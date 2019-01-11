Агропрогноз-2019: чего ждать агропрому Украины

Снова рекордный урожай и огромные поступления от экспорта. Мы же попробовали проанализировать, каким для отечественного АПК может стать год 2019-й.

Влияние мировых рынков в 2019-м

Если рассматривать рынок зерна, то тут ситуация обещает быть вполне благоприятной для украинских производителей. Оптимизм внушают прогнозы от Министерства сельского хозяйства США (USDA). В соответствии с ними, впервые после пятилетнего непрерывного роста ожидается снижение мировых конечных запасов пшеницы. Причина — низкий урожай, наблюдавшийся в прошлом году в таких странах, как Индия, Бразилия и США. Впоследствии это может привести к нехватке зерна в ряде регионов мира. Здесь для украинских аграриев появляются определенные плюсы: как минимум можно не ожидать падения цен на зерновые культуры. Стоимость зерновых на мировых биржах будет по крайней мере стабильной, а очень вероятно — возрастет. Соответственно, создаются предпосылки для того, чтобы Украина наращивала производство и экспорт зерна.

По расчетам аналитиков Минсельхоза США, в нынешнем сезоне мировое производство пшеницы составит 736 млн т — на 3% меньше, чем годом ранее. При этом потребление пшеницы вырастет на 5,23 млн т по сравнению с предыдущим годом, до 749 млн т. Если прогноз сбудется, то мировое потребление опередит производство в новом сезоне на 12,6 млн т.

Наибольшее снижение ожидается в России, говорят аналитики USDA, — на 18 млн т. Тем не менее РФ останется крупнейшей страной-производителем с показателем в 67 млн т. Ожидается, что производство пшеницы упадет также в странах Евросоюза (на их долю совместно приходится 145 млн т зерна) и Австралии, причина везде одна — засуха. К концу сезона мировые запасы пшеницы снизятся до 261 млн т, что на 5% меньше, чем в сезоне 2017/18.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) дает очень похожие прогнозы для глобальных рынков зерновых в сезоне 2018–2019 гг. Несмотря на прогнозируемое уменьшение запасов зерновых в мире, основной объем сокращения придется на долю кукурузы. Предварительные прогнозы указывают на лишь незначительное снижение объемов международной торговли зерновыми по сравнению с рекордным уровнем сезона 2017–2018 гг. Это объясняется сохранением высокого импортного спроса прежде всего на ячмень, пшеницу и рис.

Также согласно прогнозу ФАО объем потребления зерновых в мире в 2019 г. может увеличиться примерно на 16 млн т и достичь нового рекордного уровня в 2630 млн т. Помимо ожидаемого роста потребления в пищевых целях, ожидается, что значительный объем предложения и относительно низкие цены на зерновые будут также стимулировать спрос на них для использования в кормовых целях, особенно в Бразилии, Китае, Мексике, РФ и США.

Если же говорить отдельно о пшенице, то объем ее потребления в мире в 2019-м продолжит увеличиваться третий год подряд и может достичь 748 млн т. Согласно прогнозам, общий объем потребления пшеницы в продовольственных целях будет повышаться пропорционально приросту мирового населения, при этом ее потребление в кормовых целях может несколько снизиться, главным образом из-за значительных объемов предложения других, более конкурентных по цене, видов фуражного зерна.

Мировое потребление фуражного зерна прогнозируется в объеме около 1376,3 млн т, что ненамного больше, чем в сезоне 2017–2018 гг. В новом году общий объем потребления фуражного зерна в кормовых целях может увеличиться на целых 2%, до 790 млн т, главным образом из-за роста потребления кукурузы в кормовых целях.

Для украинских производителей главными конкурентами в 2019 г. будут российские производители. В России, как и в Украине, в последние годы высокие урожаи. На следующий сезон аналитический центр компании "СовЭкон" прогнозирует увеличение урожая зерновых в РФ до 126 млн т, а рост экспортных поставок и выручки — на 10–15%. По экспорту пшеницы Россия уже превзошла Америку. Всего за один сезон произошел скачок с 27 млн до 40 млн т.

Намного хуже для украинских производителей ситуация на мировом рынке сахара. С начала 2018 г. мировые цены на сахар рухнули на 17% на фоне активного роста производства, вызвавшего избыток поставок. Как отмечает Bloomberg, сахар завершает в минусе второй год подряд, и эксперты не видят признаков улучшения ситуации в этом году.

Агентство указывает, что в последнее время цены на сахар получали определенную поддержку из-за спроса на сахарный тростник для производства этанола в Бразилии, крупнейшем производителе и поставщике сахара в мире. Однако на фоне снижения цен на нефть существует вероятность, что перерабатывающие компании будут предпочитать производить сахар, а не этанол, что увеличит его избыток на рынке. По прогнозам аналитиков компании FGA, в 2019 г. производство сахара будет примерно на 13% выгоднее производства этанола, тогда как в 2018-м на выпуске топлива можно было заработать на 30% больше.

По результатам 2017/2018 маркетингового года, Украина поставила на внешние рынки 564 тыс. т сахара на сумму 221 млн долл., что на 27% меньше предыдущего года. По оценкам отраслевого объединения "Укрцукор", экспортные поставки в 2018/2019 маркетинговом году ожидаются на уровне прошлого — около 500–600 тыс. т сахара, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Наконец, голландские эксперты из Rabobank (нидерландский международный банк и компания финансовых услуг со штаб-квартирой в Утрехте) повышают свои прогнозы по ценам на сою в нынешнем году: в первом квартале 2019-го ожидается средняя цена на соевые бобы в

292 евро за тонну. По прогнозу Rabobank, цена соевых бобов во втором квартале составит в среднем 298 евро, а во второй половине 2019-го, вероятно, начнется снижение цен до 295 евро за тонну.

Ожидаемый рост цен связан с меньшим ожидаемым урожаем сои в США в этом году. Rabobank предполагает значительное сокращение выращивания сои американскими фермерами, потому что цены на нее едва покрывают издержки производства. Ориентировочно в 2019 г. американские фермеры отведут под сою на 2,9 млн га меньше, чем они засеяли в 2018-м, увеличив производство пшеницы, кукурузы и хлопчатника. Таким образом, в США соей будет засеяно порядка

33,4 млн га.

Украина: прогноз на 2019 г.

Большинство экспертов сходится во мнении, что если не будет погодных катаклизмов, то Украина в 2019-м сможет повторить результат 2018 г. По зерновым культурам это более 70 млн т, а если учесть масличные культуры, — 100 млн т.

Уже упоминавшееся Министерство сельского хозяйства США в декабрьском отчете повысило прогноз экспорта украинской кукурузы на 1 млн т — до 28 млн. При этом отмечается, что прогноз экспорта кукурузы был увеличен для Украины, но снижен для Мексики на 200 тыс. т, до 1,3 млн.

Также вновь повышен прогноз производства кукурузы в Украине на 1,5 млн т, до 35 млн. Немного ранее, в ноябрьском прогнозе, эксперты USDA также повысили показатель валового сбора кукурузы в Украине на 2,5 млн т.

В свою очередь, оценка производства и экспорта пшеницы для Украины по версии USDA осталась без изменений: производство — 25 млн т, экспорт — 16,5 млн.

Прогнозировать урожайность озимых зерновых и масличных культур в 2019-м сложно. На нее влияет множество факторов. Но потенциал к увеличению общего уровня урожайности очень высокий и реальный. В частности, валовой сбор озимой пшеницы в 2019 г. прогнозируется на уровне 25,3 млн т, что на 0,6% меньше по сравнению с 2018-м. Несколько сильнее может снизиться производство озимого ячменя (в пределах 3%) и озимой ржи (до 20%).

Но для оценки перспектив роста не стоит ориентироваться на 2018 г. Результат этого сезона был нивелирован недостатком влаги в ключевые периоды развития растений.

Наконец, в числе важных приоритетов правительства на 2019 г. есть и поддержка отечественной аграрной отрасли, что, несомненно, повлияет на рынок. Как заявил недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман, среди главных задач относительно АПК — увеличение доли фермерских хозяйств до 10%, внедрение стимулов для садоводов и виноградарей, а также помощь для технического переоснащения в объеме 5,5 млрд грн. Отдельно следует отметить целевую поддержку животноводов: в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 100 новых животноводческих ферм.

Риски, проблемы и вызовы

Одной из главных проблем для украинских аграриев в 2019 г. может стать низкая обеспеченность минеральными удобрениями. В прошлом году она снизилась до 65%, что на 20% меньше, чем в 2017-м, и это худший показатель за последние годы. Предварительные расчеты показывают, что урожай 2019-го из-за нехватки удобрений будет минимум на 5% меньше нынешнего.

"Каким будет урожай 2019 г., зависит от использования азотных удобрений весной. Смогут ли украинские аграрии в достаточном количестве закупить их?" — задавался вопросом замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета в ходе пресс-конференции "Как предотвратить потери урожая-2019 из-за отказа фермеров удобрять землю". По его словам, фермеры не покупают удобрения из-за отсутствия оборотных средств, а государственные программы поддержки неэффективны.

Украинский рынок минеральных удобрений (азотных, калийных и фосфорных) на 90% обеспечивается импортом, 70% которого — российская продукция. Остальное покрывается поставками из Беларуси, Польши, Грузии, США и Узбекистана.

"На сегодняшний день из шести химических предприятий работают только два, остальные неконкурентоспособны и запускаются только в сезон", — комментирует советник президента Союза химиков Украины Игорь Гольченко. В свою очередь, замдиректора ННЦ "Институт аграрной экономики" Виталий Саблук подсчитал, что за счет изменения структуры посевов потребность в азотных удобрениях выросла на 5% по сравнению с прошлым годом — до 375 тыс. т. "Но при этом каждая вторая тонна удобрений находится на складах трейдеров. Она не дошла до фермеров. Это значит, что каждый второй гектар остается без минеральной подпитки", — отмечает он.

По сравнению с европейскими фермерами украинские используют в 3,5 раза меньше удобрений. С одной стороны, щедрые украинские черноземы позволяют получать достойные урожаи и без обильной подкормки. С другой — такие культуры, как кукуруза и подсолнечник, сильно истощают почвы, так что и украинский чернозем может достаточно быстро исчерпать свой ресурс. По оценкам экспертов, полноценное внесение удобрений могло бы практически удвоить урожаи на украинских землях.

Как говорит заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов, многие сельхозпредприятия севера Украины могут отказаться от посевов пшеницы, потому что в лучшем случае урожай позволит им выйти в ноль. "Когда часть сельскохозяйственных культур становится нерентабельной, потому что такая цена на удобрения, — это проблема", — считает он. По данным Госстата, рентабельность выращивания пшеницы в Украине упала с 37,8% в 2016 г. до 25% в 2018-м и продолжит снижаться в 2019-м.

Падение рентабельности выращивания как пшеницы, так и всех остальных сельскохозяйственных культур напрямую связано с дороговизной импортных удобрений: для украинских фермеров они стоят на 30–40% больше, чем для фермеров в ЕС. Прогноз отраслевых экспертов неутешителен: общая рентабельность производства продукции растениеводства в ближайшие два-три года может упасть до 5–7%.

Собственное производство азотных удобрений в Украине чрезмерно затратно из-за высокой цены на газ — основное сырье для их производства. Три четверти в себестоимости азотных удобрений составляет стоимость газа. Соответственно, без включения механизма государственной компенсации рыночной цены газа производство азотных удобрений в Украине так и останется невыгодным.

По словам главы Аграрного союза Украины Геннадия Новикова, компенсировать весной 2019 г. то, что не внесли аграрии в почву осенью 2018-го, уже не получится: "Потери урожая будут однозначно. Сколько не сыпь селитры весной, уже не будет той урожайности".

В свою очередь Виталий Саблук считает: "Пшеница потеряет в 2019 г. 10% потенциала урожайности, а это на 5 млрд грн произведенной продукции. Для конкретного фермера это 800–1000 грн недополученной прибыли с каждого гектара, что в комплексе негативно повлияет на ВВП, то есть на пенсии, социальные выплаты, валютные поступления".

Более того, по итогам 2018 г. складывается ситуация, когда аграрии недовнесли в почву не только азотную группу удобрений (она самая дорогая), но и калийную и фосфорную, поскольку их не было в достаточном количестве. И это повлияет на урожай во всей стране.

Михаил Соколов отмечает, что точную сумму потерь Украины от снижения урожайности подсчитать сложно, но речь идет о миллиардах гривен. "Аграрный сектор дает нам 14% ВВП и более 40% валютной выручки. И принято считать, что ничего страшного: удобрения не покупаем, значит, у нас баланс по выручке улучшается. Поэтому даже если там что-то упадет в валютной выручке от аграриев, то оно как-то будет компенсировано тем, что мы иностранные удобрения не закупали. Но проблема в том, что эффект-то не линейный. И если становится невыгодно выращивать какие-то культуры, можно прийти к тому, что их вообще выращивать не будут. И вот тогда вы уже комплексно теряете и в ВВП, и в выручке. И это прямая угроза стабильности гривни", — поясняет он.

Еще один фактор риска — глобальное изменение климата. Оно уже сегодня вносит коррективы в технологические карты и структуру севооборота украинских сельхозпредприятий. Основной лимитирующий фактор в Украине — влага. В некоторых регионах семена озимых оказались высеяны в сухой грунт. При таких условиях возможны неравномерные всходы и, соответственно, неравномерный рост растений. А весной в последние несколько лет в Украине наблюдается позднее потепление и быстрый рост температурных показателей. Влаги не хватает даже в западной части Украины, которая осенью обычно не жалуется на отсутствие дождей.

По причине глобального изменения климата эксперты называют озимый ячмень одной из самых нерентабельных культур. Высокий спрос на эту культуру остается, а ее производство глобально сокращается.

Наконец, риск связан с посевным материалом. По данным специалистов компании ALFA Smart Agro, за последнее время в их агрономическую лабораторию поступило более 400 образцов семян из разных регионов Украины. При проведении фитопатологической диагностики не был обнаружен ни один образец без болезней. Лидеры по инфицированию озимых зерновых — альтернариоз и фузариоз. Большой процент семян заражен бактериозами. Во многих образцах присутствуют все три заболевания.

Риск потери будущего урожая можно свести к минимуму в два шага: во-первых, провести фитопатологическую диагностику посевного материала, во-вторых, подобрать оптимальный фунгицидный протравитель. Но это, опять-таки, повышает себестоимость продукции растениеводства.

В прошлом году в среднем по Украине затраты на гектар озимой пшеницы составили 10 тыс. грн. Но, по предварительным оценкам экспертов, в этом сезоне они могут вырасти на 15–20%: повысились стоимость топлива, зарплаты работникам, цены на удобрения увеличились на 15–20%.

По другим подсчетам, затраты на 1 га в 2018/19 маркетинговом году по сравнению с предыдущим годом выросли примерно на 11% и при выращивании пшеницы составят в среднем 12,5–13,5 тыс. грн в зависимости от региона, ржи — 9,1–10,0 тыс. грн.