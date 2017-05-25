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В Каннах показали фильм украинского режиссера

25 мая в 21:50
Лента претендует на "Золотую пальмовую ветвь".
Сергей Лозница Канны
Сергей Лозница представил в Каннах новый фильм
На Каннском фестивале-2017 украинский режиссер Сергей Лозница представил свой фильм "Кроткая", снятый по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, сообщается на сайте фестиваля.  
 
Лента является конкурсной и претендует на "Золотую пальмовую ветвь".
 
В Сети были обнародованы фото с актерами и режиссером фильма на красной дорожке фестиваля.
 
 
18 мая во французских Каннах открылся юбилейный 70-й кинофестиваль. За "Золотую пальмовую ветвь"  соревнуется драма "Обманутый" Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноа Баумбаха "Истории семьи Мееровиц" с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон. Также в конкурсе участвует фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.
 
Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая. Тогда же будут объявлены победители.
 
По материалам: ZN.UA
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