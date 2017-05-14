Португалия выиграла "Евровидение 2017"

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Украину представляла группа O. Torvald с песней Time.

Сальвадор Собрал стал победителем "Евровидения 2017"

В Киеве завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение 2017" , Украину на котором представляла группа O. Torvald с песней Time.

В финале конкурса выступали представители 26 стран: Израиля, Польши, Беларуси, Австрии, Армении, Нидерландов, Молдовы, Венгрии, Италии, Дании, Португалии, Азербайджана, Хорватии, Австралии, Греции, Испании, Норвегии, Великобритании, Кипра, Румынии, Германии, Украины, Бельгии, Швеции, Болгарии и Франции.

По результатам голосования зрителей и национальных жюри стран-участниц конкурса победителем "Евровидения" в этом году стал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов. На втором месте разместилась Болгария (Кристиан Костов, 615 баллов), а на третьем - Молдова (SunStroke Project, 374 балла).

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.