"Евровидение 2017": песни всех финалистов

В финале конкурса выступят 26 участников.
Победитель будет определен с помощью голосования зрителей и жюри конкурса в соотношении 50/50. Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.
ZN.UA проведет онлайн-трансляцию финала "Евровидения".
В финале выступят представители
Израиля
Польши
Беларуси
Австрии
Армении
Нидерландов
Молдовы
Венгрии
Италии
Дании
Португалии
Азербайджана
Хорватии
Австралии
Греции
Испании
Норвегии
Великобритании
Кипра
Румынии
Германии
Украины
Бельгии
Швеции
Болгарии
ФранцииZN.UA