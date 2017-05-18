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В Каннах открылся 70-й кинофестиваль

18 мая в 00:48

За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуются 19 фильмов со всего мира.

канны
В Каннах начался кинофестиваль
1tvnet.ru
Во французских Каннах открылся юбилейный 70-й кинофестиваль, сообщает "Радіо Свобода". 
 
Фестиваль открыл фильм "Призраки Исмаэля" французского режиссера Арно Деплешена, в котором играют Марион Котияр и Шарлотт Генсбур, - о кинорежиссере, жена которого исчезла более 20 лет назад.
 
Среди конкурсантов - украинский режиссер Сергей Лозница с фильмом "Кроткая", снятым по мотивам одноименного рассказа русского писателя Федора Достоевского.
 
За "Золотую пальмовую ветвь"  соревнуется драма "Обманутый" Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноа Баумбаха "Истории семьи Мееровиц" с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон. 
Также в конкурсе участвует фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.
 
Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая. Тогда же будут объявлены победители.
 
 
Каннский кинофестиваль назвал победителей 2016 года. Как сообщается на сайте фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь" получил британский режиссер Кен Лоуч за фильм "Я, Дэниэл Блейк", который рассказывает о судьбе "маленького человека".
По материалам: Радіо Свобода
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