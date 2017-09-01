Ирина Сербин: "Если бы не судебный арест, у ПАО НСЗ "Океан" уже появился бы законный собственник, и завод был бы загружен новыми заказами на постройку и ремонт судов"

Ее рабочий офис и квартиру трижды за полгода обыскивали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ, Министерство юстиции трижды проверяло ее деятельность как арбитражного управляющего. А имя фигурирует в целом ряде громких заявлений, в том числе авторства известных политиков. Ранее не замеченная в скандалах, ликвидатор ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" Ирина Сербин стала героиней многочисленных статей и сюжетов после того, как 9 сентября 2016 г. все имущество ПАО НСЗ "Океан" (включая причалы, квартиры и больницу) было арестовано решением Печерского суда г. Киева, а 25 сентября контроль над территорией и имуществом "Океана" получило ООО "Океан-Судоремонт". Ликвидация была заморожена. Спустя считанные недели оборудование ПАО НСЗ "Океан" начали вывозить на пункты приемы металлолома. А весной 2017 г., судя по публикациям николаевских СМИ, на арестованном ПАО НСЗ "Океан" развернулся незаконный ремонт судов, причальная стенка судостроительного завода начала использоваться для незаконной перевалки различных грузов, в порту "Океана" неоднократно были замечены суда под флагом Российской Федерации. Кто стоит за превращением судостроительного завода в контрабандный порт, какая судьба ждет самый молодой завод отрасли, и стоит ли верить в истории про российский след в деле "Океана"?

— Ирина, сегодня говоришь "украинское судостроение", подразумеваешь — либо Вадим Новинский, либо Петр Порошенко. Третьего, по крайней мере, в массовом сознании — не дано. "Океан", он чей — скорее Новинского или скорее Порошенко?

— Вы забыли о Константине Григоришине. Когда меня назначили ликвидатором ПАО НСЗ "Океан", его имя ассоциировалось с интересами в судостроительной отрасли не менее, чем двоих других, которых вы назвали. А еще Константина Жеваго — несколько лет назад он также был игроком этого рынка.

— Дела давно минувших дней... С кем из этой четверки вы знакомы лично?

— Ни с кем. Не секрет, что большая часть кредиторской задолженности "Океана" — это долг перед структурами, контролируемыми Вадимом Новинским. "Укрречфлот" К.Григоришина продал свои права требования ООО "ТД "Аннона" Василия Капацыны уже в мою каденцию ликвидатора. Константин Жеваго сегодня не имеет к "Океану" никакого отношения. Завод "Кузня на Рыбальском" (до переименования — "Ленкузня") — также не фигурант дела о банкротстве.

— Но после вашего назначения ликвидатором журналисты назвали вас "новым лицом в команде Новинского". Странно для человека, который говорит, что не знаком с олигархом. Как вы вообще попали на "Океан"?

— По решению Хозяйственного суда Николаевской области. Это решение обжаловал "Укрречфлот" Григоришина. Безрезультатно.

— Какие претензии к вам были у Григоришина?

— Не помню. Кажется, мой возраст и связанное с этим отсутствие опыта.

— Так это из-за вас Григоришин продал права требования Капацыне?

— Вряд ли. Думаю, это было исключительно экономически выгодное для

г-на Григоришина решение. И судя по событиям последнего года, он точно не пожалел, что вышел из игры. С деньгами, а не с головной болью, которая досталась г-ну Капацыне.

— Но вы могли принимать участие в переговорах по продаже прав требований "Укрречфлота" и посоветовать Василию Капацыне воздержаться от сделки?

— Я узнала о сделке, когда она была закрыта. Мое участие как ликвидатора в любых подобных переговорах и сделках не предусматривается.

— Сейчас вы скажете, что и к исключению из реестра кредиторов компании Belmont Industries Inc. летом прошлого года не причастны.

— О, Бельмонт c Белиза! Я как раз вчера получила от них иск. Они просят Окружной административный суд Киева обязать Министерство юстиции провести еще одну проверку моей деятельности на "Океане". Четвертую.

— Суд принял иск к рассмотрению? Когда запланировано заседание?

— На 22 ноября 2017 г.

А возвращаясь к этому вопросу по исключению прав требований Belmont Industries из реестра кредиторов, это решение принял Хозяйственный суд Николаевской области. Belmont пытался обжаловать это решение, но Одесский Апелляционный хозяйственный суд области оставил их жалобу без рассмотрения.

— На каком основании суд исключил Belmont Industries Inc.?

— На основании апостилированной выписки из Международного реестра компаний, о чем свидетельствует сертификат публичного нотариуса Белиза от 18 мая 2016 г.

— Belmont исключили — он обиделся. Все понятно. А почему Генеральная прокуратура возбудилась из-за включения в реестр ООО "Консалтинг-Гамма"?

— Мне непонятна суть претензий со стороны ГПУ. ООО "Консалтинг Гамма" признано кредитором ПАО НСЗ "Океан" решением Хозсуда Николаевской области от 22 декабря 2015 г. Думаю, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и изначально пустили по ложному следу, чтобы отвлечь внимание от тех, кто на самом деле доводил "Океан" до банкротства.

— И кто же эти "те", по вашему мнению?

— Мое мнение здесь неважно. Предпочитаю оперировать фактами. Согласно закону, я как ликвидатор была обязана подготовить заключение о наличии или отсутствии признаков доведения до банкротства или фиктивного банкротства. Для подготовки такого заключения мною были привлечены соответствующие специалисты, подготовившие данный документ для меня. Он был передан мною в Генеральную прокуратуру. Я вообще всячески способствую следствию и надеюсь на объективность, а главное — независимость расследования Генеральной прокуратуры в этом деле.

Поскольку доведение до банкротства — статья Уголовного кодекса, а виновный судом не назван, мы можем говорить только о возможной причастности тех или иных лиц. Судя по заключению, о котором я сказала, к доведению до банкротства "Океана" могут быть причастны офшорные компании Belmont Industries Inc. и Zonel Operations Limited. А также ряд граждан Украины в сговоре с гражданами Российской Федерации.

— Об этом мы еще поговорим. Все же — чей "Океан" сегодня?

— Сегодня — ничей. Сам по себе.

— Так не бывает…

— Бывает. Попытаюсь объяснить простым, неюридическим языком. Сегодня предприятие пребывает в процедуре ликвидации. А значит, единственным законным представителем ПАО НСЗ "Океан" является ликвидатор. Сегодня это Сербин Ирина Ивановна, то есть я. Полномочия органов управления, сформированных собственником, при введении процедуры ликвидации прекращаются.

Когда завершится процедура ликвидации, целостный имущественный комплекс ПАО НСЗ "Океан" будет продан на открытых торгах — тогда у завода появится новый реальный собственник, с которым работа предприятия начнется с чистого листа.

Сегодня же номинальным собственником — мажоритарным акционером — является кипрская компания Zonel Operations Limited. Она, по моей информации, не имеет отношения ни к Петру Порошенко, ни к Вадиму Новинскому, ни к Константину Григоришину.

Ее корни следует искать в РФ: в конце 2000-х — начале 2010-х эта компания стала главным акционером ПАО НСЗ "Океан" после череды сложных переходов права собственности на материнские структуры "Океана", в том числе в результате рейдерских схем, реализованных при участии группы приближенных к Кремлю лиц.

Русские, по сути, выбили из капитала ПАО НСЗ "Океан" норвежцев, сделавших "Океан" одним из самых успешных предприятий на европейском судостроительном рынке.

— Говоря о русских, кого вы имеете в виду?

— Экс-полномочного представителя президента РФ Игоря Юсуфова.

— Считаете, он мог сохранить влияние на украинское судостроение после Революции достоинства?

— Не только мог, но и сохранил, и даже приумножил. Почти год завод "Океан" находится в руках людей, которые, по сути, являются командой Юсуфова в Украине. Он их набирал в свое время и координировал.

— Факты?

— Леонид Шумило, бывший до августа генеральным директором ООО "Океан-Судоремонт", в 2013 г. был официальным представителем в Украине интересов Zonel Operations Limited, а ранее возглавлял завод "Океан" (был президентом ОАО "Вадан Ярдс Океан" — так ранее называлось ПАО НСЗ "Океан"), причем на должность его назначали именно российские "инвесторы".

Николаевские журналисты показывали мне сюжет с архивными кадрами за 2011 г. Леонид Шумило тогда обещал загрузить "Океан" заказами для "Газпрома" на 60 млн евро. При этом был назначен президентом судостроительного гиганта, не имея за плечами ни дня работы в судостроении. Получить такую должность можно было, только пользуясь безграничным доверием собственников и связанных с ними лиц и будучи полностью подконтрольным россиянам.

На тех же кадрах — Анатолий Немов, в былые годы возглавлявший профсоюзную ячейку "Вадан Ярдс Океан". Командой Шумило—Юсуфова можно считать и Валерия Морозова (был президентом ПАО НСЗ "Океан" в 2014 г., а после стал исполнительным директором "Океан-Судоремонта"), и Леонида Музыкуса (экс-первый вице-президент ПАО НСЗ "Океан").

Уже в 2016 г. на неизвестных мне условиях к этой команде примкнул Игорь Игнатов. Он был членом наблюдательного совета банка "Интеграл" вместе с еще одним представителем Zonel Operations Limited в Украине — Игорем Овсянниковым. Причем Игорь Овсянников фигурирует в уголовном деле о доведении "Океана" до банкротства как заявитель, представляя именно Zonel Operations Limited.

И не могу не сказать, что именно Игорь Игнатов в зале Печерского суда при представителе Генпрокуратуры угрожал мне. После чего мне пришлось просить Генпрокуратуру выделить мне охрану.

— Эти люди контролируют "Океан" сегодня?

— Этим людям Генпрокуратура и СБУ, благодаря суду, отдали контроль над "Океаном" в сентябре 2016 г. И да, все это время именно эти люди причастны к незаконной деятельности на территории ПАО НСЗ "Океан". И вспомните мои слова — именно они будут нести ответственность, когда законная процедура ликвидации возобновится, будет проведена инвентаризация, и окажется, что на "Океане" исчезло, например, сданное на металлолом или украденное оборудование.

— Но вы сказали, что Леонид Шумило был генеральным директором ООО "Океан-Судоремонт" до августа. Он ушел, а его команда осталась?

— Некоторые изменения произошли. Но, по моей информации, они косметические.

Сегодня Леонид Шумило сражается в судах за то, чтобы остаться на "Океане". Недавно владелец ООО "Океан-Судоремонт" сменил директора предприятия. Им стал Перемежный Борис Анатольевич. Мне неизвестно, чем было продиктовано это решение, но очевидно, что оно произошло против воли Леонида Шумило. Свое смещение с должности он обжаловал в суде, но решения по делу еще нет.

При этом я знаю, что ООО "Океан-Судоремонт" буквально на днях пыталось передать все имущество ПАО НСЗ "Океан" другому ООО — "Верфь Океан". Но даже если бы такая попытка увенчалась успехом, это не более чем смена декораций.

— Чем подтвердите?

— Когда журналисты спрашивали Шумило на пресс-конференции в Киеве, кто бенефициар возглавляемого им ООО "Океан-Судоремонт", он заявлял, что это Игорь Туркин, гражданин Люксембурга. Ну, вы понимаете, наверное, коренной люксембуржец.

Откройте единый госреестр юрлиц — и увидите: этот же Игорь Туркин — конечный бенефициар и ООО "Верфь Океан".

— А какое вообще отношение к ПАО НСЗ "Океан" сегодня имеют эти два ООО? Временное хранение ООО "Океан-Судоремонт" закончилось

14 ноября 2016 г., когда Апелляционный суд Киева отменил передачу имущества на ответственное хранение. Я ничего не путаю?

— Все правильно. С 14 ноября 2016 г. ООО "Океан-Судоремонт" лишилось законных оснований находиться на территории ПАО НСЗ "Океан" и, соответственно, "хранить" любое имущество предприятия. При этом, я подчеркиваю, суд оставил в силе арест и полный запрет на использование любого имущества.

— Но "Океан-Судоремонт" не может действовать без "добра" свыше?

— Такое "добро" "Океан-Судоремонту" дали должностные лица Генпрокуратуры. Своим постановлением, в апреле 2017 г.

Обращаю ваше внимание. Как только "Океан-Судоремонт" сменил Шумило на Перемежного, в Печерском суде тут же появилось ходатайство Zonel Operations Limited (представителем которого до сих пор по доверенности является Леонид Шумило) назначить ответственным хранителем "Океана" ООО "Верфь Океан". От смены мест слагаемых сумма не меняется: "Океан" продолжают контролировать люди из команды Юсуфова.

— А при чем здесь Генпрокуратура, которая, как вы говорите, дала "добро" этим людям?

— При том, что когда апелляция отменяла ответственное хранение, контроль над исполнением судебного решения был возложен на конкретных должностных лиц Генпрокуратуры. И с 14 ноября 2016 г. фактически именно они несут ответственность за все, что происходит на территории и с имуществом ПАО НСЗ "Океан".

— А на каком вообще этапе в деле о банкротстве ПАО НСЗ "Океан" появилась Генпрокуратура? Насколько мне известно, уголовное дело по факту доведения до банкротства ПАО НСЗ "Океан" было возбуждено в 2014 г., и не прокурорами.

— Интерес правоохранителей к делу "Океана" нестабилен. Уголовное производство открыли более чем за год до моего назначения ликвидатором, и не прокуроры, а налоговики. Прокуроры вспомнили об этом деле только летом 2016 г. После того как к ним обратился представитель Zonel Operations Limited Игорь Овсянников.

Замечу, ни Zonel, ни Belmont практически не интересовались судьбой предприятия, пока не стало понятно, что имущественный комплекс ПАО НСЗ "Океан" будет продан на открытых торгах.

И возвращаясь к роли прокуроров. Именно по заявлению Генеральной прокуратуры Печерский суд г. Киева 9 сентября 2016 г. наложил арест на все имущество ПАО НСЗ "Океан" и передал его на ответственное хранение ООО "Океан-Судоремонт".

— И через три дня советник президента Юрий Бирюков написал в своем Facebook, что решением Печерского суда "Океан" забрали у Новинского...

— Да, я хорошо помню тот его пост и шум, который поднялся из-за этих нескольких предложений. Только со временем я поняла, что этот пост мог быть частью хорошо спланированной акции по отвлечению внимания общественности от истинных намерений людей, собравшихся захватить предприятие.

Знал ли Юрий Бирюков, кто и зачем собирается захватить "Океан"? Или его использовали и обманом добились заявления, которое он сделал 12 сентября 2016 г., — для меня остается загадкой.

Однозначно это заявление (не кого-нибудь, а лично советника президента) и последующие звонки от десятка СМИ с просьбой объяснить, что случилось, стали громом среди ясного неба.

— Вы узнали о судебном решении от журналистов?! Вы же лицо, официально представляющее ПАО НСЗ "Океан", — должны были знать.

— Люди, просившие суд арестовать ПАО НСЗ "Океан", сделали все, чтобы скрыть заседание от меня как ликвидатора "Океана". Если бы я знала о суде, нашла бы аргументы в судебном заседании, почему не стоит совершать ошибку.

— А как вы объясните интерес Оксаны Билозир к ПАО НСЗ "Океан" и вашей личности? Я имею в виду ее заявления на имя генпрокурора и министра юстиции и последовавшие за этим расследования…

— Мне кажется, Оксану Билозир, как и Генеральную прокуратуру, ввели в заблуждение, ими просто воспользовались. Думаю, пройдет время, и все встанет на свои места.

Проверка Минюста по заявлению Оксаны Билозир была третьей за полгода. И она, как и две предыдущие, подтвердила законность моих действий как арбитражного управляющего.

Я пыталась понять заинтересованность Оксаны Владимировны вверенным мне предприятием. Мы даже вели переписку в Facebook, но лично не встречались. Странно, что г-жа Билозир сначала подписала заявление в ГПУ, вписав туда и мою фамилию, а позже почему-то не сочла целесообразным встретиться со мной.

— Вернемся к "Океан-Судоремонту". Я располагаю копией приказа от 8 июня 2017 г. об увольнении из компании заместителя директора по внешнеэкономической деятельности. Его зовут Билозир Андрей Игоревич.

— Думаю, это простое совпадение. Очень на это надеюсь.

— А то, что комитет кредиторов ПАО НСЗ "Океан" возглавляет племянник Василия Капацыны — Игорь Волошин, — тоже совпадение?

— Вы хорошо проинформированы о родственных связях в Николаеве. Да, главой комитета кредиторов ПАО НСЗ "Океан" является Игорь Волошин. Он представитель ООО "ТД "Аннона", которому ПАО НСЗ "Океан" должно более 30 млн грн. Насколько мне известно, г-н Волошин никогда не скрывал своего родства с Василием Капацыной. И, как оказалось, Волошин — единственный из кредиторов, который занял открытую позицию после случившего в сентябре 2016 г.

— Да, я помню вашу совместную пресс-конференцию и походы в суд. А Василий Капацына лично участвует в проекте?

— Участвовал, до сентября 2016 г. Это он организовывал визит на ПАО НСЗ "Океан" представителей европейских судостроительных холдингов.

— То есть они приезжали на завод еще до того, как он был выставлен на продажу?

— На мировом рынке судостроения не так много участников, и новости распространяются быстро. Кроме того, ранее объектом уже владели голландцы и норвежцы, которые ушли из "Океана" не по собственной воле, а под давлением россиян. И не скрывали своего желания вернуться в Украину.

К тому же ознакомление с объектом до его продажи — нормальная практика в делах о банкротстве. Скажу больше, по своему опыту партнерства в известной на рынке банкротства юрфирме: чем раньше потенциальные покупатели знакомятся с интересным объектом, и чем быстрее происходит такая сделка, тем выше цена продажи.

Так что Василий Капацына летом прошлого года привозил в Николаев потенциальных покупателей, которые, по сути, проводили Due diligence актива. Изучали расположение, мощности, коммуникации предприятия, технические параметры, юридическую чистоту объекта после торгов. И, конечно, экономическую целесообразность покупки завода на торгах.

— Они пришли к какому-либо решению?

— Насколько мне известно, да. Иностранцы сказали, что намереваются купить завод, как только его выставят на торги.

— Сколько они готовы были заплатить за "Океан"?

— По моим данным, 850 млн грн. Но после того, как завод арестовали, и на него зашли люди, причастные к доведению "Океана" до банкротства, иностранцы вышли из переговорного процесса. Видео, как вооруженная "Альфа" берет штурмом проходную завода воскресным утром, способно разбить самые крепкие розовые очки инвесторов, готовых вкладывать в украинское судостроение и не привыкших к таким ситуациям.

— А сколько за "Океан" готова была заплатить "Ленкузня" Петра Порошенко? У них был свой Due diligence?

— Мне об этом неизвестно. Я не исключаю, что "Ленкузня" или любой другой украинский инвестор всерьез рассматривают возможность покупки "Океана" на открытом аукционе. Поскольку актив действительно стоящий. И понятно, что любой потенциальный покупатель такого актива, прежде чем участвовать в торгах, предварительно разузнал бы о нем все.

В то же время, зная юридическую щепетильность руководства "Ленкузни", я была твердо уверена, что пока предприятие находится под контролем сомнительных лиц, зашедших туда под сомнительным предлогом, и существует полный судебный запрет на использование имущества завода, "Ленкузня" туда не зайдет.

— Насколько мне известно, вы успели рассказать о будущем приходе иностранцев трудовому коллективу. Зачем? Вы не считаете это своей ошибкой?

— А вы бы поступили иначе?

— Банкротство в Украине — вообще не самая публичная сфера, а вы не просто предавали все огласке, но еще и раскрыли трудовому коллективу свои планы, тем самым обнадежив людей. Как оказалось, зря.

— И мне до сих пор от этого больно. Но если бы у меня был шанс прожить прошлый год еще раз, я бы поступила так же.

Информация о том, что предприятием интересуются иностранцы, была доведена мной до трудового коллектива ПАО НСЗ "Океан" на большом собрании, которое я провела в июле

2016 г. на территории завода. На собрании я четко объяснила, что готовлю открытый аукцион. Что деньги от продажи пойдут в первую очередь на погашение задолженности перед трудовым коллективом ПАО НСЗ "Океан". У предприятия фактически появится новый собственник. Готовый купить предприятие как целостный имущественный комплекс, а не частями, чтобы порезать и сдать на лом.

Я не только рассказала людям о планах привлечь иностранцев. Я объясняла трудовому коллективу каждый свой шаг. Ключевые решения комитета кредиторов публиковались. Вообще считаю, что каждая процедура ликвидации такого рода предприятий должна быть максимально открытой.

То, что эта открытость могла спровоцировать некоторых лиц к захвату контроля над "Океаном" и заморозке процесса ликвидации, не отменяет тот факт, что сегодня более тысячи простых николаевцев понимают: законная ликвидация — это их единственный шанс получить задолженность по заработной плате. А это более 90 млн грн.

Другого правового способа погасить эту задолженность просто нет. Это поняли простые рабочие завода. Но до сих пор не понимают те, кто захватил и незаконно использует "Океан". Хотя что может быть проще: хочешь владеть заводом — купи его, рассчитайся с людьми и честно зарабатывай деньги.

— У вас есть понимание, за сколько можно продать "Океан" сегодня?

— Я знаю про каждый станок, канат и саморез на заводе по состоянию на август 2016 г. Все, что было на "Океане", я отобразила в инвентаризации и ликвидационной массе. Ликвидационная масса была подана в суд до фактического захвата предприятия.

Прошел год. За этот год местными СМИ неоднократно фиксировался вывоз имущества с территории завода, незаконную хоздеятельность на арестованном "Океане" могут подтвердить минимум два народных депутата — Сергей Каплин и Денис Силантьев (они видели все своими глазами), а о превращении причала "Океана" в контрабандный порт знает весь Николаев.

Что и в каком состоянии осталось на "Океане" после года хозяйничанья там "ответственных хранителей", неизвестно никому. Вы же, наверное, догадываетесь, как это влияет на цену предприятия?

— А если бы год назад Печерский суд не арестовал ПАО НСЗ "Океан", и компания не перешла бы под контроль "Океан-Судоремонта", что было бы с предприятием сейчас?

— Его бы продали как имущественный комплекс на абсолютно открытых торгах. Вырученными деньгами рассчитались бы с долгами по заработной плате и с другими кредиторами. У завода появился бы законный собственник, и сегодня "Океан" уже был бы загружен новыми заказами на постройку и ремонт судов.

— С учетом всего, что случилось с сентября 2016 г., вам бы дали провести открытые торги?

— Понимаю ваш скепсис, но не разделяю его. Да, ликвидация у многих украинцев ассоциируется с обманом, мошенничеством, уходом от долгов и продажей имущества должника в нужные руки в закрытой на замок комнате, на "торгах", о которых никто не знает. Если ликвидатор готов работать по такому сценарию, это его проблемы.

Я же с момента назначения поставила целью провести открытые публичные торги. И все мои действия были направлены на создание фундамента именно для таких торгов. Я провела полную инвентаризацию имущества, передала в государственный архив Николаевской области документы по всем сотрудникам ПАО НСЗ "Океан", которые когда-либо работали на этом предприятии со дня его основания. Лично просчитала задолженность по заработной плате перед каждым из бывших сотрудников ПАО НСЗ "Океан", которую потом утвердил хозсуд. О каждом своем шаге я информировала трудовой коллектив и кредиторов. За моей работой следили николаевские СМИ.

Проделанная мной работа исключает возможность тайной продажи "Океана" кому бы то ни было по цене, ниже рыночной. Так что если бы в этом проекте кто-то поставил передо мной как ликвидатором задачу продать все в "конкретные руки" по заниженной цене после всего, что я сделала, я бы сразу попросила суд освободить меня от исполнения обязанностей ликвидатора ПАО НСЗ "Океан". У меня есть принципы, и я дорожу своей репутацией.