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В Каннах объявили победителей кинофестиваля

28 мая в 23:37

Золотую пальмовую ветвь получила картина "Квадрат" Рубена Эстлунда.

Каннский фестиваль
Юбилейный Каннский кинофестиваль подошел к концу
festival-cannes.com
Жюри 70-го Каннского кинофестиваля в воскресенье, 28 мая, объявило победителей во всех номинациях. Список победителей и номинантов опубликован на официальном сайте фестиваля.

Золотую пальмовую ветвь получила работа "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Гран-при фестиваля удостоился фильм "120 ударов в минуту" Робена Кампайо, приз жюри получила "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Лучшим режиссером признана София Коппола за фильм "Роковой соблазн".

В номинациях "лучший актер" и "лучшая актриса" победу одержали Хоакин Феникс ("Ты никогда здесь не был") Дайян Крюгер ("Из ниоткуда").

Приз за лучший сценарий получили Линн Рэмси ("Ты никогда здесь не был"), а также Йоргос Лантимос и Эвфимиус Филлипу ("Убийство священного оленя").

Николь Кидман удостоилась почетной награды 70-го юбилейного кинофестиваля.

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Напомним, 18 мая во французских Каннах открылся юбилейный 70-й кинофестиваль. За "Золотую пальмовую ветвь"  соревновались 19 фильмов, в том числе работа украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая".

Председателем жюри был испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Кроме него в жюри вошли американская актриса Джессика Честейн, немецкий режиссер Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, корейский режиссер Пак Чхан Ук, американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред.

Церемонию открытия фестиваля вела итальянская актриса Моника Белуччи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Канны кино фестиваль
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