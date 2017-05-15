Руководитель "Евровидения" отметил высокий уровень организации конкурса в Украине

Йон Ола Санд заявил, что "Евровидение 2017" прошло без проблем.

Йон Ола Санд отметил высокий уровень организации "Евровидения 2017"

Руководитель Международного песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Украине, сообщается на сайте президента Украины.

"Каждый год у нас есть определенные замечания и жалобы: транспорт или логистика, безопасность или другие аспекты. Но "Евровидение" в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на наивысшем уровне", - заявил он.

О высоком уровне проведения "Евровидения" заявил также президент Украины Петр Порошенко. "Несмотря на опасения скептиков относительно возможных угроз, я горд тем, что мы сделали это прекрасное событие. Никто не смог остановить нас", - отметил он.

Напомним, конкурс "Евровидение 2017" прошел в Киеве 9-13 мая. По результатам голосования национальных жюри и зрителей конкурса, победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов.