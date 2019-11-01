Земельный шпагат

И неважно, будут ли скупать землю украинские фермеры и латифундисты или иностранцы, ведь общество в любом случае будет разделено на меньшинство "землевладельцев" и большинство "безземельных".

К сожалению, земельную реформу как таковую подменили банальным превращением земли в товар, что породило конфликтную ситуацию, которая будет лишь усугубляться. В борьбе между офисно-президентской моделью рынка земли и олигополистической победила последняя. Президент с радостью изменил свое мнение, приняв во внимание требования аграрных лоббистов. Олигархи, а с ними арендаторы и фермеры, требовали невозможного и получили максимальное — право покупки земли за бесценок.

Сейчас в обобщенном видении есть две активные стороны "земельного" противостояния: одни хотят прописать законодательство под себя, а другие — не дать этого сделать. "Слугам" необходимо политически устоять, чтобы успеть ограбить своих господ, а именно — "свой" Украинский народ. Их оппонентам — объединить вокруг земельного вопроса свой электорат, наращивая свои политические рейтинги.

И те, и другие хотят покупать и концентрировать землю, но исходя из своих возможностей, а значит, по своим правилам и в своих интересах. Каждый из них хотел бы принятия закона, который бы определил именно его как "единого оператора рынка земель".

Те, у кого есть сегодня законодательная сила, уже делят между собой преимущественные права контролировать процесс скупки. И следующими нормативными инициативами должны определить, кто и каким образом будет контролировать процессы. Но радоваться рано, "земельный договорняк" — весьма тяжелый процесс. Мирно-добровольно земли не поделить. Тем более что на сегодняшний день еще не слышен глас народа. Все общение сводилось к "междусобойчику" арендаторов, называющих себя аграриями, и разных ветвей власти, в том числе и президента, слушающего, что ему говорят арендаторы, а не селяне — собственники земли. А как известно, арендатор — враг селянина. И у большинства владельцев земли основное желание — получить право расторгать договоры пользования землей.

Ни один из предложенных властью и ее политическими оппонентами путей регулирования земельных отношений не будет оптимальным. Нам предлагают крайности. Одни хотят концентрации земель, ее монополизации, а другие — сплошного перехода к единоличному или семейному хозяйствованию. Это возвращение к далекому аграрному прошлому, то ли феодальному, то ли низкопроизводительному. И все эти устаревшие предложения звучат в военные годы, что является сплошным риском. Не с таких открытий нужно начинать восстанавливать экономику с помощью рыночных механизмов.

Необходимо не открытие рынка, а внедрение рынка в земельных отношениях путем возвращения конституционного права селянам — собственникам земли расторгать договоры пользования землей. Борьба с коррупцией в стране начнется с возвращения земель, выманенных-выкупленных арендаторами по незаконным серо-черным схемам. Необходимо показать, что в стране действует закон, и все нужно вернуть в первоначальное состояние.

Экономический рост начнется тогда, когда селяне — собственники земли начнут становиться владельцами аграрных предприятий независимо от возраста, физических и финансовых возможностей. Нам нужна демонополизация аграрного сектора с формированием по объединительному принципу настоящей кооперации собственников земли.

Необходимы земельные отношения, которые обеспечат быстрое развитие аграрной отрасли по всем критериям эффективности. Таким требованиям отвечает только самостоятельная обработка земли путем объединения владельцев паев в товарищества с целью кооперации ресурсов и усилий для более эффективного хозяйствования. Именно такую форму, а соответственно, и реформу земельных отношений стоит внедрять, и начинать это можно уже сейчас, не дожидаясь реестров или кадастров.

Целесообразно формировать из существующих владельцев земли владельцев аграрных производств, создавать товарищества собственников земли. Товарищества — это надежная база для кредитования и инвестирования в восстановление и развитие производства на селе: животноводства и переработки. Товарищества — это новые рабочие места, созданные участниками для себя и членов своих семей. Жители сел будут гарантированно обеспечены поступлениями в бюджет от товариществ, участниками которых являются члены их громад. Товарищества смогут эффективно противодействовать рейдерству.

Такое реформирование обеспечит обобществление прибыли. Это окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны, обеспечит незыблемость национальной и продовольственной безопасности.

Главное для такой реформы — желание собственников земли объединяться. Такое желание есть, и оно материально и социально мотивировано. Для создания товариществ не нужны законодательные изменения, они создаются и работают в соответствии с действующим законодательством.

Товарищества могут нанимать подрядчика — лицо, которое может и хочет обеспечить выполнение всего комплекса аграрно-полевых работ для товарищества, с расчетом после продажи урожая. Владельцам земли остается ждать "освобождения" земли от неэффективных арендаторов-пользователей, — это единственное, что может тормозить внедрение такой модели реформирования. Но и эту проблему можно решить.

Национально-ориентированное законодательство по регулированию земельных отношений ускорит и расширит внедрение такой реформы, даст право владельцу земли прекращать по собственному желанию кабальные договоры аренды земли, обеспечит кредитованием товарищества, даст возможность обращения (отчуждения) прав на землю исключительно между украинцами.

Такое законодательство сделает невозможной концентрацию земель в одних руках и за счет увеличения прибыльности снизит желание у собственников ее продавать, сформирует новое понятие ценности земли и высокий спрос на земли собственно среди украинцев.

Уже понятно, что предложение принятия национально-ориентированного законодательства окончательно делает безальтернативным предложение открытия так называемого рынка земель. Таким образом, все в земельных отношениях можно изменить быстро, качественно, без спада экономики и без социального напряжения, за счет национальных инвестиций и кредитования, с национальным управлением и собственным контролем и ускоренным экономическим ростом. Неотложные нужды общества должны быть и будут удовлетворены, изменения, продиктованные общественной необходимостью, сами проложат себе путь и рано или поздно приспособят законодательство к своим интересам.