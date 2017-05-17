Банки перечислили в резервы 7 млрд грн

Лидером по перечислениям стал "Приватбанк".

Украинские банки с частным капиталом не торопятся перечислять в резервы Василий Артюшенко, ZN.UA

В первом квартале украинскиеперечислили в резервы по активным операциям 7,005 млрд грн, сообащет "Экономическая правда" со ссылкой на финансовую отчетность банков.

Сообщается, что государственные банки зарезервировали 3,835 млрд грн. Крупнейшие отчисления осуществили "Приватбанк" и "Ощадбанк" - 1,918 млрд грн и 1,129 млрд грн соответственно.

Банки с иностранным капиталом зарезервировали 2,652 млрд грн, в том числе крупнейшие отчисления у банков с российским госкапиталом: "Сбербанк" – 649,224 млн грн, "ВТБ Банк" – 578,057 млн грн и "Проминвестбанк" – 407,85 млн грн; украинские банки с частным капиталом всего перечислили в резервы 517,994 млн грн.

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Напомним, Нацбанк по состоянию на 1 апреля зафиксировал 36 банков, которые нуждаются в докапитализации до 200 млн грн.

Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".