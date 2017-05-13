"Евровидение 2017": песни всех финалистов

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В финале конкурса выступят 26 участников.

В финале "Евровидения" выступят 26 конкурсантов Andres Putting / eurovision.tv

Сегодня, 13 мая, в Киеве состоится второй полуфинал Международного песенного конкурса "Евровидение 2017" , по итогам которого будет определен победитель и страна, которая будет принимать конкурс в следующем году.

Победитель будет определен с помощью голосования зрителей и жюри конкурса в соотношении 50/50. Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию финала "Евровидения".

В финале выступят представители

Израиля

Польши

Беларуси

Австрии

Армении

Нидерландов

Молдовы

Венгрии

Италии

Дании

Португалии

Азербайджана

Хорватии

Австралии

Греции

Испании

Норвегии

Великобритании

Кипра

Румынии

Германии

Украины

Бельгии

Швеции

Болгарии

Франции