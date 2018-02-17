Вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер: "Экономика начала расти. Это важно. Но достаточно ли этого?"

Пауза в сотрудничестве Украины с МВФ затянулась — с момента получения последнего транша прошел почти год.

"Прохладные" взаимоотношения с МВФ влияют и на отношение к Украине других международных финансовых организаций. А впереди у государства пиковые выплаты по внешним заимствованиям, на которые в течение трех ближайших лет понадобится около 20 млрд долл. Самое время ускорить реформы и выполнить обязательства перед иностранными партнерами, но будущая предвыборная гонка усложняет принятие ключевых для экономики решений.

На днях в Украину с визитом прибыл вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер, чтобы самому оценить состояние дел в Украине. Это очень важный визит, ведь Всемирный банк — давний партнер Украины на пути экономических преобразований, при его поддержке уже были реализованы многие инфраструктурные, социальные, экономические проекты в государстве. Сотрудничество с этой организацией, особенно сейчас, чрезвычайно важно для Украины. ZN.UA поинтересовалось у господина Муллера, удалось ли украинской власти убедить Всемирный банк в способности реформировать страну, как Украине справиться с растущим государственным долгом и какие вызовы ожидают нас в будущем.

Господин Муллер настроен оптимистично и убежден, что Всемирный банк готов поддержать Украину. Банк, со своей стороны, в этом сотрудничестве также заинтересован, ведь оно позволит реализовать ряд новых проектов организации, в частности в аграрной сфере и энергетике. Правда, при условии, что украинская сторона выполнит свою часть обязательств.

— Господин Муллер, вы хорошо знакомы с экономической и политической ситуацией в нашем государстве. По вашему мнению, темп реформ в Украине удовлетворительный? Не притормозили ли мы в последние годы?

— Международные эксперты неоднократно отмечали, и я в этом тоже убежден, что Украина за последние четыре года сделала больше, чем за предыдущие двадцать. Речь даже не о конкретных реформах, а об общей трансформации страны и ее экономики. Эти преобразования были значительными. В частности, в энергетическом секторе, в расходной политике государства, отношении к другим ресурсам, в банковском секторе и, конечно, в улучшении бизнес-климата в Украине. Реформы в социальной сфере тоже состоялись — пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения. В целом тот результат, которого достигла Украина, впечатляет.

Конечно, когда начались первые изменения, речь шла исключительно о стабилизации экономики в тяжелые времена. Украина переживала шоковый период, спровоцированный сразу двумя факторами — потерей части территории и конфликтом на Востоке. Оба оказали огромное экономическое влияние на государство. Возникла острая необходимость в стабилизации ради дальнейшего функционирования экономики. Что мы видим после двух лет интенсивного падения? Экономика начала расти. Это важно. Но достаточно ли этого?

Сейчас все международные партнеры, помогающие Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился. Это одна из наших ключевых задач. Мы должны углубить начатые в стране преобразования, чтобы темпы развития экономики выросли, и стабилизация была заметной не только на макроуровне, но и на уровне обычных граждан, чтобы они почувствовали, что их жизнь улучшилась. Поэтому сейчас актуален вопрос углубления экономических изменений. Работа ведется во многих сферах, и если она не остановится, то со временем положительные сдвиги будут заметны каждому гражданину.

— Тем не менее перед Украиной возникают существенные риски, связанные с пиковыми выплатами государства внешним кредиторам. В течение этого и двух следующих лет мы должны выплатить почти 20 млрд долл. Позволит ли нам достигнутая макростабилизация выдержать такую нагрузку? И как Украине не оказаться в очередной долговой ловушке?

— Способность Украины обслуживать свои долговые обязательства крайне важна. Терять эту способность нельзя. Если Украина откажется от обслуживания этих долгов, она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках. Уверен, что вы сможете выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы. Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой.

Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее. Украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени. Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться.

Экономическая программа правительства Украины должна отвечать ожиданиям кредиторов. Мы сейчас ведем дискуссию с вашим правительством, обсуждая пути ускорения темпов развития экономики в будущем таким образом, чтобы выполнить все текущие обязательства и в дальнейшем обеспечить устойчивое экономическое развитие, которое стало бы тем положительным сигналом, которого ждут потенциальные кредиторы. Скажу, что мы верим в выполнение всех этих задач.

— Если без привлечения новых долгов существующие нам не выплатить, при этом долговая нагрузка государства из года в год будет расти, возможно, есть смысл в реструктуризации существующих долгов?

— Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга — это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов.

— Наша способность привлечь финансирование у международных и частных кредиторов прямо зависит от нашей возможности убедить их в том, что наша экономика будет расти, реформы не будут сворачиваться, инвестиции в страну будут защищены, а существующие риски — нивелированы. Вы уже встречались с премьер-министром и министром финансов, они смогли вас убедить в этом?

— У правительства Украины есть программа реформ, состоящая из многих пунктов, и все они на самом деле важны. Мы считаем, что если эти пункты будут целенаправленно и правильно реализовываться, Украина будет расти. А вместе с этим усилится уверенность внешних партнеров в Украине. Конечно, есть ключевые реформы, которые должны быть первоочередными для правительства.

Во-первых, речь идет о завершении трансформации энергетического сектора. Исторически этот сектор был очень убыточным. В течение многих лет в секторе накапливались долги. Затраты сектора не отвечали его прибылям. Конечно, существует ряд мер, необходимых для того, чтобы преодолеть эти последствия. Но их нужно целенаправленно внедрять.

Во-вторых, нельзя останавливать реформирование банковского сектора. Конечно, здесь наиболее актуальный сейчас вопрос — реформирование государственных банков. Правительство на пороге принятия стратегии их реформирования. И речь должна идти не только об изменении подходов в управлении, но и о привлечении инвестиций в сектор. Также очень важно сделать так, чтобы кредитный рынок начал нормально работать. Потому что, в сущности, роль банковского сектора в посредничестве — сбережения должны становиться инвестициями и помогать экономике. Это ключевое, к чему вы должны стремиться.

В-третьих, одним из двигателей экономического роста, на наш взгляд, должен стать более продуктивный сельскохозяйственный сектор. У Украины есть очень важный актив — значительные запасы плодородной земли. Мы считаем, что сегодня в мире существует огромный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности продукты питания. Украина может стать одним из мировых лидеров на этом рынке. Для нас ключевая задача в том, как улучшить производительность сельского хозяйства. Здесь очень важны вопросы земли, ее использования как банковского залога. Для того чтобы инвестиции в сельскохозяйственную деятельность росли интенсивнее. Это еще одна часть нашего диалога с украинским правительством.

Если сравнивать действующую программу реформ с предыдущими мерами, предлагавшимися украинским правительством, то она является более эффективной, и в ней заложены положительные трансформации экономики, которые находят новые возможности для развития. Если предыдущие шаги позволяли только стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего экономического падения, то нынешняя программа реформ — это уже поиск возможностей для роста. Мы настроены оптимистично. Но, несмотря на оптимизм, все должны осознать, что впереди много задач, требующих прежде всего качественного выполнения.

— Украинская экономика — сырьевая, и объемы валютных поступлений напрямую зависят от цен на мировых рынках. При неблагоприятных условиях в годы пиковых выплат по кредитам в стране может возникать дефицит валюты, подпитывающий девальвацию и инфляцию, которую Национальный банк до сих пор не смог укротить. Где же взять тот оптимизм, о котором вы говорите?

— Ситуация сложная, но есть несколько факторов, свидетельствующих о том, что она управляемая. Прежде всего, мы должны отметить прогресс, достигнутый Министерством финансов в преодолении бюджетного дефицита. Это очень важно для стабильной экономики. Во-вторых, мы видим, что Национальный банк, повышая учетную ставку, делает все возможное для того, чтобы взять под контроль инфляцию, в конце концов, ему это удастся. Еще остается вопрос внешнеэкономического баланса, но и его можно решить. Мы уже видим рост экспорта. Это хороший сигнал. Теперь надо сделать максимум для того, чтобы диверсифицировать экспортные рынки и товары, экспортируемые Украиной. Это позволит в будущем избежать угрозы девальвации и меньше зависеть от мировых сырьевых рынков.

У Украины на самом деле есть все необходимые инструменты для того, чтобы избежать нестабильности на валютном рынке, давления на гривню и роста инфляции. Но использовать эти инструменты нужно постоянно. Это ежедневная кропотливая работа правительства и Национального банка. Собственно, помощь Всемирного банка и МВФ, помимо всего прочего, состоит в практических советах, что сделать для того, чтобы в будущем избежать шоков для экономики.

— Один из потенциальных шоковых факторов — это парламентские и президентские выборы 2019 г. Существует целый ряд политических рисков того, что темпы и качество проведения реформ будут страдать от популизма политиков. Учитывают ли наши международные партнеры эти риски?

— В каждой сфере, например в энергетике или сельском хозяйстве, любые преобразования могут быть болезненными и негативно восприниматься как бизнесом, так и населением. Но существуют меры, позволяющие компенсировать негативное влияние реформ. К примеру, в энергетике значительное повышение тарифов было компенсировано введением субсидий, помогающих гражданам пережить эти преобразования. Конечно, это увеличивает расходы государства на внедрение реформ, те же субсидии — это довольно большая часть расходной части госбюджета Украины, их получают половина украинских семей. Но в ходе трансформаций учитывать их влияние на граждан необходимо. И в ходе других реформ также важно учитывать социальный аспект. А люди на выборах дадут справедливую оценку тому, удалось ли власти трансформировать экономику, учитывая интересы населения, и главное, привели ли эти трансформации к ожидаемым результатам. Считаю, что ответ — в поиске баланса между интересами государства и потребностями граждан. Я поражен способностью украинцев переживать трудности — вы чрезвычайно стойкие люди. Это вызывает восторг и заслуживает вознаграждения. Первое, о чем должна заботиться украинская власть, — это улучшение жизни граждан.

— Повышение цены газа — довольно странный способ заботиться о людях. Да и для государственного бюджета это будет вызовом, поскольку сейчас субсидии получает половина семей, а после повышения будут получать две трети. Это значительная бюджетная нагрузка, а с учетом будущей монетизации субсидий — это еще и риск девальвации национальной валюты.

— Поиск баланса в решении этого вопроса — очень важная задача для Украины. Но и старая система, при которой субсидировалась стоимость газа для населения, и люди не платили его полную стоимость, неприемлема. Формировался бюджетный дефицит, в секторе не было средств для развития, модернизации, даже для качественного технического обслуживания. С годами это привело к увеличению расходов государства. Действующая сейчас система позволяет улучшить техническое состояние энергетических объектов, привлечь инвестиции в энергоэффективность. Со временем, когда энергоэффективность увеличится, расходы государства начнут снижаться. Тем более что действующая модель позволяет открыть сектор для инвестиций, а это тоже важно. На самом деле существуют пути корректировки всех негативных влияний повышения цены газа, их только надо применить.

— Вы уже встречались с премьер-министром, среди обсуждаемых вопросов была земельная реформа? Какой ее видят на Грушевского, и как к предложениям относятся наши международные партнеры? Удалось ли достичь консенсуса?

— Планы по земельной реформе и тому, каким образом будет развиваться сельскохозяйственный сектор, еще в процессе подготовки. Возникает много вопросов, требующих серьезных обсуждений. Но такие диалоги важны, потому что это основной сектор для украинской экономики, а его трансформация так или иначе касается жизни людей, проживающих в сельской местности, а, в итоге, и развития самих сел. Задача, формулируемая государством, — сделать так, чтобы создавались индивидуальные или небольшие фермерские хозяйства и чтобы они получили возможность развиваться. Мы этот подход всячески поддерживаем. На наш взгляд, именно развитие малых предприятий должно быть приоритетом в реформировании агросектора. Чтобы люди получили возможность работать, выращивать собственную продукцию и сбывать ее. Кроме того, правительство хочет повысить инвестиции в сектор АПК, и это тоже правильно.

Однако есть некоторые чувствительные моменты, в частности в вопросе земельной собственности. Это проблема не только Украины, это типично для многих стран. Конечно, есть способы завести инвестиции в агросектор, существуют лучшие мировые практики привлечения капиталов, которые можно использовать в вашей стране, но без надежной защиты права собственности они не сработают. Земля является очень специфическим активом, который отличается, например, от обычной недвижимости, поэтому нуждается в более тщательной защите. Это понимают и правительство, и частный сектор, и граждане. Сейчас продолжается обсуждение того, каким образом землю как актив можно защитить.

Меня вдохновляет то, что я вижу желание украинской власти сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, а также энтузиазм инвесторов, которых интересует этот сектор. Это хорошие сигналы. Но сейчас сложно прогнозировать, что в итоге получится. Единственное, в чем могу вас заверить, что Всемирный банк со своей стороны непременно будет помогать правительству Украины, предлагая опыт других стран, моделируя разные варианты реформы с учетом всех потребностей как сектора, так и крестьян, предлагая пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства и т.п. У вас есть один из главных козырей, который поможет вам развивать аргосектор, — украинская пищевая продукция очень вкусная.

— Еще одна из актуальных реформ — корпоратизация государственных банков. На подходе стратегия развития госбанков. Мы знаем, что вы встречались с представителями Национального банка и обсуждали эту реформу. Затрагивали ли вы вопрос токсичных кредитов, которых много в портфелях государственных банков и которые снижают их привлекательность, существенно портят отчетность, а главное, создают риск постоянной докапитализации банков из государственного бюджета?

— Проблема неработающих кредитов является критичной. Без ее решения мы не получим работающий банковский сектор, который будет кредитовать экономику и стимулировать ее развитие. Огромный портфель токсичных кредитов — это настоящий вызов. С одной стороны, он снижает возможности банков выдавать кредиты, с другой — не позволяет привлекать инвестиции в сектор. Украина не единственная столкнулась с этой проблемой. У банков стран Восточной Европы, наверное, наибольшая доля неработающих кредитов в портфелях по сравнению с другими регионами. Накапливаясь, такие кредиты фактически останавливают банковскую деятельность и ставят под угрозу существование самих банков. Национальный банк это осознает, вместе с правительством они работают над тем, чтобы помочь государственным банкам избавиться от неработающих кредитов.

И, по нашему убеждению, сами банки не должны стоять в стороне. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы очистить свои балансы, и их инициативность — залог успеха в решении этой проблемы. Я своими глазами видел примеры, когда банки за несколько лет в разы уменьшали портфели неработающих кредитов. Это абсолютно реальная задача. Скажу больше, качество ее выполнения будет одним из критериев оценки успеха Украины в реформировании банковского сектора.

— Называя ключевые реформы, вы обошли вниманием антикоррупционную. Но мы знаем, что вы встречались с руководителями НАБУ и антикоррупционной прокуратуры, активистами из общественного сектора. Чего от антикоррупционной реформы ожидает Всемирный банк? Ведь ее успехи оказывают непосредственное влияние на объемы инвестиций, о которых мы с вами говорили.

— Украина решила создать определенную антикоррупционную архитектуру, включающую НАБУ, антикоррупционную прокуратуру и специализированный суд. Это уникальная архитектура, но, на наш взгляд, — это был правильный путь, и сворачивать с него нельзя. Мы неизменно поддерживаем эти усилия. Коррупция непосредственно влияет на экономическое развитие, на функции государственного аппарата, эффективность использования государственных средств и интерес инвесторов к стране. Мы видим, что сами украинцы весьма заинтересованы в успешности этой реформы, и это может помочь, поскольку власть сейчас как никогда чувствительна к пожеланиям общества. Надеюсь, завершение антикоррупционной реформы ускорится.

Инвесторы, не только иностранные, но и отечественные, ждут три положительных сигнала от государства: стабилизации экономики, доступа к финансированию и защиты инвестиций. Риски есть всегда и во всех странах, но инвесторы должны получить возможность или избежать рисков, или защитить свои инвестиции. Для любого инвестора коррупция — это угроза, мощный негативный сигнал.

— В 2019 г. заканчивается сотрудничество с МВФ. Усложнит ли это сотрудничество Украины с другими международными организациями и повлияет ли на наш доступ к частным рынкам капитала?

— Программа с МВФ заканчивается, но это не значит, что вы не можете начать новую программу сотрудничества. Или, например, продлить действующую. Мы, со своей стороны, также готовы поддерживать Украину в будущем. Но для того, чтобы эта поддержка материализовалась, экономическая и социальная политики Украины в будущем должны отвечать нашим общим целям. То есть должны быть направлены на усиление экономической стабильности, стимулировать экономическое развитие, улучшать благосостояние людей. Как только будут сделаны шаги в этих направлениях, Украина сможет рассчитывать на помощь от международных финансовых учреждений. Мы давние партнеры и всегда готовы помочь.

— Планируются ли новые программы Всемирного банка для Украины в ближайшие годы?

— Конечно. Мы сейчас обсуждаем с правительством проект программы прямой бюджетной поддержки Украины. По сути, эта помощь позволит частично финансировать расходы, связанные с долговыми выплатами Украины. Программа предусматривает предоставление 800 млн долл. гарантий правительству Украины. Также сейчас мы обсуждаем ряд проектов в энергетическом секторе, надеемся привлечь инвестиции и в эти проекты. А еще мы хотели бы поддержать преобразования, которые будут происходить в агросекторе. Конечно, этим наша помощь не ограничится, в разработке — ряд проектов, касающихся медицинской сферы, социальной защиты, развития предпринимательства.

Вы знаете, я был одним из первых представителей Всемирного банка, приехавших в Украину после провозглашения независимости. Вы прошли долгий путь и много сделали для увеличения своего потенциала. Пора этот потенциал использовать.