотря на усилия Европы и США экономически изолировать Россию после ее военной агрессии против Украины.

QIA также сыграл ключевую роль в поглощении добывающей компании Xstrata Plc швейцарским трейдером Glencore за 29 миллиардов долларов. Катарский фонд владел 10% поглощенной компании. В результате он стал владельцем 8,4% Glencore.

Также катарская королевская семья попросила немецкого финансового регулятора разрешения увеличить свою долю в Deutsche Bank до более чем 10%. Об этом Bloomberg сказали источники, знакомые с ситуацией. Бывший премьер-министр Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани и бывший эмир страны Шейх Хман бин Халифа Аль Тани обладают общей долей в Deutsche Bank AG в объеме менее 9%.

Напомним, Катар выплатил около одного миллиарда долларов террористической организации, которая связана с Аль-Каидой, и спецслужбам Ирана. Такая выплата является выкупом за членов королевской семьи, которых похитили в южном Ираке во время празднований, и стала одной из причин разрыва дипломатических отношений стран персидского залива с Катаром.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Ливия, Йемен и Мальдивские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Страны перекрыли границы, а также исключили Катар из военной коалиции, которая ведет войну в Йемене.