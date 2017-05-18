Сегодня в Каннах покажут фильм о Донбассе

Фильм снят в Украине и рассказывает о волонтерах.

В Каннах покажут "Иней" ТСН Сегодня на кинофестивале в Каннах покажут фильм "Иней", который рассказывает о событиях в Донбассе, передает "УНИАН".

Фильм был отобран для участия в "Двухнедельнике режиссеров", который проводится в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. "Иней" был снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ (Франция) и Польского Киноинститута. Одну из ролей в фильме исполнила Ванесса Паради.

По сюжету, волонтеры везут бойцам АТО помощь и попадают в зону боевых действий. Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО.

Местное население и военные способствовали съемочному процессу, наполняя картину подлинной правдой прифронтовой жизни.

"Двухнедельник режиссеров" является независимой секцией, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля.