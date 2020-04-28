Правительственный тест на коррупцию "Укроборонпрома"

В Украине торговля оружием всегда находилась в зоне ответственности президента, а еще — в поле зрения коррупционеров, использующих преступные схемы для выведения в теневой оборот многомиллионных государственных ресурсов. Чтобы избежать контроля правоохранителей и финансового мониторинга, создание схем прикрывалось высшими интересами государства и обеспечивалось "патронатом" спецслужб и даже самого президента.

Как будет при нынешней/новой власти — жажда наживы снова победит или есть шанс искоренить коррупцию в торговле оружием?

Внятного ответа пока нет. С одной стороны, 8 апреля Кабмин принял важное решение по демонополизации экспорта оружия: теперь предприятиям, в том числе частным, имеющим право торговать оружием, больше не нужно идти на поклон к монополисту "Укроборонпром", дабы получить добро на собственную маркетинговую политику или на ценообразование собственной продукции. В случае внедрения таких новаций корни коррупции были бы существенно подрублены. Но прошло три недели, а правительственное решение так и не обнародовано…

Судя по тому, что под решением правительства до сих пор нет подписи премьер-министра, до высоких кабинетов на Грушевского и Банковой таки добежали лоббисты монопольного статуса "Укроборонпрома". Чтобы монополист и дальше контролировал финансовые потоки всех оборонных предприятий с правом экспорта — государственных и частных.

Для понимания кратко напомним, почему военно-техническое сотрудничество (ВТС) важно и разберем лишь один кейс из многих.

Приоритет государственного уровня

ВТС с зарубежными странами было и остается решающим фактором выживания оборонных предприятий. Потому что даже в условиях войны и роста военного бюджета собственными заказами мы загружаем максимум 15–20% мощностей ОПК. А впереди падение экономики, секвестры бюджета, урезание заказов…

Совершенно очевидно, что в таких условиях именно поступления от продажи вооружения на международных рынках могли бы смягчить остроту проблем. Внешние средства можно направить на обновление производственных мощностей, разработку и производство новых видов вооружений, увеличение поставок техники собственной армии по более низким ценам. Так действуют правительства многих стран, но Украина не входит в их число.

Про коррупцию в сфере экспорта оружия ZN.UA писало многократно в течение многих лет. Мы освещали различные схемы воровства под видом агентского и комиссионного вознаграждения, выплат за несуществующие услуги страховки, маркетинг, транспортировку товаров. Назывались фальшивые офшорные компании-посредники и объемы разворованных средств. По ряду опубликованных нами эпизодов правоохранители проводят следственные действия. Правда чаще они поправляют бюджет следователей, чем страны. Однако география работы следователей уже охватывает Ирак, Индию, Казахстан, Таиланд.

Пакистанский цугцванг "Укроборонпрома"...

На наш взгляд, следователям пора обратить внимание и на некоторые тревожные сигналы ВТС с Пакистаном. На этом направлении ранее долго и "интенсивно" работал нынешний заместитель главы "Укроборонпрома" Михаил Морозов, ответственный за внешнеэкономическую деятельность концерна. Кстати, учитывая кадровый тренд Банковой по замене недееспособных на договороспособных, Морозов может сменить на посту главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромявичуса. Ведь он, как любит говорить глава ОПУ, — многогранно опытный кадр.

ВТС с Пакистаном у Украины началось в 1996 году, объем реализованных экспортных контрактов превысил миллиард долларов. На сегодняшний день портфель возможных заказов с пакистанской стороны для украинского ОПК составляет почти 1,3 миллиарда долларов. Естественно к этим заделам и наработкам очередной "реформаторский" планктон "Укроборонпрома" не имеет ни малейшего отношения.

Как не имели в свое время отношения к пакистанскому кейсу некто Мохаммад Захур и аффилированные с ним кипрская компания Raviana Consulting Ltd и ее пакистанский филиал Raviana Pakistan Private Limited, дважды фигурировавшие в качестве посредников украинского предприятия "Прогресс" в пакистанских контрактах, каждый раз совпадая во времени с приходом к руководству в этой компании-спецэкспортере Михаила Морозова.

Я не буду останавливаться на всех нюансах "бурной" деятельности на пакистанском направлении Raviana Consulting Ltd и Raviana Pakistan Private Limited по оказанию услуг в подписании уже подписанных с пакистанской стороной контрактов. Не стоит также оценивать позитивные и негативные аспекты участия в этом процессе мастодонта спецэкспорта М.Морозова, но на некоторых деталях все же надо акцентировать внимание.

10 января 2014 года исполняющий обязанности генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" А.Коваленко направляет руководителю "Укроборонпрома" С.Громову письмо (копия прилагается) в котором указывает, что деятельность Raviana Consulting Ltd и Raviana Pakistan Private Limited в Исламской республике Пакистан угрожает срыву контракта на поставку двигателей и запчастей к бронетехнике производства ГП "Завод имени В.Малышева" на сумму 14,8 млн. долл., поскольку эти компании от своего имени направили пакистанским контрагентам "Укрспецэкспорта" коммерческое предложение на такие же изделия ценой на 25% ниже. При этом спецэкспортеры были хорошо осведомлены, что поставки будут осуществляться из России и частных компаний в Украине, вероятнее всего, контрабандным путем или через третьи страны. Естественно, что "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" для предотвращения нанесения экономического ущерба и из-за серьезных репутационных рисков прекратили сотрудничество на пакистанском рынке с обеими компаниями и аффилированными с ними юридическими и физическими лицами. При этом пакистанские контрагенты "Укрспецэкспорта" письмом от 11.01.2014 года за подписью генерального директора "Укроборомпрома" были уведомлены, что аффилированные с М.Захуром и его командой компании больше не представляют интересы Украины в Пакистане.

ZN.UA Копия письма

Копия письма

В этой истории также фигурирует информация Службы внешней разведки Украины о нецелесообразности сотрудничества с компаниями Raviana Consulting Ltd и Raviana Pakistan Private Limited, деятельность которых наносит ущерб и противоречит интересам Украины в ВТС с Пакистаном. Учитывая, что информация СВР носит конфиденциальный характер, раскрывать все детали деятельности указанных компаний нецелесообразно, но персонально для А.Абромавичуса и М.Морозова указываю номера этих документов: №48дск от 21.01.2014, №75дск от 17.02.2014, №197дск от 21.05.2014. Более подробная хронология переписки о ВТС с Пакистаном изложена в письме руководителя "Укрспецэкспорта" в "Укроборонпром" от 25.07.2014 года (текст прилагается). Кстати, в этом документе упоминается о том, что и компания ISTIL, непосредственно связанная с М.Захуром, не имеет права заключать какие-либо контракты с пакистанской стороной от имени Украины.

До настоящего времени было еще несколько безуспешных попыток ввести М.Захура и его команду в качестве посредников в ВТС с Пакистаном, хотя и без их участия отношения в этой сфере развивались достаточно динамично. Сохранится ли эта динамика с очередным пришествием М.Морозова в "Укроборонпром" или снова придется разгребать последствия деятельности этой команды, грозящие не только нанесением ущерба имиджу Украины, но и вообще потерей пакистанского рынка?

Пакистанские грабли украинских спецэкспортеров...

Стагнация военно-технического сотрудничества Украины с Исламской республикой Пакистан прекратилась с момента подписания "Укрспецэкспортом" посреднических контрактов с пакистанскими компаниями Trojans и Global-24.

На сегодняшний день именно указанные компании обеспечили Украине возможность реализации потенциальных контрактов на поставку, ремонт и модернизацию вооружений и военной техники для вооруженных сил Пакистана на общую сумму около 1,3 млрд долларов. В целом же на закупку вооружений и военной техники правительство Пакистана предполагает направить более 10 млрд долларов. Именно поэтому действия руководителя ГК "Укрспецэкспорт" по возвращению в ВТС с ИРП компании Raviana Pakistan Private Limited выглядят не просто алогичными, а такими, что могут нанести колоссальный ущерб интересам нашей страны в этом регионе.

В феврале 2020 года в Украину прибывает делегация Исламской республики Пакистан для реализации договоренностей по поставкам комплектующих для бронетехники и проекту "Скиф-М". В составе делегации представители компании Trojans, обеспечившие подписание выгодного Украине контракта. Однако генеральный директор "Укрспецэкспорта" В.Ноздря вносит правки в итоговый отчет пребывания иностранной делегации с требованием исключить любые упоминания об участии компании Trojans в визите на украинские предприятия-производители (копия текста отчета прилагается). Кстати, именно Trojans оплатила визит в Украину делегации Пакистана. К сожалению, мне не удалось заполучить последний вариант этого отчета, но источник в "Укроборонпроме" сообщил, что "Укрспецэкспорт" оставил первоначальный вариант отчета.

ZN.UA Копия отчета

ZN.UA Копия отчета

ZN.UA Копия отчета

Не настаиваю на проведении почерковедческой экспертизы в еще одном документе, поскольку не располагаю его оригиналом, а вот в копии указано, что участие в трех тендерах по поставкам комплектующих для бронетехники необходимо передать компании Raviana (копия прилагается).

28 февраля 2020 года Raviana обращается к "Укрспецэкспорту" с просьбой выдать доверенность на представление интересов Украины в упомянутых тендерах (копия прилагается) и получает от "Укрспецэкспорта" письмо, которое позволяет этой компании полностью монополизировать сопровождение всех проектов в сфереВТС с Пакистаном. Одновременно "Укрспецэкспорт" аннулирует все соглашения с пакистанскими компаниями Trojans и Global-24.

Копия обращения

Копия обращения

Естественно, что "шараханье" "Укрспецэкспорта" в выборе посредника по контрактам вызвало серьезную озабоченность у пакистанской стороны, что в результате может стоить Украине вообще возможности участия в поставках армии Пакистана продукции украинского оборонно-промышленного комплекса. На этой проблеме акцентирует внимание руководства ГК "Укрспецэкспорт" директор ее представительства в ИРП Д.Узбек в служебной записке (копия прилагается).

Экспорт коррупции...

Дискуссия о необходимости контроля экспорта вооружений со стороны государства ведется на разных экспертных площадках с момента создания "Укроборонпрома", постановлением правительства наделенного этой функцией, хотя в этой ситуации существует конфликт интересов, который позволяет одному субъекту хозяйствования запрещать или разрешать другому субъекту хозяйствования осуществлять экспорт своей продукции за рубеж. При этом не принимается во внимание даже то обстоятельство, что Кабинет министров уже "дал добро" упомянутым субъектам хозяйствования на осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности на рынках вооружений.

Получение полномочий на международные передачи военных товаров — достаточно долгий процесс прохождения "сита" многих органов исполнительной власти и спецслужб. Естественно, не последнее место в этом ряду занимает Государственная служба экспортного контроля, регистрирующая конкретное наименование товаров военного назначения, подлежащих экспорту/импорту, и выдающая разрешение установленной формы. Лишь после этого со своим "ситом" на сцене появляется конечная инстанция — "Укроборонпром", который разрешает или запрещает работу предприятия в той или иной стране, указывает по какой цене продавать, каких посредников привлекать. Этот барьер до сих пор преодолевался простым способом: плати и работай, а если не платишь — работать не будешь.

Существующая на сегодняшний день законодательная и нормативно-правовая база позволяет и дальше выстраивать коррупционные схемы и воровать многомиллионные средства, попутно доводя до кризисного состояния оборонные предприятия. О борьбе с коррупцией пока больше разговоров. Но некоторые правильные решения правительством уже принимаются. Но затем почему-то не обнародуются и не вступают в силу. Зато вступают в долю?

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