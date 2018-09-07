Подорожание газетной бумаги в Украине может привести к сокращению печатных СМИ

Меньше чем за полгода цена на газетную бумагу в Украине возросла почти вдвое. Часть экспертов подчеркивает, что такие тенденции будут продолжаться и дальше — накануне парламентских и президентских выборов, когда спрос на газетную бумагу возрастет из-за массовой печати агитационной продукции. И это все в перспективе, а в реальной жизни многие редакции уже ощущают финансовые затруднения и наращивают долги перед типографиями, из-за чего очутились под угрозой закрытия. В Национальном союзе журналистов Украины призывают правительство к немедленному проведению протекционистской политики, направленной на поддержку украинских издателей в обеспечении их газетной бумагой и качественной почтовой связью.

Игорь Леус, директор кировоградского ООО "Бобринецкое редакционно-издательское объединение "Новий день", в состав которого входят небольшая типография и районная газета, о бумажном кризисе знает не с чужих слов. Закупая бумагу летом, предприятие платило 29 тыс. грн за тонну против прошлогодних 19 тыс. грн. Рост цен заставляет издателей прибегнуть к непопулярному шагу — закрыть печатное производство.

"Нам просто невыгодно держать типографию: помещение немалое, его зимой нужно отапливать. Кроме того, мы должны платить зарплату — а это две с половиной ставки на обслуживание предприятия. Зато прибыли постоянно падают: например, у нас печатается соседняя районка "Трудівник Устинівщини", в последние несколько месяцев услуги им мы предоставляем в долг, сейчас он достиг 10 тысю гривен, — говорит Игорь Леус. — Не успеваем зарабатывать, чтобы хотя бы перекрыть затраты. Так что сейчас серьезно задумываемся: не придется ли закрыть типографию, а свою газету перевести на обслуживание в Кропивницкий… Ситуация критическая, складывается впечатление, что печатное слово просто уничтожается".

Директор ООО "Украинская универсальная гильдия" Александр Ляшенко, который уже более 18 лет работает в сфере снабжения газетной бумагой, отмечает: "Похоже на то, что газетная бумага на украинском рынке будет дорожать и дальше. Например, год назад стоимость доставки 20-тонной машины бумаги из России в Киев составляла 20 тыс. гривен, потом цена возросла до 26 тыс., а теперь она составляет более 35 тыс. И это еще не конец, перевозчики начали озвучивать еще более высокие цены — до 40 тысяч. Одна из главных причин подорожания газетной бумаги — уменьшение объемов ее производства во всем мире: за год показатели снизились на 2,5 миллиона тонн. Соответственно страны, где когда-то было сосредоточено мощное производство (Китай, Чехия, Польша, Словакия, а также Канада, США), начали закупать продукцию в России и Беларуси. Более того, эти страны предложили цену значительно большую, чем готова платить Украина.

Надо вспомнить и о пожаре, который возник в середине марта на целлюлозно-бумажном комбинате в Квидзыне (Польша), последствия которого не ликвидированы до сих пор. Так что спрос на продукцию возрос как в самой Польше, так и в других странах Европы.

В Украине остались два предприятия по производству бумаги — это ООО "Коростышевская бумажная фабрика" в Житомирской области и Змиёвская бумажная фабрика (ООО Кронекс-Харьков") в Харьковской. И эти предприятия также подняли цену на свою продукцию, ведь выросла стоимость макулатуры и целлюлозы. Но мощностей этих производств не хватит для обеспечения нужд в Украине. Ко всему, и качество продукции по сравнению с той же Россией, оставляет желать лучшего", — разъясняет г-н Александр.

Олег Тощов, директор компании "Зачарована вишиванка", —официального импортера бумаги в Украину из Финляндии, Беларуси и России, отмечает, что за годы независимости Украина впервые сталкивается с таким масштабным бумажным кризисом, когда газетная бумага с начала 2018 г. подорожала почти вдвое.

"Случилось вот что: на конец 2017 г. 80% газетной бумаги импортируется из Российской Федерации, 20 — из Беларуси, Финляндии, Польши. Украинский производитель ЖЦПК в 2013 г. приостановил производство газетной бумаги. На комбинате в Польше произошла авария, горела бумажная машина. На финских комбинатах квотирование производства бумаги на 2018 г. было согласовано в ноябре 2017 г. Крупнейшие традиционные страны сбыта российской газетной бумаги — Индия, Пакистан и Китай. Учитывая, что ни один поставщик в Украине не в состоянии проплатить деньги на год вперед, цену на продукцию бумажные комбинаты, которые, кстати, все частные, формируют исходя из рыночных обстоятельств. И когда с начала 2018 г. азиатские поставщики увеличили объем закупки, украинские поставщики получили новые рыночные цены, которые сопровождались дефицитом бумаги. Также с конца 2017 г. в мире начала дорожать целлюлоза, которая входит в композицию при производстве бумаги. Повышение стоимости бумаги на 5% в год можно объяснить подорожанием электроэнергии и т.п., и была надежда, что в марте 2018-го повышение остановится, но случилось то, что случилось.

После трех повышений цена растаможенной газетной бумаги в августе 2018 г. остановилась на уровне 940–950 долл. США, бумага начала поступать в Украину в нужном количестве.

Чтобы защитить издателей, государство должно принять ряд решений. Прежде всего, восстановить закупку в Госрезерв газетной бумаги на случай форсмажорных обстоятельств. Снизить НДС на импорт с 20% до пяти. Дать временные налоговые льготы украинским бумажным фабрикам для обновления оборудования и привлечения инвесторов. Ведь потенциально мощностей хватило бы для удовлетворения нужд украинского рынка процентов на восемьдесят.

Также следовало бы образовать синдикат издателей, как это практикуют в Франции. Такое объединение целеустремленно закупает бумагу для своих нужд, получая при этом максимально возможную скидку", — объясняет г-н Тощов.

Зато Александр Величко, директор типографии ЧАО "Сьогодні Multimedia" убежден: безвыходных ситуаций не бывает, проблема с газетной бумагой не настолько критична, а кое-где даже преувеличена.

"Каждая уважающая себя типография имеет надежные источники снабжения бумаги и не испытывает особых проблем. Соответственно, каждый издатель, который печатается в такой типографии, чувствует себя уверенно, — говорит Александр Величко. — Увеличение цены не является кризисом, это просто увеличение цены. Такая цена в валюте уже была несколько раз с 2005 г.

На сегодняшний день увеличение цены бумаги на 50% обусловило соответствующий рост стоимости полиграфических услуг (с учетом стоимости бумаги) на 35%.

А это означает, что типографии повели себя честно и не пересматривают стоимости своих работ в сторону увеличения, вместо этого индексируют цену только по сырью. Так что у издателей нет никаких причин обвинять типографии в обогащении. Более того, когда издатели задерживают оплату, типографии при увеличении цены на бумагу берут на себя все убытки", — говорит Александр Величко.

Директор типографии готов поделиться советами, которые могут компенсировать рост себестоимости печати.

"Во-первых — уменьшить количество полос. Издание объемом 32 или 24 полосы легко переходят на 24 и 16 соответственно, не теряя аудитории и тиража, — подчеркивает директор типографии. — Во-вторых, существенно влияет на себестоимость при малых тиражах (до 3000–7000 экземпляров) уменьшение цветности. Практикуется также уменьшение количества выходов в неделю, планирование сдвоенных номеров.

Сэкономить поможет и общая с типографией закупка бумаги, когда издатель оплачивает бумагу, а типография, благодаря своим связям, закупает продукцию на 2–3 тысячи дешевле, чем цена на рынке.

И несмотря ни на что, издатель должен быть настроен не на сокращение затрат, а на увеличение дохода. А это, надо сказать, едва ли не крупнейшая проблема наших изданий, которые часто далеки от креативности и все время надеются на поддержку государства. А такое ожидание плохо влияет на энергичность и эффективность и лишь приводит к поиску виновных на стороне, — убежден Александр Величко. — Вместе с тем Ассоциация издателей медиа-бизнеса проводит обучение, делится зарубежным опытом, информирует о доступных грантах... Есть много способов увеличить доход: издатели мало эксплуатируют свои бренды, как это делают в Европе, мало кто зарабатывает на локальных ивентах, благотворительных мероприятиях и т.п. А еще недостаточно присутствуют online, не добираются до рекламных бюджетов, которые возросли в печатных СМИ в 2017 г. на 20%".

Дмитрий Прощаков, региональный директор РТ Group, представитель ОАО "Волга" в Украине:

—То, что случилось полгода назад, с одной стороны, случайность, а с другой — закономерность. Во-первых, произошел рост потребления растительных волокон в мире, что подтолкнуло цены на целлюлозу до 1100 долларов за тонну, поскольку во многих странах начали законодательно ограничивать использование упаковки из углеводов. А бумага как носитель информации стремительно сокращает сферу применения. Во-вторых, после продолжительного периода низких цен и сокращения спроса в мире сейчас закрывают бумажные машины, а строят и реконструируют машины по производству материалов для упаковки. В результате основные игроки существенно сократили мощности по производству бумаги. В-третьих, сказался запрет импортировать макулатуру в Китай. В-четвертых, рост стоимости нефти — это и доставка, и заготовка сырья на заводах, и стоимость электроэнергии.

Но сейчас на рынке полный штиль. Уже у всех типографий все есть. Первая реакция — ужас — сменилась на то, что нужно сделать, где сэкономить и где купить дешевле. Надо понимать, что никакого заговора, никакой монополизации нет. Есть реальная рыночная ситуация. Да, бумага "Волги" сейчас дорогая, и до конца третьего квартала бумага уже продана. На четвертый квартал уже полностью сформированы заказы. Но весь бюджет (квоты), все запланированное для Украины на нынешний год — около 1,5 тысячи тонн — все выполняется. Ни разу вопрос о сокращении бюджета в Украине не стоял. Рынок пустоты не терпит. Уже повезли сырье из Европы, появилась "серая" бумага из России, где цены искусственно поддерживаются на существенно более низком уровне. И такая бумага стоит на 80 долларов за тонну дешевле.

При нынешнем объеме украинского рынка в 4 тысячи тонн его наполнение — вопрос несложный. При этом важно понимать, что провести срочный дополнительный заказ вне бюджета в ближайшие месяцы будет, скорее всего, невозможно.

Отпускная цена бумаги из "Волги" около 700 долларов, дальше — доставка, таможенные платежи (НДС), плюс наценка дилера, и выходит 940–960 долларов за тонну уже в Украине. Основные типографии — потребители бумаги из "Волги" в Украине: "Експрес медіа друк" во Львове, "Мегаполіграф" в Киеве, "Фактор друк" в Харькове, "Кераміст" в Запорожье, "Вести" в Броварах и типография "А принт" в Тернополе.

Вместе с тем, несмотря на более или менее оптимистичные ожидания некоторых экспертов, резкое подорожание импортной газетной бумаги и повышение тарифов "Укрпошти" на доставку печатной продукции все же привело к катастрофической ситуации на рынке национальных и местных печатных общественно-политических СМИ".

Сергей Томиленко, глава НСЖУ, обобщает: "В Украине следует создать такую модель государственной поддержки, которая будет направлена на сохранение имеющихся изданий и внедрение инноваций в печатных медиа. Мы считаем необходимым дать налоговые льготы на импортную газетную бумагу, а также ввести временные бюджетные закупки газетной бумаги с целью стабилизировать рынок. Государство должно найти экономические стимулы для модернизации или строительства бумажных комбинатов в Украине. Украинский издатель и украинский читатель заслуживают вменяемой, а не декларативной поддержки. Особенно во время откровенной внешней агрессии".