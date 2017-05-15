Оргкомитет "Евровидения" извинился за поступок пранкера Седюка

Оргкомитет проводит собственное внутреннее расследование.
"Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за совершенное", - отметил исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак.
Кроме того, в заявлении говорится о том, что оргкомитет проводит свое собственное внутреннее расследование, результаты которого будут оглашены позже.
Во время выступления Джамалы в финале "Евровидения" на сцену вышел пранкер Виталий Седюк и частично оголился. Седюк известен и другими подобными выходками. В частности, в 2013 году он пытался получить "Грэмми" вместо певицы Адель. До этого он пытался "разыграть" Уилла Смита и Мадонну.
Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.1tv.com.ua