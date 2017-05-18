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Сегодня в Каннах покажут фильм о Донбассе

18 мая в 20:02
Фильм снят в Украине и рассказывает о волонтерах. 
"Иней"
В Каннах покажут "Иней"
ТСН
Сегодня на кинофестивале в Каннах покажут фильм "Иней", который рассказывает о событиях в Донбассе, передает "УНИАН".   
 
Фильм был отобран для участия в "Двухнедельнике режиссеров", который проводится в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. "Иней" был снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ (Франция) и Польского Киноинститута. Одну из ролей в фильме исполнила Ванесса Паради.
 
По сюжету, волонтеры везут бойцам АТО помощь и попадают в зону боевых действий. Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО. 
 
Местное население и военные способствовали съемочному процессу, наполняя картину подлинной правдой прифронтовой жизни.
 
"Двухнедельник режиссеров" является независимой секцией, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля.
 
 
 
18 мая во французских Каннах открылся юбилейный 70-й кинофестиваль
 
По материалам: УНИАН
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