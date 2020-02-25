Украинцы перестали быть нацией экономических лузеров: налоговая система в 2025 году

Решительная смена экономического курса в 2021 году привела к выходу из неформального сектора около 20% ВВП, позволила вернуть в страну более 30 миллиардов долларов "сбежавших" капиталов. Украина, выигрывая по логистике, уровню оплаты труда и качеству персонала, уверенно замещает на рынках Европы китайскую продукцию, став надежным торговым партнером ЕС, а национальная IT-индустрия входит в мировые ТОП-3.

Приток прямых иностранных инвестиций достиг 50 миллиардов долларов в год на фоне демонстрации двухзначного прироста экономики, позволившей полностью погасить внешние долги, финансировать сильную армию и начать возрождение конкурентоспособного военно-промышленного комплекса. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты, страна вернула статус мирового аграрного лидера. Отток умов из страны не только прекратился, но и обернулся привлечением сотен тысяч рабочих рук из-за границы, введены институты инвестиционного и инновационного гражданства Украины.

В Конституцию страны внедрены принципы здоровой экономики (на основе Маастрихтских критериев конвергенции ЕС: дефицит бюджета не более 3%, расходы бюджета не более 30% ВВП, суверенный государственный долг не более 60% ВВП). Принята новая экономическая Конституция — Закон "Об экономической свободе". На территории Одессы с 2023 года действует международный финансовый центр с использованием англосаксонского прецедентного права (в Украине появился справедливый арбитраж, рассматривающий коммерческие и гражданские споры и не требующий дорогостоящих судебных процессов в Лондоне). Валютная либерализация закончена монетарной свободой (свободное хождение евро и доллара). Выстроена одна из наиболее комфортных и конкурентных налоговых систем мира, на практике реализовавшая принципы налогообложения Адама Смита и Адольфа Вагнера, и выполнившая четыре ключевые миссии:

Простота

Слабую экономику и низкий уровень налоговой культуры в принципе не могло обслуживать сложное обременительное законодательство, не соответствующее развитым экономическим отношениям. Нам была жизненно необходима "примитивная" налоговая система из семи налогов: корпоративный налог; НДС; акциз; НДФЛ; ресурсно-рентный налог, пошлины и местный налог. Последний содержит объекты налогообложения, которые определяются как центром (земля, недвижимость и прочее), так и решениями местных советов (элемент финансовой самостоятельности регионов) с ограничением размера налоговой нагрузки (не более 1–3% от ВВП региона).

Справедливость

— реализован принцип "хорошая собираемость при умеренных налогах", отменено большинство существующих налоговых льгот и пониженных ставок. Нейтральный налоговый ландшафт позволил в полную силу проявиться предприимчивости и смекалке украинской нации;

— поднят порог ущерба по налоговым преступлениям, микро- и малый бизнес теперь не подвергается уголовному преследованию, — только штрафы, но одновременно:

— усилена ответственность за уклонение от уплаты налогов, — те, кто ворует по-крупному, несут ответственность как за особо тяжкие преступления;

— реализован План защиты национальной налоговой базы от международных схем избегания уплаты налогов (деофшоризация). Украина перестала входить в антирейтинг развивающихся стран, пораженных недугом бегства капитала в офшоры и налоговые гавани. При этом страна не стала открывать охоту на самое экономически успешное население — проведено "мирное разрешения офшорного вопроса" через Программу добровольного раскрытия информации об офшорных активах. В Украину после амнистии капиталов вернулись и начали работать миллиарды долларов, а дополнительным стимулом для этого стала

Конкурентность

Маневр в сторону налоговой прозрачности спровоцировал в мире новый виток глобальной налоговой конкуренции. Украине было чем соответствовать новым веяниям и агрессивному налоговому поведению некоторых государств:

— проведена замена налога на прибыль инновационно-ориентированным корпоративным налогом на базе обложения лишь распределяемой прибыли по ставке 15%;

— реализована пошаговая стратегия снижения суммарной налоговой нагрузки на труд до 20% — отменен военный сбор, ликвидировано ЕСВ (внутри НДФЛ);

— реализована программа "каждому украинцу — доступный автомобиль", — отменены акцизы на все авто и кузова к ним, не взимается НДС с продажи автомобилей с водородным и электрическим двигателем.

Рост экономики и финансирование реформ путем повышения роли экологического налогообложения (платежи за загрязнение окружающей среды стали адекватны наносимому вреду), введения налога на имущество на основе рыночной стоимости, справедливой рентной политики (по опыту Норвегии и Канады введена дифференцированная рента на добычу полезных ископаемых) позволил с 2025 года поддержать медицину и образование, — доходы молодых медиков и учителей (до 50 МЗП в год) работающих по специальности, не подлежат налогообложению.

Необременительность

Выполнено обещание о ликвидации Налоговой милиции и прекращена череда безуспешных попыток и имитаций комплексной реформы контролирующих органов 2015–2020 годов. Доверие общества и отказ от карательной философии работы с бизнесом реализован путем:

— создания единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями (без права проверок бизнеса со штатом не более трех тысяч человек). Функции и подразделения СБУ и Нацполиции, замешанные в массовой практике "государственного экономического рэкета", ликвидированы;

— создания сервисной налоговой службы путем слияния налоговой службы с офисом финансового контроля, — эффективность контроля расходов бюджета выросла в разы (система ProZorro сама по себе не могла справиться с масштабными хищениями из бюджета). Проведена модернизация действующей электронной системы администрирования НДС и системы блокировки налоговых накладных, — для проблемных секторов экономики европейского механизма внедрено применение быстрой реакции (обратный заряд), СЕА НДС работает в виде рискориентированной системы, блокировки лишь временные — не более 30 дней (как при выявлении рисковых операций в сфере борьбы с отмыванием грязных денег);

— модернизации таможенной службы и финансовой разведки (Госфинмониторинга).

Создана современнейшая материально‐техническая база, каждые 2–3 года срабатывает перемещение топ-кадров, действуют контрактная система и зарплаты выше рыночных (единая тарифная сетка оплаты труда упразднена), что позволило обновить кадровый состав контролирующих ведомств на 90%, приняв на работу лучших выпускников высших учебных заведений и наиболее грамотных представителей частного сектора.

Все базы ведомств вынесены в единый сервер неправительственной компании (единый дата-центр), что прекратило порочную практику манипулирования отчетностью и злоупотреблений данными налогоплательщиков. Правилом стала политика беспрерывного снижения административных барьеров — упрощена и сокращена налоговая отчетность (вместо десятков страниц головоломных отчетов — декларации на 1–2 страницы), ликвидирована налоговая накладная (введен tax invoice).

В контролирующих органах проведена цифровая революция. Все процедуры администрирования и уплаты налогов реализуются через электронные сервисы для максимального сокращения контактов с гражданами.

Венцом изменений стал мораторий 2022–2024 годов на изменение налогового и таможенного законодательства, что привело к повышению стабильности и предсказуемости для инвесторов и плательщиков национальной налоговой системы. В нашей стране законодательство нельзя было толком ни соблюдать, ни объективно трактовать вследствие того, что государство меняло старые и писало новые законы с неразумной скоростью, а фискальные органы искажали их на свое усмотрение.

Украинцы перестали быть нацией нарушителей и экономических лузеров.

Все вышеуказанное может стать не утопией, а нашей реальностью, реальностью для Украины и нас — украинцев. Нужно лишь очень сильно захотеть.