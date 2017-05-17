Сегодня открывается юбилейный Каннский фестиваль

В конкурсную программу фестиваля вошел фильм Сергея Лозницы.
Как сообщает специальный корреспондент ZN.UA из Канн, в год юбилея организаторы решили превзойти самих себя и максимально насытили программу известными именами.
На "Золотую пальмовую ветвь", в частности, претендует работа украинского режиссера Сергея Лозницы. Его "Кроткая" снята по мотивам произведения Федора Достоевского, а действие перенесено в современную российскую глубинку. В конкурсе также — новый фильм Михаэля Ханеке, который со своим "Хеппи-эндом", рассказывающем о жизни буржуазной семьи на фоне эмигрантского кризиса в Европе, может войти в историю и стать первым режиссером, который получит третью "Золотую пальмовую ветвь".
В Каннах свои новые работы покажут Йоргос Лантимос, Наоми Кавасе, Фатих Акин, Ноа Баумбах. В последний момент к ним присоединился Рубен Остлунд. Вне конкурса покажет свой новый фильм Роман Полански.
В этом году Каннский фестиваль впервые обратил внимание на сериалы. Новый сезон "Дома у озера" покажет Джейн Кэмпион. В то же время с большой помпой и красной дорожкой состоится премьера двух первых серий нового "Твин Пикса" Дэвида Линча.
Юбилейный кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции по 28 мая.
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