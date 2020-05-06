Карантин карантином, а остатки денег несите нам

Карантин и отсутствие доходов у пользователей операторов не смущают, ведь им нужны деньги для строительства сетей. Как не смущают их и стабильность гривни, и падение цен на энергоносители, и даже отличные результаты собственной бизнес-деятельности.

Компания "ВФ Украина" прямо 1 мая, до сих пор являющееся, как известно, праздничным днем, выпустила пресс-релиз с красочным заголовком: "Vodafone оставит без изменений социальные тарифы". Подумалось: это подарок трудящимся, пенсионерам и студентам, находящимся на карантине. Но на самом деле оказалось, что собственно сохранению "социальных тарифов" посвящен всего один абзац. А далее под парадной вывеской прячется информация о повышении всех остальных тарифов:

"Начиная с 15 мая и до конца месяца компания пересмотрит условия в ряде других тарифов предоплаченной связи. Изменения вызваны совокупностью нескольких факторов:

С момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно, растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Продолжается активное строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить покрытие скоростного Интернета там, где его раньше не было. На сегодняшний день скорейшее обеспечение в Украине повсеместного доступа к Интернету и цифровым сервисам — один из приоритетов компании.

Практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть".

Да, никто не спорит, что сеть надо строить, более того, в ближайший год надо строить там, где это невыгодно, — в удаленных районах сельской местности и на дорогах. Но совсем недавно руководители компании в ходе своей первой онлайн-конференции похвастались результатами 2019 года, который со всех сторон оценивался как положительный. Доход компании в 2019 году увеличился по сравнению с 2018-м на 25% и составил 15,9 млрд грн. Показатель OIBDA повысился на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн. Чистая прибыль в 2019 году увеличилась на 45% и составила 2,5 млрд грн. Как отметили в компании, основной причиной роста доходов Vodafone стало увеличение числа пользователей data-тарифов и повышение потребления услуг передачи данных. В среднем по результатам года дата-клиент Vodafone использовал 4,2 ГБ трафика в месяц. В результате дата-доходы компании увеличились на 52%. Рост потребления стал возможен благодаря активному расширению покрытия сетей скоростного Интернета. Сегодня 4G сеть Vodafone доступна 71% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием.

"Высокая эффективность компании и стабильность бизнеса дали возможность нам расти вдвое быстрее, чем рынок, а также в начале 2020 года осуществить успешный выпуск еврооблигаций на внешнем фондовом рынке", – заявила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

То есть ситуация у компании с виду вполне благополучная, и это несмотря на то, что тарифы Vodafone (как они считают) являются одними из самых доступных на рынке, о чем свидетельствует самый низкий на рынке показатель ARPU — 62,6 грн.

И вот теперь в компании заявляют, что не пересматривали тарифы ни в конце прошлого года, ни в начале текущего, поэтому вынуждены их актуализировать. В среднем стоимость тарифов изменится на 20%. Но есть ли в этом внезапная необходимость? Гривня остается практически стабильной, а бензин и газ вовсе упали в цене. А ведь телеком-компании всегда заостряют внимание на том, что им нужно закупать импортную технику, и потому цены растут из-за валютных колебаний.

И еще: со времени уплаты многомиллиардных сумм за частоты для 4G уже прошло более двух лет. В этом же году за лицензии в диапазонах 800–900 МГц операторы заплатили "по-божески" — всего лишь несколько сотен миллионов. Что на фоне их доходов — вообще мизер.

"Киевстар" и lifecell существенно подняли тарифы еще в начале прошлого года, а в течение 2019-го продолжали их оптимизировать в сторону повышения, так что теперь минимальный пакет предоплаченной связи (для Киева) у "Киевстара" стартует от 125 грн за четыре недели, но в lifecell остаются разнообразнее тарифные планы. Очевидно, что они сделают ответные шаги и в этот раз.

Ведь мобильные операторы выкручивают руки своим абонентам как хотят, чтобы отчитываться перед акционерами об очередном повышении доходов. И несмотря на то, что основных игроков на рынке трое (есть еще "Тримоб" от "Укртелекома" и "Интертелеком", но их доля незначительна), они фактически монополизировали рынок. И это в условиях, когда мобильная связь стала насущной потребностью для всего населения.

Ведь если ты сейчас не пользуешься мобильным телефоном, тебя просто не существует. Попробуй от него откажись в такой ситуации. Ведь за фиксированный телефон, Интернет или телевидение можно и не платить, потому что все это уже объединено в смартфоне. А еще им можно расплачиваться в магазинах в случае наличия NFC, получать подтверждения осуществления банковских и других операций, оплачивать коммуналку и т.д. Да и, в конце концов, государство нам обещает "целиком запихнуть себя в смартфон". Почему бы ему не поинтересоваться, сколько это на самом деле стоит, и кто это "бесплатно" регулярно оплачивает?