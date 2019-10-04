Умирающий украинский Дунай

С одной стороны, ситуацию напрямую связывают с трансформационными процессами в дельте Дуная и перераспределением стока между Килийским и Тульчинским рукавами реки. С другой — с колоссальным ущербом, который нанес экосистеме дунайской дельты человек.

Для Украины Дунай является главной международной воднотранспортной артерией, имеющей 186 км государственной границы с ЕС, и стратегически важным выходом в Черное море. Однако ситуация вокруг Дуная на южных границах нашей страны — одна из сложнейших. Катастрофически мелеет самое полноводное гирло дельты — Килийский рукав, на который в прошлом веке приходилось около 70% общего стока реки. Именно из него питаются украинские придунайские озера.

По оценкам экспертов, водопотери в украинской части Дуная сегодня составляют около 40 куб. км в год. На территории обмелевшего Килийского рукава остаются 20% дельты Дуная — уникальные по своему природному ландшафту водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской конвенцией и трансграничным румынско-украинским билатеральным резерватом ЮНЕСКО "Дельта Дуная".

Огромные потери из-за обмеления Килийского рукава Дуная и неэффективности работы глубоководного судового хода (ГСХ) несет Украинское Дунайское пароходство — крупнейшая государственная судоходная компания в Европе, специализирующаяся на грузовых и пассажирских перевозках. Усть-Дунайский, Измаильский и Ренийский торговые порты как ключевые транспортные звенья с проектной мощностью до 20 млн т перевалки грузов в год, фактически стали невостребованными.

В целом украинское Придунавье остается "серым пятном" на карте Украины, которому давно не уделяется должное политическое внимание. Как следствие, не решены две очень серьезные проблемы: достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной и Румынией по вопросу единого механизма управления водными экосистемами в дельте Дуная и болезненный вопрос функционирования глубоководного украинского судового хода "Дунай — Черное море".

Напомним, что в 2004 г. по инициативе тогдашнего министра транспорта и связи Георгия Кирпы была начата реализация амбициозного проекта по строительству ГСХ "Дунай — Черное море" через гирло Быстрое. Предполагалось, что основным его преимуществом, кроме конкурентоспособных тарифов, будет возможность двустороннего движения судов в круглосуточном режиме на протяжении всего года. Строительство же ограждающей дамбы должно было стабилизировать величину проходной осадки, избавив канал от постоянных штормовых наносов песка и ила. Во второй очереди проекта планировалось довести глубины ГСХ до 9,52–10,2 м, что открыло бы проход морским судам, тем самым составив конкуренцию румынскому каналу Сулина.

Однако авантюрный характер этого строительства вкупе с гидротехническими ошибками проекта не только не улучшил ситуацию с украинским судоходством, а наоборот, еще больше усугубил ее по сравнению с той, что была при работе канала Прорва, действовавшего в дунайской дельте в советское время. Приступить ко второму этапу строительства ГСХ через гирло Быстрое Украина так и не смогла. С июня 2011 г. основным препятствием для дальнейшей реализации и завершения проекта стало наложенное на правительство Украины предупреждение Комитета по внедрению Конвенции Эспо (ООН) о грубом нарушении международных норм по воздействию на окружающую среду в трансграничном контексте.

Главная проблема состоит в том, что ГСХ "Дунай — Черное море" через Быстрое проложен по центральной части Дунайского биосферного заповедника с использованием более 300 га охраняемых площадей. Строительство канала в ядре заповедной зоны нарушило целый ряд международных договоров, подписанных Украиной, и повлекло за собой правовые осложнения мирового масштаба.

Уже на начальном этапе строительства представители Европейской комиссии на саммите Украина—ЕС публично выражали свою обеспокоенность по поводу нанесения значительного вреда экологической системе дельты Дуная и делали акцент на том, что проект должен быть законсервирован до проведения всесторонней экспертизы и оценки. За этим последовала строгая критика Украины со стороны Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других международных общественных организаций. Серьезное недовольство по поводу нарушения экологического законодательства в дельте Дуная выразила Румыния — единственный сосед и партнер Украины в Нижнем Придунавье.

К сожалению, спустя 15 лет этот вопрос остается открытым. Единственным институтом, пытавшимся снять напряжение в этой плоскости, было тогдашнее Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Его руководство неоднократно подчеркивало важность демонстрации прогресса в вопросе приведения проекта по строительству ГСХ "Дунай — Черное море" в полное соответствие с требованиями Конвенции Эспо.

С этой целью Минприроды инициировало заседание Межведомственного координационного совета по вопросам реализации в Украине Конвенции Эспо, по результатам которого был утвержден план первоочередных мероприятий по исполнению дорожной карты. Документ предусматривал внедрение с мая 2018 г. по март 2019-го двух фаз развития с такими основными результатами: приостановление работ по эксплуатационному дноуглублению на ГСХ "Дунай — Черное море"; совместный трансграничный мониторинг и консультации по компенсации и смягчению последствий нанесенного дельте ущерба; разработка нового проекта ГСХ с учетом принятого в 2017 г. Закона Украины "Об оценке влияния на окружающую среду"; прозрачность действий и информирование румынской стороны и международной общественности.

Однако позиция Минприроды не помешала государственному предприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и его филиалу "Дельта-лоцман" провести тендер, по результатам которого специализированное техническое бюро "Азимут" получило подряд на 60 млн грн на изъятие 369 тыс. кубометров грунта в дельте Дуная. Чиновников также не смущает тот факт, что работающий в нарушение предупреждения Комитета по внедрению Конвенции Эспо в гирле Быстрое земснаряд "Ингульский", находящийся на балансе компании "Дельта-лоцман", фактически ежедневно растрачивает бюджетные средства, углубляя глубоководный судоходный ход "в никуда". Ведь сразу после ГСХ против течения Дуная в Килийском рукаве расположены еще 11 перекатов, которые запрещено углублять по той же Конвенции Эспо без согласования с румынской стороной и из-за которых сегодня проходная осадка по Дунаю составляет всего 4 м.

Таким образом, филиал АМПУ "Дельта-лоцман" продолжает открыто растрачивать бюджетные средства, дискредитируя при этом Украину в глазах ее ближайшего соседа и всего европейского сообщества. Не понятна в связи с этим и позиция Министерства инфраструктуры Украины, которое, с одной стороны, официально заявляет о приверженности соблюдению международных договоров, а с другой — продолжает финансировать проекты, грубо нарушающие международные обязательства Украины.

И самое главное, сложившаяся картина не способствует урегулированию ситуации и снятию напряжения на международном уровне. На сессии сторон Конвенции Эспо 5–6 февраля 2019 г. в Женеве были рассмотрены доклады, полученные от правительства Украины, о последующих действиях в связи с проектом по каналу "Быстрое". В резюме решения сессии отмечены положительные сдвиги, в частности, высоко оценен тот факт, что Украина консультировалась с Комитетом в ходе подготовки Закона "Об оценке воздействия на окружающую среду" с целью обеспечения надлежащей основы для соблюдения Конвенции; приветствуются намеченные шаги в рамках разработанной дорожной карты.

Вместе с тем Комитет Конвенции Эспо еще раз подчеркнул, что продолжение дноуглубительных работ является дальнейшим нарушением соблюдения обязательств нашей страны по Конвенции, и в связи с этим предупреждение в адрес правительства Украины V/4 по-прежнему остается в силе.

Критическое положение подтверждают и официальные статистические данные. За три года по ГСХ "Дунай — Черное море" прошло только 1075 судов. При этом, опасаясь критики со стороны государственных и общественных организаций, "Дельта-лоцман" незаконно скрыло статистику судозаходов за 2018 г., поскольку объем канальных и лоцманских сборов и близко не покрыл затраты на поддержание и обслуживание канала.

Важно отметить, что Одесская областная рада еще в 2017 г. предложила альтернативный вариант ГСХ и предоставила достаточно доказательств в его пользу. Речь идет о Перспективном плане мероприятий по имплементации на территории Одесской области Стратегии ЕС для Дунайского региона, предусматривающем строительство альтернативного шлюзованного канала.

Стратегическая важность развития Дунайского региона подтверждается принятием Европейским Союзом в 2011 г. специально разработанной Дунайской стратегии. Для Украины мелеющий Дунай, отсутствие единой политики властных структур, коррупция со стороны структурных подразделений Мининфраструктуры являются не только проблемой украинского Придунавья, но и национальным вызовом, требующим вмешательства на самом высоком уровне.

Необходимо немедленно приступить к реализации Плана мероприятий в рамках дорожной карты по приведению проекта глубоководного судового хода "Дунай — Черное море" в полное соответствие с Конвенцией Эспо. А еще провести аудит компании "Дельта-лоцман" в части соблюдения природоохранного законодательства и расходования бюджетных средств. После чего следует выполнить рекомендации Бассейнового совета Нижнего Дуная в части проведения совместных международных гидрологических и гидрографических исследований под эгидой экспертов Дунайской стратегии ЕС, а также провести экологический мониторинг дельты Дуная и оценить нанесенный ей ущерб. И на основании международного мониторинга выбрать окончательный вариант прохождения нового альтернативного ГСХ, приступить к разработке и реализации данного проекта, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит не только соблюсти международное экологическое законодательство, но и восстановить былой судоходный статус Украины на Дунае.