В Каннах открылся 70-й кинофестиваль

За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуются 19 фильмов со всего мира.
Фестиваль открыл фильм "Призраки Исмаэля" французского режиссера Арно Деплешена, в котором играют Марион Котияр и Шарлотт Генсбур, - о кинорежиссере, жена которого исчезла более 20 лет назад.
Среди конкурсантов - украинский режиссер Сергей Лозница с фильмом "Кроткая", снятым по мотивам одноименного рассказа русского писателя Федора Достоевского.
За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуется драма "Обманутый" Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноа Баумбаха "Истории семьи Мееровиц" с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон.
Также в конкурсе участвует фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.
Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая. Тогда же будут объявлены победители.
Каннский кинофестиваль
По материалам:
Радіо Свобода
назвал победителей 2016 года. Как сообщается на сайте фестиваля
, "Золотую пальмовую ветвь" получил британский режиссер Кен Лоуч за фильм "Я, Дэниэл Блейк", который рассказывает о судьбе "маленького человека".