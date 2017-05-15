Руководитель "Евровидения" отметил высокий уровень организации конкурса в Украине

Йон Ола Санд заявил, что "Евровидение 2017" прошло без проблем.
"Каждый год у нас есть определенные замечания и жалобы: транспорт или логистика, безопасность или другие аспекты. Но "Евровидение" в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на наивысшем уровне", - заявил он.
О высоком уровне проведения "Евровидения" заявил также президент Украины Петр Порошенко. "Несмотря на опасения скептиков относительно возможных угроз, я горд тем, что мы сделали это прекрасное событие. Никто не смог остановить нас", - отметил он.
Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.ZN.UA