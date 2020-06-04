Финансирование жилищных программ из Госбюджета вычеркнуто

Есть ли у украинцев в нынешних экстраординарных условиях шанс почувствовать поддержку государства в приобретении собственного жилья? Скольким нуждающимся в жилье сможет и, главное, захочет помочь власть? Куда вообще движется жилищная политика в Украине на фоне экономического кризиса, спусковым крючком которого стала пандемия COVID-19? Что может стать для нее спасательным кругом?

Полученные весной 2020-го ответы на эти вопросы звучат не очень утешительно для тех, кому Конституция гарантирует право на жилье. Не будем затрагивать здесь вопросы критического дефицита жилья временного, фактического отсутствия фонда жилья социального или "дикого Запада" на рынке аренды, несмотря на многочисленные обещания и наличие соответствующих инициатив.

Поговорим о перспективе приобретения жилья в собственность, в частности для тех украинцев, кто может его купить при условии своевременно подставленного крепкого плеча государства. Именно на экономически активные домохозяйства, материальное положение которых не дает возможности надеяться на покупку квартиры собственными силами, и рассчитаны наши программы: купить квартиру самостоятельно практически невозможно ни внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), ни многодетным семьям, ни многим другим категориям.

Из общего количества обеспеченных жильем 40,5 тыс. участников программ Госмолоджилья крышу над головой получили 1064 семьи ВПЛ и 900 семей АТОшников. Много это или мало, пусть судит тот, кто знает, как эти небольшие средства приходилось "выбивать" в кабинетах власти, когда в разные годы некоторые чиновники считали финансирование жилищных программ едва ли не оскорблением собственного достоинства и расставались с деньгами так, словно отдавали свои кровные.

Но нам все же удавалось пробить стену равнодушия центра и наладить работу с местным самоуправлением во многих регионах. Предыдущие пять лет работы Госмолоджилья были направлены на увеличение количества местных жилищных программ и объемов их финансирования (есть рост с 37 млн грн в 2014-м до 252 млн грн — в 2019 году). Между прочим, за время этого сотрудничества я убедился, что именно на местах есть огромный резерв реальных лидеров и специалистов с широким государственным мышлением для центральной власти…

Но после в течение нескольких лет относительного ренессанса жилищной политики центральная власть свое надежное плечо убрала, вычеркнув из Госбюджета-2020 финансирование одной из самых известных жилищных программ — "Доступное жилье". С 2017 года, когда Госмолоджилью совместно с тогдашними народными депутатами удалось "оживить" эту программу и включить в нее внутренне перемещенных лиц и участников АТО как отдельные категории с более удобными условиями участия, программа обрела популярность. Просто сейчас государственную поддержку в "ДЖ" ждут 17 тысяч семей, зарегистрировавшихся в Госмолоджилье. А это свыше 50 тысяч украинцев разного возраста — фактически небольшой городок, районный центр, который сейчас чувствует себя брошенным на произвол судьбы.

Понятно, кризис. Однако же, уверен, были варианты не резать по живому, а взвешено подойти к пересмотру бюджета и сохранить хотя бы эти мизерные 100 млн грн, заложенные законодателем на "Доступное жилье" на 2020 год.

Не лучше ситуация и с другими госпрограммами. Только на бумаге существует, потому что не финансируется с 2014 года, программа молодежного жилищного кредитования. Мы действительно хотим сохранить для страны ее будущее? Именно наличие собственного жилья (в комплексе, конечно, с другими факторами) является аргументом, способным убедить хотя бы часть наших трудовых мигрантов вернуться домой, а не разрывать навсегда социальные и экономические связи с родиной.

Беспокоит и молчание относительно перспектив полноценного продолжения программы ипотечного кредитования под 3% годовых, спрос на которую в разы превысил сумму финансирования (из государственного бюджета в 2019 году на программу было выделено 200 млн грн). В ситуации неопределенности повисли свыше 11 тысяч семей участников АТО и ВПЛ, зарегистрировавшихся в этой программе. Поиск источников финансирования, в том числе внебюджетных, донорских, открывает возможность сохранения этой программы. Люди апеллируют к Госмолоджилья, потому что мы — под рукой. Но фонд наделен возможностью лишь объяснять "в верхах" важность адекватной государственной жилищной политики и надеяться, что нас услышат.

Замечу, до кризиса ситуация в жилищной сфере выглядела оптимистичнее. В начале года при правительстве (предыдущем) была создана рабочая группа, начавшая разработку комплексной госпрограммы поддержки отдельных категорий украинцев в их законном стремлении иметь свое жилье. Наработки группы были переданы уже действующему Кабинету министров, где сейчас, надеюсь, они пристально изучаются.

Большой резонанс, при поддержке СМИ, получил тестовый запуск в декабре 2019 года "трехпроцентной" ипотечной программы для участников АТО и ВПЛ. Немалый интерес, по логике, должен был дать основания рассчитывать на ее сохранение в том или ином виде. Потому что власть, по большому счету, должна делать то, чего хотят и на что обоснованно надеются люди.

Но — вирус, кризис, коррекция приоритетов государственной политики…

Принятое решение отказаться от финансирования жилищных программ (не оставляю надежд поставить здесь слово "временно") не способствует доверию к своему государству со стороны маленького человека, у которого руками чиновника отобрали "зонтик" именно тогда, когда гремит и когда льется кризисный ливень. Отказ от ориентированной на реальные потребности общества жилищной политики ставит под сомнение способность нашего государства двигаться в контексте глобального процесса имплементации утвержденных в 2015 году ООН Целей устойчивого развития (ЦУР). Достижение определенных международными экспертами "маяков" содействовало бы стабильному развитию социально-экономической сферы в среднесрочной перспективе. При одном условии: если государство движется в этом направлении на практике, а не только в ярких презентациях.

Следующие месяцы нам придется прожить в условиях падения национальной экономики. Более того, прогнозируемое скептиками (или реалистами?) на осень восстановление карантинных мер способно с еще большей амплитудой качать нас, вплоть до очередного сокращения доходов бюджета страны, когда делить будет, в сущности, уже нечего. Поэтому сейчас такое большое значение имеет системность действий правительства в экономической сфере. Национальные проекты в строительстве, в частности жилищном, доказали свою эффективность. Да, когда на пороге мировая рецессия, на значительное увеличение государственных инвестиций рассчитывать не следует. Но оставлять это направление вообще без внимания — тоже неправильно.

Критический вес в условиях хронического недовыполнения бюджета приобрел для нашей страны доступ к международным рынкам заимствований. Восстановление сотрудничества Украины с МВФ включает "зеленый свет" другим кредиторам. Среди них есть институты, имеющие успешный опыт и готовые делиться им в сфере реализации жилищных проектов для таких категорий, как вынужденные переселенцы в разных странах. Для Украины с нашими полутора миллионами перемещенных лиц — это не просто выход, а уникальный шанс в не настолько отдаленной перспективе снять с государственной шеи одну из сложнейших социальных проблем, решения которой за сугубо бюджетные средства в нынешних условиях просто нет и не предполагается.

Сегодня могу сказать, что в жилищных проектах мы движемся к началу сотрудничества с одним из лидеров европейского сообщества. Если все сложится, результат почувствуют многие украинские семьи, привычный быт которых нарушила война. Впрочем, не будем опережать бюрократические процедуры и поставим в этом месте сдержанно оптимистичные три точки…

Ведь любые "зрады" или кризисы непременно сменяются победами и ростом, — такова их природа. Рано или поздно и мы предстанем перед необходимостью модернизации отечественной жилищной политики и возвращением к активной реализации жилищных программ. Главное — чтобы к этому времени государственные мужи не утратили осознание важности выполнения социальных обязательств перед соотечественниками.

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