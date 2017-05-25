В Каннах показали фильм украинского режиссера

Лента является конкурсной и претендует на "Золотую пальмовую ветвь".

В Сети были обнародованы фото с актерами и режиссером фильма на красной дорожке фестиваля.

18 мая во французских Каннах открылся юбилейный 70-й

Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая. Тогда же будут объявлены победители.

За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуется драма "Обманутый" Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноа Баумбаха "Истории семьи Мееровиц" с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон. Также в конкурсе участвует фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.