Скажи мне, на что ты тратишь свои миллионы, и я скажу, кто ты

Как сказано на официальном сайте инициативы, "это попытка подвигнуть самых богатых людей и их семьи пожертвовать большую часть их состояний на филантропию". Основатели кампании агитируют других миллиардеров собственным примером: Билл Гейтс объявил, что жертвует 77,3 млрд долл. (95% своих средств), Уоррен Баффет — 66,7 млрд долл. (99% от общей суммы прибыли). На май 2019 года 204 миллиардера из 23 стран мира приобщились к этой кампании, твердо пообещав (к слову, их обещание является всего лишь моральным, а не юридическим обязательством) отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность, в частности и на меценатскую поддержку различных образовательных проектов. Среди 204 участников этой благородной инициативы всего один украинец — миллиардер Виктор Пинчук.

Летом президент Зеленский провел публичную встречу с представителями крупного украинского бизнеса, чтобы озвучить приоритеты своей работы и послушать о наболевшем непосредственно от представителей бизнес-среды. Модерировал это мероприятие новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук. На этой встрече "образование" как необходимый фактор модернизации страны несколько раз прозвучало из уст президента, но как приоритет социальной ответственности бизнеса обозначено не было. Однако он дал понять: без социальной ответственности бизнеса прогресса не будет.

Жертвуют ли средства те, кто находится на вершине доходной пирамиды, на нужды украинских университетов и колледжей? Есть ли у меценатов и университетов глобальное видение того, каким должно быть высшее образование в современной Украине?

Насколько самые богатые украинцы чувствуют свою ответственность за будущее нашей страны (что не в последнюю очередь равно качеству образования и профессиональной подготовки последующих поколений)? Считают ли нужным финансово вкладываться в процесс подготовки профессиональных кадров, которые, в конце концов, придут работать на их же предприятия? Об этом и не только — в исследовании ZN.UA.

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В нашем спецпроекте мы опираемся на данные прошлогоднего рейтинга ТОП-100, составленного изданием "Новое время" вместе с инвесткомпанией Dragon Capital.

Мы старались собрать максимально полную информацию о практике благотворительной поддержки в сфере высшего образования (вклады в поддержку университетов и колледжей, на стипендии и гранты, на научные исследования и обновление технической базы) за период с мирного 2013-го по 2018 годы. Для этого мы обратились с информационным запросом к 22 крупнейшим украинским капиталовладельцам. Девять из них не ответили. Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Николай Злочевский, Виталий Хомутынник, Вячеслав Богуслаев — пресс-службы этих публичных лиц с самыми крупными в стране состояниями промолчали.

Справедливости ради из этого перечня должны выделить Дмитрия Фирташа. Уже более пяти лет этот миллиардер вынужденно отдает предпочтение общению со своими юристами. Однако нам точно известно, что господин

Фирташ оказывал благотворительную поддержку Украинскому католическому университету, а также выделял средства на десятки стипендий для украинских студентов, обучавшихся в Кембридже.

Продолжает ли господин Фирташ эту активность, выяснить не удалось.

Вторая категория наших респондентов проявила разного рода лукавство или небрежность. Иными словами, они ответили, но вовсе не на те вопросы, которые мы им задавали, или же их ответы были неполными. Так, пресс-служба Александра Гереги (вместе с женой Галиной он занимает 10-е место в рейтинге,

личное состояние — 843 млн долл.) прислала нам обширный отчет о том, сколько законопроектов и депутатских запросов на протяжении 2018 года инициировал народный депутат. Этот документ производит впечатление полуфабриката, который держит наготове пресс-служба на случай каких-либо обращений со стороны журналистов. Категорически утверждать, что господин Герега далек от проблем в образовательной сфере, нельзя, ведь в прошлом году несколько его депутатских обращений касались этой области. В частности, он обращался к министрам Л.Гриневич и А.Данилюку относительно учета особенностей сельской школы и обеспечения надлежащих условий для обучения будущих первоклассников; к городскому голове С.Сухомлину по поводу защиты преобладающего права Открытого международного университета развития человека "Украина" на заключение договоров аренды учебных корпусов и недопущение закрытия подразделения университета в Житомире. Но никакой информации о том, поддерживал ли финансово "король стройматериалов" университеты или колледжи, мы так и не получили.

От Игоря Кононенко поступил похожий ответ. В своем письме он похвалил редакцию ZN.UA за внимание к такой социально важной теме, как образование и его благотворительная поддержка, а также напомнил, что в Украине продолжается реформа образовательной сферы.

"Что касается моей личной меценатской деятельности, хочу проинформировать вас, что в 2018 году начала действовать Благотворительная Организация "Благотворительный Фонд Игоря Кононенко". В рамках его деятельности в октябре 2018 года заработала уникальная бесплатная программа "Мобильный инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми нуждами", — отметил на прощание господин Кононенко, проигнорировав все наши вопросы.

Между прочим, по непонятным причинам имени сейчас уже экс-нардепа Кононенко нет в рейтинге самых богатых украинцев за прошлый год. Однако согласно данным его налоговой декларации, поданной в декабре 2018 года, одни только дивиденды господина Кононенко на конец прошлого года составляли 17 млн 899 996 грн.

"Господин Костельман (№20 в рейтинге, личное состояние — 269 млн долл.) не является публичным лицом и не дает комментариев", — лаконично ответили нам письменно от имени владельца Fozzy Group.

Pr-менеджер департамента коммуникаций компании Kernel, принадлежащей Андрею и Руслану Веревским (№15 в рейтинге, личное состояние — 420 млн долл.), заверил, что эта компания "поддерживала

и продолжает поддерживать учебные заведения", но давать детальную или наглядно-доказательную информацию об объемах и направлении этой поддержки отказался.

"Мы не готовы раскрывать сейчас сумму средств, вложенных в образовательные проекты", — ответили нам в пресс-службе владельца аграрной компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Кстати, господин Бахматюк — неофициальный мультимиллионер и суперлатифундист, но ни одной его налоговой декларации в Едином государственном реестре деклараций не найти. Нет его имени и в топ-100 самых богатых украинцев, данными которого мы оперируем в нашем спецпроекте. Насколько нам известно, это не случайно: Олег Бахматюк сознательно прилагает усилия, чтобы оставаться вне любых рейтингов, где публикуются данные о капитале. Но еще в 2014 году инвестиционная компания Dragon Capital и журналисты "Нового времени" подавали его имя как одного из крупнейших украинских землевладельцев с состоянием в 804 млн долл. на 10-м месте в рейтинге самых богатых украинцев. При этом составители тогдашнего рейтинга отмечали: в 2014 году дела у господина Бахматюка шли плохо, его состояние, по оценкам экспертов, уменьшилось на 40%, и потому он покинул клуб украинских миллиардеров.

К сожалению, сложно назвать полноценной реакцией на запрос и ответ основателя инвестиционной компании Ufuture Василия Хмельницкого (№36 в рейтинге, личное состояние — 125 млн долл.),

хотя этот миллионер делает относительно много для поддержки образования в Украине. По данным из открытых источников, господин Хмельницкий, в частности, инициировал создание первого в Украине межкорпоративного IT-университета BIONIC University и инновационной IT-Школы Unitfactory, поддерживал магистерскую программу по публичному администрированию в НаУКМА. В апреле 2017 года Фонд В.Хмельницкого K.Fund сообщил о запуске в Киеве инновационного парка UNIT.City — зародыша экосистемы для развития бизнеса в сфере высоких технологий. Василия Хмельницкого на эти шаги вдохновляет личный пример Германа Грефа — председателя Сбербанка России.

"В ответ на ваш запрос вспомнил тезис: "Делай добро — бросай его в воду". Благотворительные взносы или пожертвования, которые осуществляет наша семья, всегда являются искренними и тихими. Я считаю неуместной публикацию такого перечня добрых дел", — с неуместной, как по нашему мнению, скромностью ответил господин Хмельницкий. И еще подчеркнул, что определяет образование как стратегическое направление социальных инвестиций компании Ufuture. "Мы рассматриваем такие инвестиции как долгосрочные вложения в будущее страны, развитие общества. По состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма таких инвестиций, которые мы называем impactinvestment, превысила 300 000 000 грн", — написал он, не обращая внимания на нашу просьбу рассказать подробно об объемах своих благотворительных пожертвований на развитие образования на протяжении последних шести лет.

Благотворная активность в сфере образования Вадима Новинского, новоизбранного народного депутата от "Оппозиционного блока" и миллиардера (№3 в рейтинге, личное состояние — 2,3 млрд долл.), построена рационально, в стиле, характерном для многих его "коллег по капиталу".

Он оказывает поддержку образовательным заведениям, функционирующим на территории присутствия его бизнеса. Так, компания ООО "Смарт Меритайм Групп" сотрудничает с Херсонским профессиональным судостроительным лицеем. На Херсонской верфи создана база для прохождения производственной практики воспитанниками это учебного заведения. В 2018 году свои профессиональные навыки здесь закрепили 400 лицеистов. Сумма заработной платы, полученной лицеистами за год, составляет около 350 тыс. грн. В 2017 году Херсонская верфь за свой счет отремонтировала учебный катер Херсонского гидрометеорологического техникума "Антей", на котором проходят практику будущие гидрологи и экологи. Также компании группы ежегодно предоставляют общеобразовательным учебным заведениям на территориях осуществления своей деятельности финансовую помощь для обеспечения материально-технической базы. Подробностей этой помощи господин Новинский не сообщил.

Еще один украинский миллионер — Александр Ярославский (№17 в рейтинге, личное состояние — 375 млн долл.), которому, в отличие от Коломойского, Хомутынника или Злочевского тоже есть что рассказать, стал, по нашему предположению,

"жертвой" небрежной коммуникации со стороны тех, кто обеспечивает его контакты со СМИ. От имени господина Ярославского мы получили короткую информацию с припиской "присылаю то, что удалось вспомнить". Согласно предоставленным данным, президент Группы DCH в поддержку университетов (ХНУ им. В.Каразина, ХНУГХ им. А.Бекетова, ХГУПТ) в 2016 году потратил 1 млн грн, в 2017-м — 1,3 млн грн, в 2018-м — 1,5 млн грн, и в текущем году — уже 1 млн грн.

От ХНУ им. В.Каразина мы получили подтверждение, что А.Ярославский в самом деле оказывает благотворительную поддержку этому университету. По словам пресс-службы ХНУ, в 2015 году они получили от него 576 тыс. грн (потрачены — nota bene! — на создание и установку бюстов лауреатам Нобелевской премии И.Мечникову, Л.Ландау, С.Кузнецу), в 2017-м — 903 тыс. грн (на создание памятника первому ректору университета П. Гулаку-Артемовскому) и в текущем году — 1 млн грн (на подписку базы данных Оксфордского университета для студентов, аспирантов, ученых ХНУ). 29 января этого года ХНУ по решению своего ученого совета вручил владельцу группы DCH диплом почетного доктора "за вклад в экономику Украины и Харьковской области, развитие украинского спорта и образования, а также многолетнее сотрудничество и меценатскую поддержку университета".

Наконец, переходим к третьей категории наших респондентов — тем, кто смог предоставить более или менее исчерпывающий ответ на все наши вопросы.

Ринат Ахметов (№1 в рейтинге, личное состояние — 12,2 млрд долл.) был последовательным благотворителем в сфере образования, но Революция достоинства, а затем начало военных действий в Донбассе заставили самого богатого человека Украины существенно

пересмотреть деятельность собственного фонда. Закрыв или приостановив реализацию ряда своих благотворительных проектов в области образования и культуры, господин Ахметов открыл в 2014 году Гуманитарный штаб и сосредоточился прежде всего на предоставлении помощи жителям в зоне военного конфликта.

Фонд Рината Ахметова на протяжении 2006–2015 годов реализовал несколько проектов, связанных с поддержкой современного образования в Украине. Так, образовательный проект фонда "Цифровые медиа в университетах" (период реализации — 2011–2015 гг.) в партнерстве с ведущими украинскими университетами (Институтом журналистики КНУ им. Т.Шевченко, ЧНУ им. Б.Хмельницкого, ТНУ им. В.Вернадского, ЛНУ им. И.Франко и т.п.) предоставил возможность

30 преподавателям усовершенствовать свои знания в мультимедийной журналистике. Благодаря средствам фонда в Черкасском и Запорожском национальных университетах открыты мультимедийные телестудии и аппаратные видеомонтажа для практического обучения студентов.

В 2008–2014 годах Фонд Рината Ахметова совместно с НаУКМА и Автономным университетом Барселоны реализовал проект "Докторская программа по массовым коммуникациям". Цель проекта — способствовать украинской образовательной системе в ее интеграции в систему образования ЕС, что стало особенно актуальным после того, как Украина приобщилась к Болонскому процессу. В рамках проекта на базе НаУКМА была основана первая в нашей стране докторская программа на основе философии последипломного образования. Программа предусматривала подготовку исследователей коммуникативной проблематики мирового уровня по образцу третьего цикла единого европейского образовательного пространства (European Higher Education Area).

Проект "Журналистика цифрового будущего", который обеспечивал обучение журналистов и редакторов украинских СМИ навыкам работы с цифровым контентом, был реализован Фондом Рината Ахметова на базе НаУКМА в 2007–2014 гг. Для преподавания были приглашены лекторы из лучших американских и западноевропейских медиа. В целом слушателями этого проекта стали 175 человек.

Виктор Пинчук (№2 в рейтинге, личное состояние — 2,7 млрд долл.) со своим фондом — еще один влиятельный благотворитель, уже долгое время поддерживающий

образовательные проекты. На протяжении последних 13 лет он финансирует общенациональную программу поддержки талантливой молодежи в Украине "Завтра.UA". Для участия в этой программе на ежегодном открытом всеукраинском конкурсе отбирают самых талантливых студентов 3–6 курсов университетов и вузов-партнеров программы. Стипендиаты "Завтра.UA" получают финансовую поддержку для продолжения образования и реализации собственных проектов, дополнительные возможности для индивидуального развития, обмена опытом и информацией.

Еще один благотворительно-образовательный проект Виктора Пинчука — стипендиальная программа "Всемирные студии", стартовавшая в 2010 г. Она позиционируется как первая частная отечественная программа, которая предлагает молодым украинцам системный доступ к лучшим университетам мира, независимо от их финансовых возможностей. С 2010 г. 94 юношей и девушек выиграли грант "Всемирных студий".

Участников проекта определяет независимая комиссия в ходе открытого общенационального конкурса. Отобранные кандидаты самостоятельно выбирают университет, подают вступительные документы и, в случае зачисления, имеют право на получение гранта. Размер гранта определяется индивидуально и может покрывать до 60% от необходимой суммы. Гранты от Фонда Виктора Пинчука предоставляются для получения образования в шести отраслях, которые фонд считает приоритетными для развития Украины, а именно: право и госуправление, аграрные науки, окружающая среда и экология, альтернативная энергетика и аэрокосмическая инженерия.

Владелец сельскохозяйственного предприятия "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский (№12 в рейтинге, личное состояние — 549 млн долл.) начал активное сотрудничество с высшими учебными заведениями еще в 2004 г.,

в частности приглашая на работу преимущественно выпускников сельскохозяйственных вузов и специалистов пищевых технологий. С развитием деятельности его компании расширялись и связи с вузами: для обеспечения масштабного строительства линейных элеваторов начали приглашать молодых специалистов-строителей, для развития собственного флота — судоводителей и т.п.

Еще одна форма сотрудничества с учреждениями высшего образования — проведение практик. Из ответа пресс-службы господина Вадатурского мы узнали, что в рамках этого сотрудничества заключены долгосрочные договора с более чем 34 вузами о предоставлении студентам III, IV и V курсов возможности пройти оплачиваемую практику. Каждый год "НИБУЛОН" принимает более 300 практикантов.

В 2017 и 2018 гг. Украинский форум благотворителей называл Фонд Бориса Колесникова лидером номинации "Средства для развития науки и образования Украины" в сегменте

благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год. Владелец кондитерской компании "Конти", сопредседатель партии "Оппозиционный блок" (№46 в рейтинге, личное состояние — 112 млн долл.) финансирует регулярное проведение всеукраинских специализированных благотворительно-образовательных конкурсов ("Авиатор", "Архитектор", "Программист", "Железнодорожник" и т.п.). Уже в этом году Фонд Бориса Колесникова реализовал два образовательных конкурса, победители которых зимой получили возможность посетить Кельн и выставку ISM 2019, а также парижскую SIMA 2019.

В этих поездках, рассказали нам в пресс-службе господина Колесникова, лучшие студенты ведущих украинских вузов знакомятся с новинками и инновациями отраслей, общаются с зарубежными специалистами, перенимают опыт, а затем внедряют его в Украине. На иностранных форумах к студентам присоединяется Борис Колесников. Вместе они посещают стенды игроков мирового рынка, обсуждают перспективы развития отечественных отраслей.

Пресс-служба господина Колесникова подчеркивает, что фонд занимается не только тем, чтобы показать украинским студентам ведущие отраслевые выставки, но и способствовать их дальнейшему трудоустройству. Самый яркий пример: в 2016 г., во время поездки

100 студентов-победителей конкурса "Авиатор" на авиасалон Фарнборо в Лондоне, компания "Прогресстех-Украина" (представительство Boeіng в Украине) заключила с одним из участников контракт. В фонд нередко обращаются компании-партнеры с просьбой помочь им найти среди студентов, которые были участниками благотворительно-образовательных проектов, кандидатов на те или иные вакансии.

В ответ на наш запрос (напомним, мы просили указать конкретные суммы благотворительных взносов, выделенные на протяжении 2013–2018 гг. в поддержку университета/колледжа; на стипендии; на научные исследования и т.п.) пресс-служба Юрия Косюка (№8 в рейтинге, личное состояние — 908 млн долл.) прислала длинное письмо, в котором совсем мало цифр (смотрите на диаграмме). Нам объяснили: сотрудничество Юрия Косюка с вузами и профессионально-техническими учебными заведениями носит проектный (по запросам руководства вузов к руководителям предприятий МХП в регионах присутствия этой компании), а не благотворительный характер. Предоставление благотворительной финансовой помощи вузам "не является самым эффективным инструментом развития системы образования или отдельных перспективных студентов", подчеркнули в пресс-службе господина Косюка, аргументируя это собственным опытом.

"Агроиндустриальный холдинг МХП имеет успешный опыт сотрудничества с молодежью и учебными заведениями разных уровней. Однако это сотрудничество носит более системный, стратегический и фокусный характер, поэтому выходит далеко за рамки простого предоставления благотворительной помощи. А стоимость самих проектов сотрудничества МХП с вузами и молодежью невозможно в полной мере оценить в предлагаемом вами формате, оценивающем только объемы перечисленных благотворительных взносов", — не без критиканства ответили нам.

Системность подхода владельца МХП заключается в том, что, по словам нашего респондента, за многие годы ему удалось сформировать "собственную эффективную образовательно-учебную инновационную экосистему". Холдинг МХП проводит целевую работу по профессиональной ориентации молодежи, начиная со школьного возраста. Проект "МХП СТАРТ" — это рекрутинговый и образовательный проект холдинга, в рамках которого действует программа оплачиваемых стажировок для студентов и учащихся профессиональных учебных заведений. Коммуникационная платформа "МХП СТАРТ" выполняет функцию отраслевого промоутера, знакомит с возможностями работы в современном аграрном бизнесе. Холдинг имеет также собственный внутренний университет — "Центр развития МХП", где по индивидуальным программам специалисты получают дополнительные знания и навыки, собственный план и стратегию карьерного и профессионального роста.

Благодаря созданию и развитию такой экосистемы, которая требует колоссальных финансовых и организационных инвестиций компании, МХП не ощущает нехватки квалифицированных кадров, утверждают в пресс-службе холдинга. Наилучшим свидетельством эффективности работы своей профессионально-образовательной экосистемы они считают тот факт, что более 90% представителей руководящего состава всех бизнес-подразделений холдинга сделали успешную карьеру, начав путь молодого специалиста в рамках МХП. На проекты по корпоративной социальной ответственности в регионах своего присутствия холдинг потратил суммарно более 203 млн грн по итогам 2018 г.

Что ответили университеты

Проблема меценатской поддержки образования, в частности и университетов, — это проблема не только культуры богатства и шире — культуры социальных отношений между людьми разной обеспеченности в современной Украине. Это также проблема собственно украинских университетов, в целом системы высшего образования, которое в основном остается архаическим, деградирующим, несмотря на все реформы вместе взятые.

Чтобы проверить информацию от пресс-служб самых богатых украинцев, а также получить из первых уст сведения о возможных филантропах, мы обратились непосредственно к лучшим в нашей стране учреждениям высшего образования.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Пресс-службы КНУ им. Т.Шевченко и УКУ отклонили нашу просьбу подтвердить или опровергнуть поступление каких-либо видов благотворительной помощи от тех 22 самых богатых лиц, на которых мы сфокусировались в своем спецпроекте. При этом КНУ им. Т.Шевченко сослался на ст. 32 Конституции Украины, обеспечивающую право благотворителей на анонимность: "Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины". УКУ же сообщил, что выработал по желанию жертвователей внутреннее правило не разглашать информацию о пожертвованиях без согласия самих благотворителей. Остается только догадываться, почему высшие учебные заведения не только не вешают памятные таблички в знак уважения к своим меценатам, как это делали в Киеве до 1917 г. (а в Израиле или США делают и поныне), но и строго оберегают их имена от прессы. Или от налоговой? Или от общества?

В НаУКМА отметили, что из представленного нами списка самых богатых украинцев на протяжении последних пяти лет Могилянку поддерживал только Василий Хмельницкий. В 2017–2018 гг. он участвовал в благотворительных вечерах в поддержку академии, покупая лоты благотворительного аукциона. На благотворительном вечере в октябре 2018 г. господин Хмельницкий задекларировал свою готовность поддержать стипендиальный фонд для преподавателей НаУКМА. К слову, Киево-Могилянская академия — одно из немногих в Украине учреждений высшего образования, которое старается довольно открыто и системно работать над фандрейзингом, в частности регулярно проводя благотворительные вечера.

В КПИ отрицают поступление благотворительной помощи от кого-либо из названных нами публичных людей, но заметили, что гордятся другими своими меценатами, которые оказывали материальную и другую помощь при строительстве ряда объектов университета, выступали инвесторами масштабных университетских стартапов (речь идет о двух созданных университетом и выведенных в космос спутниках КПИ им. Игоря Сикорского, поставленных на вооружение государства беспилотных летательных аппаратах и т.п.).

ХНУ им. В.Каразина подчеркнул, что вся его история тесно связана с благотворительной помощью многих людей. Однако из предоставленного нами списка фамилий самых богатых украинцев благотворительную деятельность относительно ХНУ в течение 2013–2018 гг. осуществлял только Александр Ярославский, причем в ХНУ не скрывают объемов полученной от него финансовой помощи. Эти цифры были приведены выше, напомним только, что в 2015-м и 2017-м университет потратил их на создание бюстов и памятника первому ректору ХНУ П.Гулаку-Артемовскому, а в 2019-м — на подписку базы данных Оксфордского университета для студентов, аспирантов и ученых ХНУ.

Что же касается ЛНУ им. И.Франко, то оттуда мы получили лаконичный однозначный ответ: ни один богач из нашего перечня не предоставлял финансовую или материальную помощь этому университету.

Выводы

Как показал наш опрос, поддержка образования и науки на данный момент не входит в приоритеты благотворительной деятельности тех, кто входит в клуб самых состоятельных украинцев. Такая поддержка была органической составляющей жизни украинских меценатов в прошлые времена, а современных бродских и ханенко пока нет среди тех, кто стремится построить такую страну, из которой не захотят уезжать ни их дети, ни ровесники их детей.

Было бы несправедливо и безосновательно обвинять наших миллионеров в полном равнодушии к высшему образованию и его развитию. Определенная поддержка с их стороны все же есть, в отдельных случаях, — как, скажем, программа Виктора Пинчука "Завтра.UA". Она продолжается уже более 10 лет и действительно может давать положительный эффект. Но в итоге факт остается фактом: украинские университеты по-прежнему имеют крайне слабые позиции в международных рейтингах, украинская молодежь все чаще изъявляет желание учиться за границей, а украинские ученые, попадая на международные симпозиумы, стыдятся признаться, какую зарплату за свои научные исследования они получают.

Самая большая проблема — отсутствие глобального видения того, какой должна быть система высшего образования в Украине, какие образовательные отрасли нуждаются в инвестициях в первую очередь. Закономерным следствием этой неопределенности является недостаточность продуманной, последовательной работы по поддержке университетского и среднего специального образования. Несмотря на декларации со стороны нынешней власти, образование не стало одним из приоритетов государственной политики. Фактически украинское государство сейчас способно лишь пассивно наблюдать за тем, как трудовая миграция вымывает из страны лучшие профессиональные кадры. Ни одной стратегии противостояния этому явлению — негативному не только для внутреннего рынка труда, но и в целом для национальной безопасности Украины — обществу не представлено. Потому нет ничего странного в том, что и крупные меценаты, которые могли бы приобщиться к модернизации системы образования в Украине, в лучшем случае финансируют собственные стипендиальные программы, обходя десятой дорогой старые университетские здания, где у них снова будут просить деньги на ремонт туалетов или замену окон. Современные уборные и окна — это, конечно, важно для университетской жизни, но в целом это совершенно не та постановка вопроса, которая могла бы заинтересовать уважаемых владельцев персональных благотворительных фондов. Университетам следует пересмотреть повестку дня, на базе которой они пытаются искать меценатскую помощь. Нужны креативность и навыки глобального мышления, чтобы привлечь внимание потенциальных состоятельных жертвователей.

В целом же такое впечатление, что поступление в университет сохраняется в нашей культуре как распространенный еще с советских времен социальный проект, как некий жизненный сценарий, который нередко выбирают не потому, что действительно хотят продолжить обучение после школы, или потому, что полученный диплом гарантирует дальнейшее выгодное трудоустройство. Нет, таких гарантий больше нет, как нет и объективной необходимости в том количестве юристов, менеджеров и журналистов, которых ежегодно выпускают многочисленные украинские университеты. Поступление в университет часто дает возможность более-менее безопасно переждать начало взрослой жизни, отсрочить ее на 4–6 лет, пользуясь все еще дешевым доступом к знаниям, значительная часть которых потеряет свою актуальность еще до выпуска и вряд ли понадобится при устройстве на работу.

В своем спецпроекте мы опираемся на данные прошлогоднего рейтинга ТОП-100, составленного изданием "Новое время" вместе с инвесткомпанией Dragon Capital.

Историческая справка

Не секрет, что многие состоятельные украинские семьи были меценатами, основывали и финансово поддерживали учебные заведения.

"Я не знаю ни одного города в России, где благотворительные заведения так мощно развиваются, как в Киеве", — писал киевский адвокат и журналист Сергей Ярон в своих воспоминаниях, изданных в 1910 г. и переизданных в 2017-м издательством "Варто". Отдельный раздел в них посвящен известным меценатам, современником которых он был. Сергей Ярон утверждает, что киевских филантропов тех времен (семьи Терещенко и Бродских, Семена Могилевцева, Давида Марголина, Михаила Дегтерева, Николая Попова), оставивших городу более трех миллионов на благотворительные цели, знали во всей тогдашней Российской империи.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Семья Бродских (глава семейства Израиль Маркович и его сыновья Лазарь и Лев), естественно, поддерживала, прежде всего, единоверцев. Так, Бродский-отец выделил более 40 тыс. руб. на строительство, обустройство и содержание ремесленного училища, в котором получали специальность сотни детей из бедных еврейских семей. Но и прочие не ощущали себя обделенными: Израиль Маркович был членом многих христианских обществ и организаций и ежегодно выделял сотни тысяч рублей на их деятельность. "В Киеве нет ни одного благотворительного или образовательного учреждения, в котором не участвовали бы Бродские значительными суммами",— пишет в воспоминаниях Сергей Ярон.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Лазарь Бродский за свой счет построил в Златополье мужскую гимназию, финансировал создание Бактериологического института в Киеве. В 1912 г. на его деньги (500 тыс. руб.) построили Бессарабский крытый рынок. В уставе тогдашнего Общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Л.Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно идти на содержание Бактериологического института.

Младший брат Лазаря Лев участвовал в основании Художественно-промышленного музея, Троицкого народного дома (где, между прочим, были созданы первые в Киеве профсоюзы; сегодня это здание Киевского национального академического театра оперетты), финансировал строительство Первого киевского коммерческого училища и заботился о его содержании.

Николай Терещенко в 1899 г. пожертвовал на строительство смешанного городского училища 100 тыс. руб. Пока городские власти искали подходящий участок, благотворитель скончался. И дело отца продолжил сын Александр. Общая сумма расходов Терещенко только на это училище — 425 тыс. руб.

Лесопромышленник Семен Могилевцев в 1876 г. переехал из Брянска в Киев и вскоре прослыл щедрым благотворителем. Он возглавлял Киевское общество попечения о высшем коммерческом образовании, участвовал в создании и развитии Киевского политехнического института, Женской торговой школы. Могилевцев стал также одним из основателей и главным опекуном Коммерческого института, на базе которого впоследствии открыли известный нам сегодня Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

Киевский купец 1-й гильдии Давид Марголин сам не получил образования, но вместе с другими коммерсантами поддерживал деятельность образовательных учреждений, был членом попечительского совета Киевского коммерческого училища, за свой счет построил еврейское училище "Талмуд-Тора" и 2-классное начальное училище на Трухановом острове.

Для многих состоятельных жителей Киева второй половины XIX в. благотворительность была одним из приоритетов и обязательным делом. Успешные коммерсанты, "сахарные короли" и владельцы других бизнесов не скупились на основание и поддержку больниц, приютов для немощных, а также школ, училищ и других учебных заведений. И, кстати, никому не приходило в голову скрывать эту свою деятельность, что нередко происходит в Украине сегодня. В отличие от благотворителей прошлого, не скрывавших своих имен, современные украинские меценаты, выделяя средства, порой предпочитают делать это непублично. Поэтому и не видно на стенах украинских университетских зданий табличек с фамилиями богатых современников, которые финансово помогли, по крайней мере, отремонтировать их.