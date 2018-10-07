Долги за коммуналку: угрозы и лайфхаки

Что на самом деле грозит неплательщикам? Реальна ли опасность потерять квартиру за долги? Как можно реструктуризировать долг перед поставщиками услуг? Можно ли реструктуризировать долги перед ОСМД и даже отработать его?

Эти и масса других важных вопросов о коммунальных долгах год от года становятся все актуальнее.

В первую очередь стоит сказать о самой финансовой формуле взыскания задолженности с пользователей коммунальных услуг: обслуживающая компания, помимо всей суммы просроченного долга, имеет право начислить на нее 3% годовых за весь срок просрочки, а также учесть индекс инфляции, приплюсовать к этому еще судебный и исполнительный сборы. Как вы поняли, окончательную сумму задолженности утверждает суд, но без длительной волокиты, — существует упрощенная процедура, и решение суда в этом случае называется судебным приказом. Такое решение согласно п. 3 ч. 1 ст. 161 Гражданского процессуального кодекса Украины принимается судом в случае, если заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, телекоммуникационных услуг, услуг телевидения и радиовещания (как мы уже отметили, с учетом индекса инфляции и 3% годовых, начисленных заявителем на сумму задолженности).

Должникам стоит знать о том, что описанное выше решение суда принимается даже без вызова сторон для рассмотрения заявления! Судебный приказ выдается в течение всего лишь пяти дней с момента получения судом информации о зарегистрированном месте жительства (пребывания) физического лица—должника (если должник не физическое лицо—предприниматель). В результате должник получает такой приказ просто по почте. Это что касается прав заявителей — компаний-поставщиков услуг. Закон, как видим, упрощает им жизнь в плане выяснения отношений со злостными неплательщиками: приказное производство является самым быстрым и наименее затратным видом защиты прав поставщиков. Но и у потребителей есть права, о которых очень важно знать каждому из них. Прежде всего, суд откажет в выдаче судебного приказа, если заявитель просит взыскать с должника сумму, насчитанную за пределами срока исковой давности три года. Но ответчики (должники) должны обязательно указывать суду на этот факт!

Итак, суд выдал приказ о взыскании с вас задолженности? У вас есть законные 15 дней на его обжалование. Суд ведь рассматривал заявление поставщика услуг без вашего присутствия и мог не учесть какие-то значимые факторы, — в первую очередь, конечно, основанием для отмены приказа является несоблюдение сроков исковой давности. Есть и еще масса факторов: в каждом конкретном случае должен разбираться квалифицированный юрист, и оно того стоит! В случае отмены приказа поставщик вынужден будет обращаться в суд уже в порядке общей процедуры взыскания, а классическая судебная тяжба выльется истцу в лишние затраты, как финансовые, так и временные, которые юристы компании потратят на подготовку и участие в процессе. Поэтому практика на сегодняшний день такова: поставщик не обращается в суд в общем порядке для взыскания суммы долга менее 2000 грн (а у некоторых компаний порог еще выше). Все просто: судебные издержки для заявителя в противном случае превысят ту сумму, которую он сможет отсудить, но при этом не факт, что она в итоге будет взыскана в будущем.

Теперь вам совершенно очевидно, что поставщики предпочитают обращаться в суд именно в порядке приказного производства, параллельно рассылая должникам гневные письма с угрозами выселения из квартиры, взыскания судебных издержек и прочими страшилками. На самом же деле у поставщиков может попросту не быть достаточно денег для оплаты судебного сбора по всем должникам, а это на сегодняшний день очень недешевое удовольствие. Однако если речь идет об особо злостном неплательщике, долги которого исчисляются пятизначными суммами, то уж в данном случае деньги на судебный сбор, скорее всего, у компании-истца найдутся.

Возвращаясь к вопросу о сроках исковой давности. Это, напомним, три года (именно столько компании-поставщики просят потребителей сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг). Если поставщик подает исковое заявление в общем порядке с требованием взыскать долги за пределами трехлетнего периода, должнику обязательно необходимо заявить о пропуске срока исковой давности по той части долга, которая насчитана вне срока. В этом случае суд сможет удовлетворить иск лишь частично, а в другой части (по долгам старше трех лет) отказать. Но имейте в виду, вы сами (или ваш адвокат) обязаны позаботиться о том, чтобы отделить старые долги от новых и заявить в суде свои возражения: согласно ч. 3 ст. 267 Гражданского кодекса, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения им решения. Таким образом, пока судом не установлено, что требования кредитора превышают сроки исковой давности, кредитор имеет право требовать у должника погашения всей суммы задолженности даже за период более трех лет. Потом будет поздно — истец дальше будет обращаться в исполнительную службу, которая обеспечит выполнение решения суда.

Как взыскиваются долги по вступившему в законную силу решению суда? В первую очередь, для уплаты долга используют активы ответчика — деньги (неважно, в какой валюте), хранящиеся в банках. И наличные средства, обнаруженные у должника, также изымаются и зачисляются на соответствующие счета органов Государственной исполнительной службы (либо же частного исполнителя), о чем составляется соответствующий акт. При отсутствии денег и других ценностей взыскание происходит за счет ценного движимого имущества, например, автомобиля, дорогой бытовой техники и т.д. Должник при этом вправе предложить что-то из своего имущества — какие-то конкретные предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Но окончательное решение принимает все-таки исполнитель — его интересуют наиболее ликвидные вещи, которые легко будет быстро продать и получить максимум средств.

И главная страшилка — выселение из квартиры. Да, такое возможно, но это вовсе не так легко, как вас пытаются запугать кредиторы. Действительно, Закон "Об исполнительном производстве" предусматривает обращение взыскания на недвижимое имущество (жилье), но только в исключительных, особо запущенных случаях злостной неуплаты долгов. А именно: требовать выселения должника из его жилья могут лишь, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 20 размеров минимальной заработной платы и не иначе. Во всех других случаях исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Для справки: по состоянию на 1 января 2018 года минимальная заработная плата установлена в размере 3723,00 грн. Выходит, если сумма долга по исполнительному документу меньше 74 460,00 грн (20х3723,00=74 460,00), то обращение взыскания на недвижимое имущество (проще говоря, отъем жилья для продажи) законом запрещено.

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Впрочем, далеко не всегда следует доводить дело до суда. Существует внесудебный порядок решения проблемы долга перед коммунальщиками: можно договориться о реструктуризации долга, заключив соответствующий договор с поставщиком. В нем стороны могут указать все, о чем они договорились, в том числе и график ежемесячного погашения долга за услуги. Нужно заметить, что какого-либо закона, регулирующего на сегодняшний день условия реструктуризации, в Украине нет. Ранее был принят Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию" (от 20 февраля 2003 года №554-IV), но он относился лишь к долгам, возникшим по состоянию на 1 июля 2003-го. Позже в данный закон предлагалось внести изменения, но они, к сожалению, так и не были проголосованы. В частности, в поправках предлагалось включить в сферу действия закона долги, возникшие по состоянию на 1 января 2017 года. Но ничто не мешает поставщикам услуг и их должникам пользоваться положениями вышеупомянутого закона как ориентиром при заключении договора о реструктуризации задолженности. Особенно в части граничной суммы ежемесячного погашения задолженности. Главное, чтобы все условия реструктуризации соответствовали действующему законодательству и устраивали обе стороны договора. Притом не только с компаниями-поставщиками можно заключать такие договоры, но и с объединением совладельцев многоквартирных домов. Тут главные требования те же: соответствие законам и достижение согласия по всем существенным условиям.

Так почему желюди не обращаются к компаниям-поставщикам либо к правлению ОСМД с предложениями о внесудебном решении проблемы долгов? Главная причина в том, что граждане банально не могут получить квалифицированную юридическую консультацию по вопросам реструктуризации долга и даже не знают о такой возможности! Не подкованным юридически должникам сложно даже самостоятельно составить письмо в соответствующую службу со своим проектом графика погашения задолженности, самостоятельно дать оценку договору о реструктуризации, который может быть предложен кредитором-поставщиком. Опытный юрист (адвокат) в каждой конкретной ситуации может оказать неоценимую помощь: добиться отмены судебного приказа, подать мотивированные возражения на предоставленный расчет по сумме долга, а также апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции либо заявление о пересмотре заочного решения суда. Поэтому должникам все же стоит задуматься об обращении к юристу в любом случае: хотят ли они заключить договор о реструктуризации либо же если судебный спор уже идет.

Важный момент: заключив договор о реструктуризации задолженности, потребитель автоматически признает сумму долга, указанную в нем. После этого заявить о своем несогласии с условиями подписанного им же самим документа гражданину будет достаточно сложно. Ведь без такого договора, в судебном порядке, да при наличии квалифицированной правовой консультации есть возможность поставить под сомнение суммы, заявленные поставщиком как задолженность. А вот после подписания такого договора и в случае дальнейшей неуплаты долга поставщику будет гораздо легче доказать сумму задолженности в судебном порядке.