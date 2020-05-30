Весна прошла — посадок нет. И не будет

На прошлой неделе Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. В конце концов, особенно что-то выделить не получается, принимая во внимание уклонение от ответов на некоторые острые вопросы журналистов. Зеленский говорил обо всем подряд, в частности дал свою оценку Ирине Венедиктовой, детализировал, за какой именно кейс ответственен Арсений Аваков, также не забыл объяснить сильные-слабые стороны Ивана Баканова.

Но сосредоточимся исключительно на сфере уголовной юстиции как основе реализации одного из ключевых предвыборных обещаний Зе!команды: "Весна придет — сажать будем".

Понятно, что речь шла о весне 2020 года, ведь фактически президентом Зеленский стал в конце весны предыдущей. Тогда не было ни "своего" генпрокурора, ни руководства ГБР, лишь во второй половине мая в СБУ приземлился парашют Ивана Баканова, НАБУ и САП никак не могли закопать топор междоусобной войны. Однако в апреле-мае 2019-го часть профильных экспертов уже заявляли о невозможности реализовать обещание, согласно которому следующей весной топ-коррупционеры окажутся за решеткой. И в этом была своя логика. Ведь год на реализацию посадок при тогдашних обстоятельствах выглядел фантастически, как самостоятельное освоение высокотехнологичного производства истребителей 6-го поколения на базе одного из заводов "Укроборонпрома". Но обо всем по порядку.

Скорость и реальность процесса "посадок"

Прежде всего следует заметить: ровно год назад еще не работал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Это учреждение было создано именно для независимого, аполитичного и быстрого рассмотрения кейсов, расследуемых НАБУ при процессуальном руководстве САП. Суд был запущен лишь в сентябре. Однако сразу возникло опасение: ВАКС завалят всеми коррупционными кейсами, а не исключительно делами, которые расследовало НАБУ. 3000 дел никак не смогут быть рассмотрены в кратчайшие сроки, поэтому проблему быстро устранили. Около 200 кейсов, которые завершались НАБУ—САП, передали в ВАКС. Остальные оставили в предыдущих судебных институциях.

Поэтому дедлайн можно было передвинуть еще на три-четыре месяца вперед, условно — "сажать можно и осенью". Но самому президенту Зеленскому не хватало опыта, а окружение не хотело ему этого объяснять. Другими словами, надо было политически обыграть ситуацию, объяснив электорату, что процесс посадок более длительный, чем год. Опять же, обвиняемые могут получить решение первой инстанции, но сразу подать апелляцию. При наличии у них средств на хороших адвокатов и нежелания оказаться за решеткой буквальное выполнение обещания растянулось бы на период до двух лет. Почему не пошли таким путем? Потому что проще заигрывать с гражданами, чем объяснять сложные вещи. Да и, в конце концов, можно не только "сажать", можно всесезонно и "собирать урожай", и "косить"…

Кадровые назначения на "капитанский мостик"

В сентябре 2019-го был назначен новый генпрокурор. Им стал член Зе!команды Руслан Рябошапка, работавший экспертом с самого начала кампании Владимира Зеленского. Перед Рябошапкой стояли две глобальные задачи — координировать работу органов досудебного расследования (Нацполиции, СБУ, налоговой полиции, НАБУ через САП) "ради посадок" и провести глубинную и широкомасштабную реформу органов прокуратуры. Кажется, так ситуацию видели на Банковой.

На самом деле, принимая во внимание полученный опыт в реформировании Офиса генпрокурора, могу сказать — это как перевозить в лодке людей, пытаясь при этом постепенно заменять материал корпуса судна. Теоретически это возможно, однако на практике быстро и параллельно реализовывать два дела не получится. Потому что есть вариант, что и людей не перевезешь, и лодку утопишь. Опять же, Зеленскому никто этого не объяснял. Тем более со стороны постоянно комментировала ситуацию одна личность, утверждая, что именно она должна возглавить сначала "катамаран с Петлюры" (ГБР. — А.Л.). На новой позиции ей начала мешать "моторка с Резницкой", точнее, ее капитан (Рябошапка. — А.Л.). При этом никто не учитывал, что она вообще впервые села руководить чем-то, плавающим по воде, кроме обычного плота, сделанного по университетской иллюстрации. Позже, задействовав сугубо манипулятивные методы, руководитель "катамарана с Петлюры" пересела в "моторку с Резницкой". Прошло почти три месяца, а результатов снова нет. Теперь виноватым неопытная руководительница пытается сделать изготовителя двигателя для моторки (руководителя САП Назара Холодницкого. — А.Л.). Вскоре и отчитываться перед парламентом нужно, а у генпрокурора Венедиктовой результатов ноль целых ноль десятых.

В СБУ, как уже отмечалось выше, пришел один из ближайших друзей Зеленского — Иван Баканов. Не кум, не товарищ по армии, а просто друг детства. Будто спецслужба создана для игры в салочки или футбол. В ГБР сначала была Венедиктова, потом остались заместители, которых она протащила через отрежиссированный конкурс. В Министерстве внутренних дел свой, по словам Зеленского, "мощный" руководитель — Арсений Аваков. Артем Ситник, который возглавляет НАБУ, находится под постоянным градом критики и стараний снять его с должности. Сейчас директора Национального антикоррупционного бюро спасает лишь прямая угроза МВФ остановить кредитование нашего государства, если того уберут способом, не предусмотренным законом. Поэтому состояние расследований по ключевым направлениям можно довольно легко представить.

Расследования, которые говорят сами за себя

История №1. Расследование Нацполицией, а позже и СБУ убийства общественного деятеля из Херсона Екатерины Ґандзюк. Об этом кейсе известно все — от хода расследования до имен потенциальных заказчиков. Причем ключевой прогресс в расследовании достигнут при предыдущем генпрокуроре, у которого был заместитель — Виктор Трепак. Последний и приложил неимоверные усилия для экстрадиции организатора убийства из Болгарии, где тот скрывался. При нынешнем генпрокуроре дело моментально завершили и передают в суд. Активисты назвали это началом непривлечения реальных заказчиков убийства к уголовной ответственности, потому что не были проведены все необходимые допросы и следственные действия.

Как следствие, в погоне за быстрым результатом новый генпрокурор Венедиктова потеряла ориентир на качество расследования, которое конвертируется в невозможность привлечь к ответственности заказчиков убийства.

История №2. Общий кейс СБУ и Нацполиции в отношении расследования третьего нападения на активиста Сергея Стерненко. Пересказывать всю историю трех покушений на парня не будем. В конце концов, ZN.UA уже показало полноценное расследование, где представлены позиции всех сторон.

Недавно СБУ дважды направила Стерненко повестку на допрос без указания деталей и со значительным опозданием. Другими словами, готовили основу для реализации некоего плана, когда активист не является, и его надо доставить в СБУ силой. Сам Стерненко перед третьим приглашением в Службу безопасности заявил о подготовке для него сообщения о подозрении по статье 115 (умышленное убийство) или статье 118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины. Гражданское общество быстро активизировалось, и на акцию под стены СБУ пришли несколько сотен друзей и товарищей, журналистов и просто небезразличных граждан. Следователи СБУ не отважились вручить подозрение. Позже в редакции ZN.UA оказались тексты подозрений нападавшим на Сергея — пану Исайкулу и погибшему Кузнецову. Никого не удивило, что там не указаны в полном объеме ранения участников этих событий.

Параллельно наличествует группа пророссийских политиков и блогеров—журналистов—юристов, требующих посадить Стерненко за решетку любой ценой, потому что для них Стерненко стал символом. "Зарница" у них такая…

История №3. Преследование экс-президента Петра Порошенко. Он не то что и близко не сидит, но даже умудряется организовать медийную контратаку в виде перевозки ценных картин известных художников из своего дома в музей Гончара. Понятно, что следователи ГБР реанимировали производство в отношении якобы незаконной перевозки картин через границу лишь с одной целью — задергать Порошенко производствами. Медийно это выглядело как разгром ГБР. В очередной раз пятый президент Украины обошелся без значительных потерь, репутационно получив бонусы.

Вместо того чтобы сосредоточиться на реальных кейсах, где состав преступления Порошенко более очевиден, Офис президента через ГБР пытается создать как можно больше медийных поводов, из которых именно Порошенко почему-то выходит "оскорбленной стороной", а не потенциальным преступником. Так на Банковой собрались посадить экс-президента или возродить ему политическую поддержку широких слоев населения? Логику подобного, возможно, поймем в будущем, пока что это выглядит со стороны ГБР, как театр плохих актеров.

История №4. Неделю назад Украину всколыхнули истязания и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции. Расследование начало ГБР, но по факту изнасилованная девушка сама пришла в больницу, где рассказала об обстоятельствах преступления — избиении, надевании противогаза и наручников, стрельбе из табельного оружия над головой, неоднократном изнасиловании. Примечательно, что в момент издевательств в отделении находился и видел это все еще один задержанный. Ему также досталось — "стандартные полицейские" пытки. Даже больше, обещали изнасиловать и мужчину, если кому-то расскажет об этом.

Молчание Арсена Авакова не удивило. Выдержав непривычную паузу, заместитель Авакова Антон Геращенко вышел в публичную плоскость синхронно с советником министра МВД Михаилом Апостолом. Они дали едва ли не поминутную раскладку событий, выложили неретушированные фото подозреваемых в СИЗО, указали их имена и фамилии. Но самое интересное, что назвали их "бывшими сотрудниками". Что-что, а вот открещиваться от своих подчиненных в МВД и Нацполиции хорошо научились. Конечно, ни о какой отставке министра не может быть и речи. Вообще это напоминает вторую серию "трагедии во Врадиевке". Правда если тогда ответственность вместе с министром внутренних дел нес персонально дважды судимый президент Янукович, то сейчас — ответственность разделяет Владимир Зеленский. Почему? Потому что именно под персональную ответственность президента Украины почти год назад Авакова оставили в правительстве.

Истории 5, 6, 7… В отличие от точечных моментов, объясним сразу на нескольких судебных кейсах длительность рассмотрения того или иного производства. Кроме этого, сделаем акцент на сложности для стороны обвинения. Например, судебные процессы в отношении экс-нардепа и застройщика Максима Микитася выглядят как замедленные американские горки. Частота заседаний небольшая, решения отдельных судей первой инстанции справедливо пересматриваются в апелляции. К примеру, вчера Микитасю снова изменили меру пресечения на взятие под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Еще один кейс, который расследуется НАБУ и рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, касается агробарона Олега Бахматюка. Буквально на днях суд в апелляционном порядке изменил меру пресечения в виде содержания под стражей заочно. Почему заочно? Объяснение очень простое — Бахматюк скрывается за рубежом. Вместе с тем генпрокурор Венедиктова попробовала "слить" дела по агробарону, забрав их из НАБУ и передав в СБУ.

Следующий пример будет касаться "дела Золотого мандарина", где засветилась бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севостьянова). Периодичность рассмотрений не радует, между тем в судебном зале сражаются четыре адвоката против одного прокурора.

Наконец подведу итог: каждый коррупционный кейс топ-уровня будет вызывать сопротивление политической системы во время досудебного расследования, а также затягивание судебного разбирательства с помощью нескольких адвокатов сразу вместе с огромным списком ходатайств в ходе процесса. Не говоря уже о попытках надавить на судью или манипулировать им. И эти кейсы — о рассмотрении в ходе досудебного расследования (предупредительные меры и т.п.). Страшно даже представить, сколько это будет длиться, когда дела будут рассматривать по сути. К более 200 кейсам ежемесячно добавляются новые. А количество судей не растет.

Как следствие, топ-коррупционеры точно начнут оказываться за решеткой, но этот процесс априори не может вместиться в один год, как это было обещано президентом Зеленским с билбордов. Лучше бы он пообещал топ-коррупционерам посадки, но за весь период каденции. Правда, это слишком сложная конструкция для понимания электоратом, который не хочет думать шире и глубже.

Nemo est supra legem? ("Никто не стоит выше закона?" — лат.)

Как видим, существуют несколько показательных кейсов. Некоторые из них демонстрируют, что не только нет состава уголовного правонарушения, но и событие преступления под вопросом. В других — очевидно, что преследование тех или иных лиц ведется исключительно в рамках политической мести и не опирается на базис уголовного права и процесса. Зе!команда в погоне за быстрыми посадками фактически уничтожила возможность посадить кого-то в ближайшем будущем. Если преследуют Порошенко, то по надуманным основаниям, абсолютно не сосредоточиваясь на отдельных кейсах, где это можно реализовать. Активистов убивают и калечат, но по указанию Портнова и под медийный аккомпанемент телеканалов Медведчука посадить хотят едва ли не единственного деятеля, который попробовал дать отпор во время нападения на него. Политической ответственности за провалы в расследованиях относительно жизни и здоровья людей, как-то изнасилование полицейскими девушки из Кагарлыка или убийство такими же правоохранителями малыша в Переяславе, никто сейчас не несет. Здесь даже сроков не надо, просто уволить руководство МВД. Зеленский продолжает находиться в окружении верных себе (Баканов, Венедиктова, Соколов—Бабиков) и "мощных" (Аваков) кадров. Но, в конце концов, через год уже стало понятно — Владимир Александрович разделяет с ними ответственность за все, что происходит в сфере нереформированной уголовной юстиции. И если сейчас есть группа людей, которые могут стоять выше закона, то настанут времена, когда все изменится. Правда, тогда электорально придется "собирать камни", которые предварительно разбросало его окружение.

Но нужно ли это Зеленскому, который во время пресс-конференции не отверг возможности пойти на второй президентский срок?