Александр Буткалюк: "Я буду счастлив, если благодаря нашим разработкам удастся спасти хотя бы одну человеческую жизнь"

Пока эпидемия в Украине набирает обороты, волонтеры начинают подготовку к войне с коронавирусом. Как в 2014-м, когда приходилось срочно экипировать армию, сейчас все силы брошены на экипировку больниц. Дизайнеры объединяются и шьют защитные маски и костюмы, рестораторы обеспечивают врачей пищей, общественные активисты помогают обустраивать опорные больницы, которые будут принимать больных коронавирусом, и собирают средства на аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты для работников больниц. А кто-то старается наладить выпуск собственных аппаратов ИВЛ или придумать, как использовать их эффективнее. Например, подсоединить к одному аппарату двух больных.

В Украине в разных городах появляются изобретатели-энтузиасты, которые за собственные средства изготовляют специальные разветвители — коннекторы, позволяющие это сделать. Один из таких энтузиастов — инженер Александр Буткалюк.

Я узнала о нем совсем случайно — в соцсетях знакомые волонтеры распространили сообщение, что Александр круглые сутки печатает на 3D принтере разветвители, и сейчас у него сломался принтер, нужна помощь. Проблема с принтером уже решена и Александр продолжает работает в режиме 24/7. Потому что в столичной больнице № 17 начались первые испытания коннектора, и они дали обнадеживающие результаты. Разработкой Александра заинтересовались в США и Грузии. А волонтеры из Тернополя и Львова начинают реализовывать ее в своих городах.

Все началось с того, что Александр пришел в 17-ю больницу навестить знакомых волонтеров. Там узнал, что больница определена опорной на время борьбы с эпидемией, и решил помочь, чем может. "Я увидел здесь все те же лица, что и в 2014-м, — говорит он. — И должен сказать, что на этот раз все развернулось намного быстрее и эффективнее, чем в четырнадцатом году, контакты быстро восстанавливаются и завязываются новые".

Александра поддержала фирма MAWI Solutions, где он работает директором по производству. Ее СЕО Рон Фридман сбросил в общий рабочий чат ссылки на исследование, опубликованное в международном издании. Там рассказывалось о коннекторе, который можно подсоединить к аппарату искусственной вентиляции легких и таким образом дать возможность дышать сразу двум пациентам. "Мы сможем это сделать?" — спросил руководитель. "Да", — ответил Александр.

И взялся изучать документы. "В 2006 году переходной коннектор использовали впервые после стрельбы в Лас-Вегасе, — рассказывает Александр. — Тогда один из врачей принял решение подключить двух пациентов к одному аппарату. С тех пор потихоньку идут исследования, как это можно делать в экстремальных условиях. И сейчас, в связи с эпидемиологической ситуацией в разных странах, всплыло очень много непроверенных идей: люди пытались каким-то образом помочь проблеме нехватки аппаратов ИВЛ".

Александр решил усовершенствовать идеи, предложенные в публикациях, — сделал коннектор более устойчивым и выносливым, немного изменил форму, чтобы он оказывал меньшее сопротивление струе дыхательной смеси и не разгерметизировался.

В чем-чем, а в герметизации инженер-механик Буткалюк разбирается хорошо.

Он — основатель Клуба экспериментального ракетостроения и в 2016 году вместе с командой украинских изобретателей стал победителем конкурса NASA Space Apps Challenge People's Award. Тогда украинская разработка летательного аппарата для Марса Mars Hopper ("Марсианский прыгун") стала лучшей на хакатоне. Наших изобретателей приглашали на мыс Канаверал.

Хотя Александр не медик, у него есть опыт изготовления медицинских аппаратов — фирма, где он работает, разрабатывала кардиобраслет и прибор тестирования сердечной деятельности, позволяющий отслеживать развитие ребенка от грудного до подросткового возраста.

В работе над коннектором Александру помогали коллеги — биохимики, инженеры. "Вся фирма неделю работала только над этим волонтерским проектом", — говорит Буткалюк.

Важно было не только разработать форму разветвителя, но и определиться с материалом: он должен быть экологическим и выносливым. Обычная на вид деталька в форме английской буквы Y требует особого внимания, потому что от нее зависят человеческие жизни.

Сейчас Александр печатает коннекторы для аппаратов ИВЛ дома на собственном 3D принтере. Говорит, что это чрезвычайно выгодно: если не учитывать затраты на электроэнергию и изнашиваемость принтера, одна деталь обходится в 15 гривен. Если печатать где-то на заказ, то, судя по прайсам, за один коннектор придется выложить 250 гривен. Цены же на аппарат искусственной вентиляции легких стартуют от 700 тысяч гривен. А если упаковывать напечатанные детали сразу на принтере с соблюдением всех инструкций, еще горячими, брать их стерильными перчатками, то не нужна даже дезинфекция, — все стерильно. Каждый такой коннектор можно эксплуатировать на аппарате неделю. Именно каждую неделю разбирают и промывают аппараты ИВЛ. Так что, при санобработке можно просто заменить коннектор.

Благодаря волонтерским связям Александр договорился с врачами столичной больницы №17 об испытании своих коннекторов. Первые результаты обнадеживающи. "Мы подвергали испытанию эти разветвители на больных, лежавших в коме, — рассказывает Сергей Дубров, анестезиолог больницы и президент Ассоциации анестезиологов Украины. — Сравнили состав газов крови через 30 минут дыхания на одном общем аппарате и данные, когда они дышали каждый на своем аппарате. Показатели газового состава крови не изменились".

Работа над усовершенствованием и изготовлением коннекторов продолжается. Идут консультации с врачами Грузии и США.

Но отношение к разработке инженера-механика среди врачей и производителей медицинского оборудования неоднозначное. Точнее, не к деталям конкретно Буткалюка, а вообще к идее подсоединять к одному аппарату ИВЛ двух или даже четырех больных (как это предлагают, например, испанцы). Кто-то хвалит и возлагает на нее надежды, а кто-то подчеркивает, что неспециалисты не имеют права вмешиваться в медицину. "Методика применения коннекторов во всем мире вызывает дискуссии, однако ее начинают применять, когда нет другого выхода, — говорит Александр. — Это потому, что такое использование аппаратов ИВЛ нестандартное. Всегда страшно, когда ты меняешь процедуры. Кроме того, есть некоторые юридические ограничения для врачей. Я осознаю, что когда каждый человек обеспечен своим аппаратом ИВЛ — это лучше, но сейчас время принимать нештатные решения. Наше изобретение можно использовать временно, как выход из затруднительной ситуации".

Сергей Дубров подчеркивает: "Эти разветвители критикуют за то, что есть некоторые ограничения. Например, пациенты не должны делать самостоятельных дыхательных движений. Одновременно можно подсоединить пациентов с похожими характеристиками (растяжимость легких, природа заболевания, отсутствие спонтанной дыхательной активности, — пациенты должны быть без сознания или седатированные медикаментозно). То есть, существуют некоторые особенности применения разветвителей, и мы не можем сказать, что все будет классно, возьмем их и удвоим таким образом количество аппаратов ИВЛ. Но если аппаратов ИВЛ не будет хватать, и у меня будут лежать двое больных, то я однозначно применю коннектор, который позволит подсоединить обоих. Не представляю, как смотреть в глаза чьим-то родственникам и говорить: извините, вашему родному человеку не хватило аппарата".

Сейчас Александр Буткалюк с коллегами опубликовал разработки, привел их в соответствие с техническими стандартами (ИСА) и подал документы на получение американского сертификата FDA (без него в Штатах не используется ни один прибор). Разработками Александра смогут пользоваться все желающие производители. "Я буду счастлив, если благодаря нашим разработкам удастся спасти хотя бы одну жизнь", — говорит он.