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"Евровидение 2017": песни всех финалистов

13 мая в 13:23

В финале конкурса выступят 26 участников.

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В финале "Евровидения" выступят 26 конкурсантов
Andres Putting / eurovision.tv
Сегодня, 13 мая, в Киеве состоится второй полуфинал Международного песенного конкурса "Евровидение 2017", по итогам которого будет определен победитель и страна, которая будет принимать конкурс в следующем году.

Победитель будет определен с помощью голосования зрителей  и жюри конкурса в соотношении 50/50. Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию финала "Евровидения".

 

В финале выступят представители

Израиля 

Польши

Беларуси

Австрии

Армении

Нидерландов

Молдовы

Венгрии

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Италии 

Дании

Португалии

Азербайджана

Хорватии

Австралии 

Греции

 Испании

Норвегии 

Великобритании

Кипра 

Румынии

Германии 

Украины

Бельгии

Швеции

Болгарии

Франции

По материалам: ZN.UA
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Тэги конкурс Евровидение
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