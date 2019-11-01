В поисках инвесторов

В свете последних политических событий активно обсуждается роль Германии в предоставлении поддержки и углублении сотрудничества с Украиной.

Какое место она занимает в экономической и бизнес-среде, насколько важным партнером и инвестором выступает эта страна, насколько глубоко ее сотрудничество с Украиной на международном рынке? Ответы на эти вопросы раскрывает исследование, выполненное Foreign Trade Research Center Trade+ при Киевской школе экономики при поддержке GIZ GmbH.

За 2013–2018 гг., а особенно с момента подписания Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016-го, произошла переориентация товарной продукции украинского экспорта. Сбыт украинской продукции в Германию за этот период вырос на 38%. Этому способствовало увеличение продаж электрических машин на 42%, экспорта семян масличных культур — на 251, зерна — на 157% и т.д. Также более чем вдвое вырос экспорт руды, шлаков и золы.

Кроме экспорта на немецкий рынок, есть и другие формы двустороннего сотрудничества между нашими странами, например в виде локализации немецких предприятий в Украине и поступления частных иностранных инвестиций в отдельные отрасли экономики. И это касается всего Европейского Союза, ведь его страны-члены — крупнейшие инвесторы в экономику Украины и активные партнеры на мировом рынке товаров и услуг. В 2018 г. эти страны вложили в экономику Украины 24,7 млн долл. инвестиций, в частности, Германия — 1,7 млн, уступив Кипру — 8,9 млн, Нидерландам — 7,1 млн и Великобритании с почти 2 млн долл.

Вместе с тем, исходя из результатов опроса иностранных инвесторов, проводимого ежегодно Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА), Dragon Capital и Центром экономических стратегий, серьезными преградами на пути инвестиций являются коррупция, недоверие к судебной системе, макроэкономическая нестабильность, монополия рынков и наличие олигархов при власти, военный конфликт с Россией, турбулентность законодательства, неудовлетворительная работа правоохранительных органов, вопрос валюты и рынков капитала, налоговое администрирование и трудовая миграция. Эти данные зафиксированы в опросе о результатах деятельности за 2018 г., то есть до президентских выборов. В апреле 2019-го ЕВА провела еще один опрос, но существенных изменений в перечне препятствий для иностранных инвестиций пока нет.

С учетом последних событий неоднозначное влияние на иностранных инвесторов окажет ситуация с "ArcelorMittal Кривой Рог". Нарушением прав и законных интересов компания считает распространенные сведения о доначислении предприятию 9 млрд грн налоговых платежей по результатам проверки. Крупнейший производитель длинномерного стального проката в Украине объявил о выходе с украинского рынка и выводе около 10,8 млрд грн в виде дивидендов, то есть свыше 95% выплаченных дивидендов будут выведены компанией за границу. По данным YouСontrol, немецкая корпорация ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH владела 95% акций "ArcelorMittal Кривой Рог", 93% которых приобрела на открытом конкурсе в 2005 г. за 24 млрд грн.

Принимая во внимание такое положение дел, справедливыми ожиданиями инвесторов являются активная борьба с коррупцией, эффективное сотрудничество с МВФ, размежевание политики и бизнес-интересов и ограничение влияния олигархов. Из всего числа опрошенных ЕВА респондентов среди стратегических и существующих инвесторов, 88% готовы инвестировать в украинские активы в случае устранения указанных преград. И именно у Германии по этому поводу на данный момент очень активная позиция.

Торговое и бизнес-сотрудничество между крупнейшей страной Восточного партнерства и "экономическим ядром" Европы только недавно приобрело такую актуальность. В 2017 г. 68% немецких фирм (согласно опросу Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты о ведении бизнеса) одобрительно оценили перспективы инвестиций в Украину, а 78% респондентов ожидали ее ускоренного экономического роста. Такой позитив объясняется процессом реформирования и перспективами модернизации, в противовес 2014 г., когда на пике кризиса безопасности в Украине 28% немецких инвесторов, уже присутствующих на украинском рынке, рассматривали возможность вывода отсюда собственных активов. В 2018 г. Немецкая консультативная группа внесла предложения от немецкого бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Украине, которые отвечают запросам бизнеса и могут быть сравнительно легко внедрены. Среди них наиболее важные — вопрос присоединения к электросетям и логистические проблемы, оказывающие непосредственное влияние на деловую активность и инвестиции в Украине

Германия — страна с мощным развитием малого и среднего предпринимательства, где формирование компаний базируется на характеристиках Mittelstand и Hidden Champions. Такие предприятия создаются иногда для производства нишевой продукции и с целью внедрения инновационных разработок, как, к примеру, компания Siemens. В течение десяти лет этот немецкий концерн планирует потратить свыше 600 млн евро на так называемый Siemensstadt 2.0 — проект "умного города" на окраине Берлина.

Проект будет ориентирован на возобновляемую энергетику и предусматривает возведение исследовательских и логистических центров, стартапов и нового производственного комплекса. В Украине эта компания открыла в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка современный учебно-научный центр нефтяных и газовых промыслов. Концерн приобрел и настроил большой портфель программного обеспечения и оборудования, что обеспечит получение студентами глубоких знаний в области анализа данных и серьезного практического опыта работы с современным оборудованием в нефтегазовой сфере.

Следует заметить, что многие проекты, поддерживаемые Германией, преследуют цель внедрения дуальной системы образования в Украине, чтобы создание рабочих мест в государственных органах власти и перерабатывающих производственных мощностях сопровождалось заполнением их в соответствии с обученными кадрами. Германские компании учат своих потенциальных рабочих бесплатно на практике и знакомят с новейшими технологиями, устраивая обучающие выезды за границу.

Также в Украине работают производственные мощности германских компаний Leoni, Elektrokontakt, Bader, Bayer и других. Концерн Leoni является одним из крупнейших в мире производителей кабельной продукции, среди его клиентов такие производители, как General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Lamborghini, Cummins, Caterpillar, DAF и другие. Это одно из наибольших предприятий по капиталовложениям и уровню производства среди предприятий Львовщины, — в него инвестировано 65 млн евро. Едва ли не самым главным вопросом для подобных компаний является наличие квалифицированных рабочих. В 2017 г. Leoni открыл второй завод в Украине по производству кабельной продукции для европейских автопроизводителей на 5 тысяч рабочих мест, и проблемы трудовой миграции здесь не на последнем месте. Работников компании обеспечивают транспортом, бесплатно обучают и социально поддерживают.

Продолжительное сотрудничество (с 1992 г.) с химическим концерном Bayer дало старт открытию в 2018 г. инновационного завода по производству семян сельскохозяйственных культур в селе Почуйки Житомирской области. Компания вложила 200 млн долл. инвестиций в производство, а также поддерживает социальные объекты в селе, внедряет образовательные программы для аграрного сектора.

Еще один успешный пример, привлекательный для потенциальных инвесторов, — компания Bader. Завод уже 145 лет выпускает чехлы на автомобильные сидения, а с 2006-го работает и в Украине, общее количество работников достигает 5,5 тыс., обучение которых бесплатно.

Немецко-японская машиностроительная компания Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN), производитель кабельных сетей для концерна Volkswagen Golf, открыла первый в Украине завод в 2006 г. в Тернопольской обл., а с 2015-го было начато серийное производство связок для Audi. Также этот концерн запустил первую очередь завода по производству автомобильной электропроводки в помещениях Хмельницкого механического завода и планирует трудоустроить до 2 тыс. человек.

Немецкая компания BASF, специализирующаяся на химических средствах, к концу 2019 г. запустит новый завод по выпуску примесей в бетон. Производственная мощность предприятия в г. Обухове — 10 тыс. т продукта в год с возможностью дальнейшего роста. В производство инвестируют 2 млн евро. Производство в Украине позволит снизить стоимость добавок в бетон вдвое, а также расширить долю BASF на рынке с 1 до 10% и внедрить портфель продуктов с более широким ассортиментом бетонных примесей по более конкурентным ценам за счет уменьшения транспортных затрат на импорт материалов.

Кроме этих кейсов, на рынке активно обсуждают переговоры с компанией Volkswagen о возможности открытия сборочного производства в Украине и создания автомобильного кластера.

Такое сотрудничество — очень положительный импульс для экономики Украины и Германии, а также пример успешной инвестиционной деятельности иностранных партнеров и компаний на отечественном рынке.

Государство при этом должно содействовать диалогу и сотрудничеству ведущих украинских ученых и изобретателей, разработчиков стартапов, представителей отечественного и зарубежного бизнеса, учебных учреждений с бизнес-ассоциациями, венчурными и финансовыми компаниями, органами власти и инновационными техническими парками по совместным проектам, созданию центров разработки и внедрения современных технологий по Tech- и Fintech-направлениям. Все это можно реализовать путем проведения совместных мероприятий, информирования предприятий о заказе и запросах о сотрудничестве, соблюдения договоренностей и обещаний с бизнесом и инвесторами, размежевания политики и бизнес-интересов, создания привлекательных, понятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Учет совокупности этих факторов позволит занять важное место в цепи добавленной стоимости товаров на мировом рынке и расширит возможности для кооперации украинских компаний с иностранными инвесторами и партнерами в целом и Германии, в частности.