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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,42 грн/доллар

16 мая в 19:50

Национальная валюта снова укрепляется. НБУ на рынок пока не выходит.

Бомж курс валюта
Доллар продолжает дешеветь
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 16 мая, укрепился до 26,42 грн/доллар с 26,45 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,41-26,43 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4334 грн/доллар с 26,4719 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 290,16 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 258,50 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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