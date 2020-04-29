Минреинтеграции через полгода обещает полноценную работу хаба на КПВВ "Чонгар"

В феврале этого года на Херсонщине состоялось выездное заседание парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий с участием омбудсмена и министра по делам ветеранов.

Мероприятие состоялось после многочисленных обращений украинцев и общественных организаций, рекомендовавших реконструировать режимную и сервисную зоны контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на админгранице с Крымом. Это должно улучшить условия их пересечения. Такую же задачу летом 2019 года поставил и президент Владимир Зеленский.

Государственные органы и Херсонская областная государственная администрация пообещали создать полноценный хаб для крымчан и переселенцев. Рассказываем, что уже сделала власть для выполнения обещаний.

Органы власти и Херсонская ОГА неоднократно декларировали, что возвращение Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение временно оккупированных территорий на Востоке Украины. Они пообещали улучшить условия пересечения на КПВВ с Крымом, чтобы "крымчане чувствовали, что они в своей родной стране", и могли получить различные административные и социальные услуги.

"Мы в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Минреинтеграции) понимаем, что человек попадает с временно оккупированного Крыма на КПВВ, и это первое, что он видит на подконтрольной правительству территории. А значит, наша задача состоит в том, чтобы создать максимально удобную для крымчан среду", — говорит заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Такой подход к КПВВ служащие и общественные организации рассматривают как один из элементов реинтеграции Крыма.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам прав человека посетили КПВВ "Каланчак"

На КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" "Укрзалізниця" уже возвела временные сооружения, в частности для центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), помещение автовокзала, для таможенного контроля и пограничников. Но самым большим вызовом для власти стал поиск балансодержателя этих помещений. Поэтому обслуживание части объектов временно приостановлено.

Также из-за неопределенности правового статуса КПВВ невозможно включить тамошнюю автостанцию в транспортную сеть области, чтобы организовать постоянное сообщение с населенными пунктами Херсонщины. Сейчас до КПВВ граждане могут доехать только автобусами, которые отправляются только раз или два в день из Херсона и Геническа. Или же должны обращаться к нелегальным перевозчикам, которые возят по завышенным ценам.

Совместный мониторинг КПВВ представительством президента в АР Крым, Минреинтеграции и представителями общественных организаций в марте показал, что металлопластиковые конструкции и потолок в отдельных служебных помещениях уже требуют косметического ремонта. Кроме того, из-за неопределенного статуса КПВВ невозможно обеспечить туалеты средствами гигиены и поддерживать их в надлежащем состоянии. Поэтому доступ до некоторых из них усложнен, а отдельные вообще закрыты.

В поисках эффективной финансово-правовой модели создания сервисного хаба на КПВВ "Чонгар" председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев продвигал идею, что балансодержателем должна стать "Укрзалізниця", но в итоге власть решила привлечь бизнес — компанию "Сокар Энерджи", которая в рамках программы социальной ответственности согласилась инвестировать в дальнейшее развитие пилотного сервисного хаба на КПВВ "Чонгар".

"Надеюсь, что через четыре-шесть месяцев на Чонгаре будет современный хаб, где люди смогут оформить документы, выпить кофе, заправить автомобиль или купить билет и безопасно доехать на общественном транспорте до Новоалексеевки или Геническа. Это первое, что увидит человек с временно оккупированной территории", — сказал 7 апреля на межведомственном совещании вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Админуслуги и почта

По словам главы херсонского офиса "Крым SOS" Алексея Тильненко, ежемесячно мониторящего работу КПВВ на Херсонщине, сейчас ЦПАУ на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" являются подразделениями ЦПАУ поселков Чаплинка и Новотроицкое. В них работают по два человека. На "Чонгаре" предоставляют до 160 административных услуг, а на "Каланчаке" — до 100. В "Крым SOS" говорят, что чаще всего крымчане обращаются за услугами по документированию, за получением паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Сами же посетители этих ЦПАУ в разговоре с мониторами отмечали удобство и высокую эффективность новообразованных подразделений. По их словам, им не надо тратить дополнительные средства на дорогу в другие государственные органы.

Общественная организация нарекает, что в целом жители полуострова не знают о работе ЦПАУ. Эту информацию они узнают от близких, друзей и знакомых, уже воспользовавшихся админуслугами. Авторы мониторингового доклада отмечают, что неосведомленностью украинцев пользуются водители, которым выгодно отвозить крымчан до ближайших ЦПАУ или даже в центры админуслуг в Херсон.

Часто крымчане едут на КПВВ за админуслугами, которые сейчас не могут предоставляться, например, получение свидетельства о рождении и смерти человека государственного образца.

"Сейчас жители оккупированных территорий получают такие свидетельства через суды. Мы настаиваем на необходимости административной процедуры. Ведь, например, в 2019 году в Крыму родилось свыше 23 тысяч детей, умерло 32 тысячи украинцев, в то время как на материковой Украине единственным возможным судебным способом задокументированы 3 660 новорожденных и 661 умерший человек. Это очень маленькие цифры", — комментирует Алексей Тильненко. Кроме того, крымчанам не хватает нотариальных услуг, услуг по получению водительского удостоверения и перерегистрации транспорта.

Еще один недостаток — длительное вклеивание фотографии в паспорт в форме книжечки при достижении 25 и 45 лет. Эту процедуру выполняют за пять рабочих дней и только на КПВВ "Чонгар".

Мониторинг выявил, в частности, что в сервисных зонах КПВВ или в помещении ЦПАУ нет отделений банка. Они необходимы, потому что гражданам надо обменять валюту для оплаты админуслуг. Сейчас они это делают у водителей и других людей, нелегально осуществляющих обмен по неофициальному курсу.

"Крым SOS" рекомендует власти найти способы для обратной связи с посетителями ЦПАУ, чтобы у них была возможность сообщить, каких именно услуг в хабе им не хватает.

Сейчас в Херсоне, при поддержке Херсонской ОГА, работает информационный хаб для консультаций жителей оккупированного Крыма через мессенджеры.

Заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что активизировалась работа над разработкой административной процедуры регистрации рождения и смерти. По ее словам, государственные органы и общественные организации стоят на позиции, что эта процедура должна быть внесудебной.

Мощности ЦПАУ, по ее словам, также будут расширять при поступлении бюджетных средств.

Тамила Ташева

"В действительности рабочие станции для ЦПАУ дорогие. Если будет возможность выделить средства на дополнительное оборудование, они будут выделены, потому что органы государственной власти и местная власть хорошо понимают, что для нас ключевыми являются защита граждан на оккупированных территориях и связь с ними. Мы пытаемся решать эти вопросы. Они однозначно находятся под пристальным вниманием органов государственной власти", — говорит Тамила Ташева.

Как известно, почтовой связи с временно оккупированным Крымом нет. Мониторы отмечают, что на КПВВ "Чонгар" работает отделение "Новой почты" только на отправку. По словам сотрудника отделения, за месяц услугами воспользовались около 60 человек.

Отделение находится во временном сооружении возле входа в режимную зону. Из-за неопределенного юридического статуса возведенных сооружений в сервисной зоне "Новая почта" не может оформить договор аренды помещения. Поэтому она не может привязать к этому адресу свои расчеты и получать отправления. На КПВВ "Каланчак" помещение с вывеской "Почта" закрыто.

"Просто могу обшмонать"

Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Виктор Вуйка говорит, что на КПВВ до сих пор постоянно дежурят полицейские, безосновательно проверяя паспорта граждан, только что прошедших таможенный контроль.

В ходе февральского выездного заседания комитета по вопросам прав человека глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров возмущался из-за постоянного дежурства полицейских непосредственно рядом с КПВВ "Каланчак". Он заявил, что иногда правоохранители занимаются поборами.

"Я прошу всех представителей власти, работающих на КПВВ, осознать, что на душе у крымчан. Они морально там угнетены. А когда люди пересекают админграницу — бабах! "А чё у тебя за паспорт?" — спрашивают полицейские. Женщина начинает суетиться. Они залезают в сумку, берут его, все — пошли договариваться. Но разве после паспортного контроля таможенников в аэропорту полицейские спрашивают паспорта?" — возмущался политик. Он настаивает, что такие действия невероятно вредят настроениям на полуострове.

Рефат Чубаров на КПВВ "Каланчак" просит представителей власти прекратить практику необоснованной проверки документов со стороны Национальной полиции Автономной Республики Крым.

Полицейские уверяют, что они выявляют на КППВ лиц, находящихся в розыске

"Мы все это потом выслушиваем от крымчан. Если вы перейдете на ту сторону, вы поймете, насколько вежливы эфэсбэшники. А у нас здесь, наоборот, нагнетается ситуация. Закон не определяет, чтобы здесь дежурили полицейские. Найдите легитимный способ и форму своей работы, чтобы люди чувствовали себя спокойно. Подходите к подозреваемым в поселке или Херсоне, но не здесь", — призвал бывший народный депутат Рефат Чубаров.

Правозащитник Виктор Вуйка рассказал о своем мониторинговом споре с полицейскими рядом с режимной зоной КПВВ "Чонгар".

"Не называя своей фамилии, должности, специального звания, не предъявляя своего служебного удостоверения, полицейский попросил меня пройти в помещение для предоставления паспорта. На вопрос о причинах задержания и проверки документов он, буквально, ответил, что "причина в том, что просто могу обшмонать". В то же время, как оказалось, от меня требовали не показать паспорт, а дать в руки полицейским. После чего начали переписывать мои персональные данные и просить мой личный номер телефона. Я не ожидал, что мой визит начнется не с таможенного, а с полицейского контроля, который там есть", — сознается правозащитник.

Он напомнил, что граждане обязаны показать паспорт на законное требование полицейских, но при наличии оснований, приведенных в статье 32 закона о Национальной полиции.

"Требования пройти в помещение поста для предоставления паспорта незаконны, потому что это свидетельствует об административном задержании, а оснований для этого нет. Ведь вы свой паспорт перед лицом полицейского показали, а значит, ваша личность установлена. Вы не обязаны предоставлять сведения о вашем мобильном телефоне, месте обучения, работы или хобби и вообще с ними в таком случае можете не общаться", — объяснил Виктор Вуйка.

Крымчане жалуются правозащитникам, что часто полицейские угрожают возможными негативными последствиями, если они откажутся предоставить документы и номер своего мобильного телефона.

Медицинская помощь

На КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" нет круглосуточной медицинской помощи. По убеждению авторов мониторингового доклада, это создает дополнительные риски для здоровья граждан, пересекающих КПВВ.

На КПВВ "Чонгар" мониторы выявили представителя Международного комитета Красного Креста, который, поскольку помещение медицинского пункта никому не передано на баланс, находился в помещении "Новой почты". У него нет необходимого минимального набора медикаментов. На КПВВ "Каланчак" медицинских работников на время визита не было вообще.

Государственные органы рассматривают КПВВ "Чонгар" как пилотную модель работы таких объектов, и если она будет успешной, то ее скопируют для других контрольно-пропускных пунктов с временно оккупированными территориями.

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