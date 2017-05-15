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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,45 грн/доллар

15 мая в 19:50

Национальная валюта снова укрепляется. НБУ на рынок пока не выходит.

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Доллар снова дешевеет
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 15 мая, укрепился до 26,45 грн/доллар с 26,47 грн/доллар по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,44-26,46 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4719 грн/доллар с 26,4743 грн/доллар  в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 258,50 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 269,02 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги доллар Нацбанк
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