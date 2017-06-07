Цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов по поводу увеличения добычи в США

Brent дешевела до 49,99 доллара за баррель.

США наращивает добычу нефти до рекордных отметок bloomberg.com

Мировыев среду, 7 июня, продолжают снижаться на опасениях инвесторов по поводу увеличения добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:44 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до 49,99 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29% - до 48,05 доллара за баррель.

На цены на "черное золото" влияет прогноз Управления энергетической информации Министерства энергетики США, согласно которому добыча сырья в текущем году увеличится до 9,3 млн баррелей в сутки. При этом в мае этого года в ведомстве прогнозировали более скромный рост добычи. Как отмечает издание The Wall Street Journal, в 2018 году добыча нефти в США увеличится до десяти млн баррелей в сутки, побив рекорд1970 года – 9,6 млн баррелей в сутки.

Однако аналитики Capital Economics считают, что рост добычи нефти в США в ближайшее время может снизиться.

Данные Министерства энергетики США о запасах "черного золото" в стране будут опубликованы во второй половине дня в среду, 7 июня. Эксперты прогнозируют снижение коммерческих запасов (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, на 3,464 млн баррелей, или на 0,68% - до 506,44 млн баррелей.

Поддерживают цены на сырье данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов в США. Согласно отчету API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 4,6 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 3,5 млн баррелей.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.