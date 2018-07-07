Вопросы к главе Антимонопольного комитета, которые мы не смогли задать

Об интервью с главой Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрием Терентьевым "Зеркало недели. Украина" начало договариваться еще в 20-х числах мая.

Увы, безуспешно. Переговоры ощутимо осложнило внезапное желание премьера Гройсмана проверить работу АМКУ. Премьерский демарш поднял ряд вопросов, на которые Терентьев отвечать явно не хочет. Впрочем, как и на многие другие. С момента нашего предыдущего интервью прошло почти три года. Тогда Терентьев проработал в комитете всего пять месяцев, и мы говорили в основном о планах: о грядущей трансформации АМКУ, о необходимых изменениях, способных побороть монополии во многих секторах и создать конкурентные условия для работы всего бизнеса, а не только избранного и приближенного к власти. Сейчас самое время спросить о результатах: чего достигла новая команда АМКУ за три года, смог ли его руководитель качественно изменить комитет, усилить его полномочия, завершить расследования, которые начинались с помпой и обещаниями в корне изменить ситуацию.

Очевидно, отвечать на подобные вопросы Терентьеву не хочется, юрист в прошлом, он осознает слабость своей позиции. И уже как опытный чиновник в настоящем, тянет время, ссылаясь на чрезвычайную загруженность. Между тем вопросов к Терентьеву с каждым днем становится все больше.

Прежде всего, почему опытный юрист Терентьев, наверняка разбирающийся в украинском законодательстве, допустил инициированную Гройсманом проверку? Согласно Порядку проведения проверок Госаудит, который "натравил" на АМКУ Гройсман, уполномочен проверять только тендеры самого АМКУ и прочие расходы и траты комитета, но не более. Тем не менее Госаудит намерен проверить и работу Постоянно действующей коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, читай — необоснованно вмешаться в работу коллегиального органа, подконтрольного президенту и подотчетного парламенту. Но не руководитель комитета, а госуполномоченные инициируют принятие решения о недопуске Госаудита к проверке органа обжалования АМКУ. Уполномоченные в служебной записке требуют у собственного руководителя принять меры и не допустить нарушения законодательства. А сам Терентьев в это время рассказывает СМИ, что не считает эту проверку незаконной. И было бы не лишним узнать, чем эта позиция подкреплена.

Совпадение ли, что Гройсман решил проверить работу коллегии АМКУ именно после того, как эта коллегия не дала другу премьера Продану, возглавляющему ГФСУ, закупить таможенные сканеры, усмотрев дискриминационные условия в тендерной документации, позволяющие выиграть тендер вполне конкретной компании. И почему после начала проверки комитета Госаудитом тендеры на закупку сканеров были сразу же разблокированы?

Что имел в виду Гройсман, когда заявлял, что руководителем АМКУ он доволен, но от него, к огорчению премьера, не все зависит? Почему премьера не устраивает "демократичная" система управления в АМКУ, и его претензии адресованы "некоторым уполномоченным"? Ведь АМКУ — коллегиальный орган, и стоило бы радоваться, что среди госуполномоченных наконец появились голоса, не желающие петь хором. Но их собственный руководитель не готов отстаивать коллегиальность и демократичность, видимо, стыдливо надеясь, что скоро проверка закончится лишь увольнением неугодных, а его не тронут.

Его не видно и не слышно. АМКУ лихорадит уже несколько недель, а Терентьев даже обеспокоенности не выразил, наоборот, заверил правительство в готовности к диалогу и содействии.

Диалог этот может выглядеть, например, следующим образом: АМКУ открывает дело против Минюста, подозревая его в неконкурентных действиях и монополизации рынка арестованного имущества посредством ГП "СЕТАМ". Как только Минюст понимает, что намерения уполномоченного, ведущего это дело, серьезны, обвинения в создании административных барьеров — обоснованы, и пропетлять не получится, он начинает требовать устранения этого уполномоченного из-за надуманного "конфликта интересов". Странно, на первый взгляд, ведь АМКУ — орган коллегиальный, и устранение одного уполномоченного его решение не изменит. Но не в структуре, которую возглавляет Терентьев. Например, Минюст монопольное право ГП "СЕТАМ" на продажу арестованного имущества сохранил и готовится дополнить его монополией на продажу имущества банкротов. С благословения АМКУ, конечно. Еще немного проверок, и нужные решения будут.

Впрочем, иногда и это не требуется. Часто бывает так, что дело, попав к отдельному, особо настойчивому, уполномоченному, передают его коллеге, а то и самому главе АМКУ, и расследование останавливается. Таких дел немало.

И мы хотели спросить у Терентьева, правда ли, что он может забрать у уполномоченного любое расследование и периодически так делает? И не такая ли судьба постигла начатое в сентябре 2015-го расследование о злоупотреблении монопольным положением компанией ДТЭК? А еще существует ли документ о согласовании формулы "Роттердам+" господином Терентьевым, и какими нормами конкурентного права он руководствовался, его подписывая?

Еще хотелось бы знать, на каком этапе находится дело годичной давности, касающееся рынка удобрений и группы компаний, принадлежащих Д.Фирташу? Оплачены ли штрафы, наложенные на компании, сократилась ли их доля на рынке, не злоупотребляют ли они и дальше? И что случилось со вторым расследованием в отношении сигаретного монополиста "Тедис Украина", почему оно, такое резонансное и многообещающее, годами не продвигается? И правда ли, что за отсутствие успехов в расследовании резонансных дел главе АМКУ щедро платят фигуранты расследований?

Хотели мы расспросить Терентьева и о первом расследовании против "Тедиса". Например, почему, если журналисты-расследователи "Наших грошей" рассчитывают штраф для сигаретного монополиста по формуле АМКУ, то получается порядка 3,45 млрд грн, а если это делают в АМКУ, то 431 млн.

А еще почему решение Верховного суда в деле "Тедис Украина" против АМКУ, по мнению Терентьева, было принято в пользу АМКУ? Ведь по сути суд разрешил сигаретному монополисту не выполнять требование комитета о разделении в отчетности реализации конечным потребителям и реализации на условиях самовывоза. Ведь, кроме прочего, именно этими данными и манипулирует "Тедис". Только компания знает, какие объемы продукции уходят оптовым дистрибьюторам на условиях самовывоза, а какие — конечным потребителям, и проверить, корректно ли в стоимость сигарет включены логистические затраты самого "Тедиса", без обнародования этих данных невозможно. В ГПУ даже соответствующее дело в свое время открывали, которое, даже если бы могло, после данного решения суда уже никуда не продвинется. Почему главу АМКУ это не возмущает? Ведь речь идет о монополисте, подмявшем под себя почти 99% рынка дистрибуции, вытеснившем всех конкурентов и, по информации ГПУ, манипулировавшем отчетностью, использовавшем фиктивные фирмы и уклонявшемся от уплаты налогов. Это расследование должно было бы стать делом чести не только для комитета, но и для Терентьева лично, ведь следствие прокуратуры подозревало его лично в "покрывании противоправной деятельности компании "Тедис". Но даже это не стало достойной мотивацией.

Кстати, ранее Верховный суд принял схожее решение в деле аэропорта "Борисполь" против АМКУ, признав недействительным решение комитета об обязательном разграничении счетов на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию — с другой. И его в АМКУ тоже посчитали победой. И мы хотели бы, конечно, узнать, почему комитет считает, что невыполнение его требований допустимо, и не отстаивает свои позиции?

А еще мы хотели спросить, осознает ли господин Терентьев, что без видимых подвижек в резонансных делах АМКУ постепенно превратится в "службу жалоб", занимающуюся исключительно рассмотрением злоупотреблений в госзакупках. Да и тут внешнего давления АМКУ не выдержит, как показала история с таможенными сканерами.

Помнит ли нынешний глава АМКУ, что, придя на эту должность, он, прежде всего, хотел реформировать комитет, избавить его от несвойственных функций, а главное, усилить его полномочия. И устраивает ли его как главу АМКУ нынешняя ситуация, когда любую рекомендацию комитета другие ведомства могут просто игнорировать? Это ли та институциональная сила, к которой он стремился? И чем оправдать то, что любое решение АМКУ, даже о наложении штрафа, можно спокойно не выполнять, так как ресурса на судебные обжалования у АМКУ ни финансового, ни человеческого нет? Как нет и желания эти судебные рассмотрения начинать.

Почему, когда Терентьеву, технократу и реформатору, не позволили изменить структуру комитета и избавиться от неэффективной, но обширной региональной сети АМКУ, он решил ее развалить изнутри? Некоторые территориальные отделения остались без руководства (Тернопольское, Закарпатское, Волынское, например), а руководителями других стали назначать довольно сомнительных кандидатов — бывших главбухов, мелких предпринимателей, начальников службы охраны и других максимально далеких от вопросов конкуренции персонажей. Считает ли он такой подход к подбору кадров оптимальным для построения действительно сильной структуры, которая бы занималась проблемами конкуренции в Украине? Или он, обжегшись на привлечении компетентных госуполномоченных, создающих постоянные проблемы, решил, что с принципиальными профессионалами работать больше не хочет, и стал набирать тех, кто плохо разбирается, мало спрашивает и еще меньше спорит?

Масса вопросов накопилась у ZN.UA к главе Антимонопольного комитета, и отчасти мы понимаем его нежелание на эти вопросы отвечать, — хвастать особо нечем. Мы лишь надеемся, что эти же вопросы к руководителю комитета есть не только у нас.