В Каннах открылся 70-й кинофестиваль

За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуются 19 фильмов со всего мира.

В Каннах начался кинофестиваль 1tvnet.ru кинофестиваль, сообщает " Во французских Каннах открылся юбилейный 70-йсообщает " Радіо Свобода ".

Фестиваль открыл фильм "Призраки Исмаэля" французского режиссера Арно Деплешена, в котором играют Марион Котияр и Шарлотт Генсбур, - о кинорежиссере, жена которого исчезла более 20 лет назад.

Среди конкурсантов - украинский режиссер Сергей Лозница с фильмом "Кроткая", снятым по мотивам одноименного рассказа русского писателя Федора Достоевского.

За "Золотую пальмовую ветвь" соревнуется драма "Обманутый" Софии Копполы, фильм о гражданской войне в США, в котором снялись Николь Кидман и Кирстен Данст, а также лента Ноа Баумбаха "Истории семьи Мееровиц" с Дастином Гофманом, Адамом Сэндлером и Эммой Томпсон.

Также в конкурсе участвует фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева.

Завершится Каннский кинофестиваль 28 мая. Тогда же будут объявлены победители.