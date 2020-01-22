Рента глобальной Сети: уникальность или проклятье?

И Западная, и Восточная традиции объединены вокруг загадки, тайны. Но если Западная традиция пытается указанную тайну разгадать и видит в этом свою цель — анализ, то Восточная сосредоточена на сохранении указанной тайны и видит в этом постоянный источник вдохновения — синтез. Искусство, рента Рождества в том и состоит, чтобы в симфонии анализа и синтеза объединить эти традиции, не нарушая полноты их смыслов.

Рента — это уникальное свойство объекта. Источниками ренты могут быть разнообразные вещи, обстоятельства и факты. У них есть своя рента, которую надо лишь раскрыть, распознать их уникальность. Например, течет ручеек в живописном овраге. Кто-то может построить в этом месте туристический комплекс, кто-то — конноспортивную базу, а кому-то придет в голову устроить здесь рекреационный центр и т.п. Каждый из инициаторов перечисленных проектов по-своему увидел уникальность этой местности и получил из этой уникальности ренту.

Но не исключено, что найдется и тот, кто сюда, к ручью, будет вывозить мусор из своего хозяйства, размещенного неподалеку за оврагом. Он тоже "увидел" ренту ручья. Понятно, если обладатель ренты не особо отягощен знаниями и моральными принципами, то и уникальность он увидит мелкую, убогую, искаженную. Часто такие ситуации исторически определяются как рентное проклятие.

Есть глобальная информационная сеть. Ее уникальность (уникальности) сложно даже представить: сохранение, наполнение и передача непостижимых объемов информации, обмен открытиями, инновациями, полезными советами, новостями, неограниченные возможности общения и т.д. Но есть и другая сторона, вторая рента Сети.

Сейчас такие времена, когда огромные массы людей, народы живут, оценивают, решают под прессом чрезвычайно жестоких манипуляций. И это касается не только запросов потребления (откуда и возник сам механизм), но и интересов социального заказа, процессов формирования общественного представительства и т.п. Поэтому любой анализ общественно-политических процессов, особенно на длительную перспективу, будет деформирован, искажен, потому что будет характеризовать преимущественно навязанные спонтанные порядки общества, которые являются неустойчивыми и существуют, лишь пока существует сила, навязывающая их, и ресурс, ее поддерживающий. Такой анализ никогда не будет отображать корневую логику, формирующую стационарные спонтанные порядки. Он будет касаться лишь навязанной логики, логики рефлексий, создающих некую временную доктрину момента, которая сразу распадется и исчезнет, как только исчезнет, переориентируется или рассеется навязчивое влияние, после чего в обществе воцарятся дезориентация и этический нигилизм.

Показательно, что часто сами инициаторы манипуляций не до конца представляют последствий навязанного влияния. Да, у них есть определенная конкретная цель. Но чем мощнее манипуляция, тем сильнее деформация логики, формирующей (хоть и временные) навязанные спонтанные порядки. То есть полученная манипуляторами ситуация может оказаться далека от ожидаемой, но при этом будет чрезвычайно затратной, и для ее содержания может не хватить дармовой ренты. Исключение — ситуации, когда целью манипуляций как раз и является простое разрушение этики и меры бытия, дезориентация и последующая аннигиляция общества, народов, стран. Именно в такой ситуации находится Украина. А глобальный характер манипуляций формирует состояние цивилизации, которое можно определить как этическую катастрофу.

Часто поддерживающий ресурс — это рента других объектов, чаще всего сырьевых.

Плоды просвещения не должны опережать само просвещение. Последствий такой извращенной конфигурации чрезвычайно много. Но самым выразительным и интегральным всегда будет рентное проклятие.

Показательна в этом смысле известная история с племенем горных кхмеров на юге Вьетнама, живших там столетиями. После окончания войны в 1975 году оказалось, что племя куда-то исчезло. Вьетнам обвинил в геноциде США, США, в свою очередь, обвинил Вьетнам. Затем была организована международная научная экспедиция, которая и установила реальный ход событий. Как выяснилось, причиной исчезновения аборигенов стало стрелковое оружие, попавшее им в руки, что не удивительно во время боевых действий. Быстро овладев оружием, воины племени поняли все его преимущества перед луком и стрелами, которыми они пользовались до сих пор. Всего через несколько лет они уничтожили окружающую фауну, а лишившись сырьевой базы, перестреляли друг друга. Остатки племени спустились с гор и деградировали в чужой социальной среде. Все это объясняется тем, что вместе с оружием не появилась этика его применения. И, собственно, в условиях существования племени ее нужно было формировать отдельно.

Наше время определяют и называют по-разному: постмодерн, постдемократия, постправда, метамодерн и т.д. По-настоящему же мы живем во времена рентного проклятия, когда плоды просвещения распространились стремительнее, чем само просвещение; когда простота их доступности создала иллюзию излишества моральных усилий и этики для создания и умелого использования этих плодов.

Почему этика и мораль чрезвычайно важны? Они дают возможность совершенно иного и более глубокого распознания уникальности окружающего мира, чем одномерная материальная, идеологическая, корпоративная, клановая, эгоистическая целесообразность.

У каждого объекта свои ренты. От состояния и развития общества зависит, как оно распознает эти уникальности.

Украинское общество культивирует преимущественно архаические ценности. Онтология архаического украинца в последовательности мотивов и выводов следующая: "Якось буде" и "Якби ж то знаття".

На это есть как объективные причины колониального наследия, так и безобразное состояние нынешних общественно-политических отношений, драйвер которых — избирательность применения законов в частности и этический нигилизм — в целом. Архаичность — это одномерное, вульгарное и примитивное определение уникальности окружающего мира.

Этика — это нормы и правила, дающие возможность сообществу, обществу формировать солидарные действия для поддержки существования и функционирования сформированных людьми корневых спонтанных порядков: языка, школ, больниц, библиотек, институтов, заводов, дорог, художественных произведений и т.п. Собственно, этика обеспечивает возможность полнее и глубже раскрывать ренту, а сообществу — быть обществом. Если вместо нее внедряется нигилизм, то об обществе можно говорить лишь условно, потому что основой солидарных действий становится не договоренность, а принуждение, и со временем — поругание.

Окружающий Мир с его уникальностью совсем не такой, каким мы его себе представляем. И большая ошибка — не учитывать это. Но еще большей ошибкой будет считать, что он настроен против нас. Потому что если подобное предположить, мы немедленно получим подтверждение своей выдумке. Мы сами создадим себе вражеское окружение. Это тоже уникальность, рента Мира.

"Когда знаешь, как действовать правильно, а что-то становится для тебя препятствием, не учитывай логику "препятствия", поступай так, как правильно. Потому что знание, как действовать правильно, — это большой подарок, не пренебрегай им. Если Даром пренебречь, он превращается в проклятие", — так говорил вуйко Дезьо.

Чтобы в современных условиях определить содержание правильного поведения, нам нужно правильно сформулировать задачу просвещения. Просвещение должно формировать у человека ответственность за кооперативное выживание Мира. Раскрытие же смысла кооперативного выживания — это и есть сумма знаний, которые человек должен получить как основу ответственного поведения в школе, вузе, глобальной Сети.

С этой точки зрения, значение глобальной Сети становится уникальным. Таким его и надо сохранять, чтобы оно не превратилось в проклятие, за которым следуют потеря компетентности, деквалификация, потребительская дегенерация этики и дезориентация морали.

Сейчас мы являемся свидетелями бурного развития технологий искусственного интеллекта. Вполне закономерно, что наступит время, когда в среде этих технологий, вынесенных в глобальную Сеть, начнутся спонтанные процессы самоорганизации. Спрогнозировать последствия этого просто нереально, особенно если до начала этих процессов человечество придет этично растрепанным, морально дезориентированным. Тогда не исключено, что в определенный момент искусственному интеллекту просто надоест это самоубийственное поведение людей, их взаимоуничтожение; он определит их как бесперспективную, ошибочную версию эволюции-игры и решит избавиться от людей как от надоедливых обстоятельств. Или же, в лучшем случае, отведет человеку унизительное место в новой гибридной реальности, например такой как вирусы, микробы, грибы и т.п. Откуда мы знаем, в какое одеяние вырядится искусственный интеллект, когда назначение человека будет исчерпано, то есть жизнь его станет этически пустой?

Искусственный интеллект — это грядущая новая фантастическая, необъятная рента глобальной Сети. И лишь через сохранение этического и морального мира мы, люди, сможем уберечься от преобразования ее в проклятие, сохранив как уникальность.

Просвещение и церковь как свидетель правды, действуя вместе и дополняя друг друга, еще могут удержать доброжелательную положительную перспективу для человечества.

Наука отвечает на вопрос "Как устроен Мир?". Когда к нему добавляется вопрос "Почему так устроен Мир?" — она превращается в мировоззрение-религию.

Самое интересное, что ответ на второй вопрос не предусматривает обязательного знания ответа на вопрос первый. То есть мировоззрение-религия может обойтись без научных знаний "Как?", в то время как наука, достигая своей полноты, неизбежно придет к вопросу "Почему так?".

Ответы на вопрос "Как?" формируют предположение, анализ и синтез как инструменты логики. Ответ же на вопрос "Почему так?" является интуитивным открытием, актом прозрения, формирующим основы этики.

Поэтому, действуя именно в симфонии, просвещение и религия смогут сохранить перспективу человечества как субъекта эволюции, а в Сети — внедрить тренды уникальности, а не проклятия.