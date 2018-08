"Справедливый переход" для устойчивого развития и достойного труда

В современном мире все больше правительств и компаний ищут компромисс между ростом, занятостью, социальной интеграцией и защитой окружающей среды.

Основной вызов состоит в необходимости направить процесс структурных преобразований на развитие устойчивого производства и потребления с целью масштабного создания качественных рабочих мест, расширения сферы охвата адекватными системами социальной защиты, содействия социальной интеграции и реализации основополагающих принципов и прав для нынешнего и будущих поколений. Это требует реализации экологической и экономической политики, учитывающей фактор влияния на сферу труда.

Вместе с тем социальная политика и политика занятости, профессиональной подготовки и рынка труда должны включать элемент экологической устойчивости как одной из целей стимулирования развития жизнеспособных предприятий и достойного труда. Важнейшей предпосылкой обеспечения необходимой интеграции и последовательности таких мер является создание институтов и механизмов административного управления для экологически устойчивого развития на всех уровнях, включая компетентные органы власти, организации работодателей и профсоюзы.

В 2013 г. Международная организация труда (МОТ) обнародовала доклад "Устойчивое развитие, достойный труд и зеленые рабочие места", посвященный двум магистральным проблемам ХХІ в. — обеспечению экологической устойчивости и достойного труда для всех. В документе подчеркивается, что обе эти проблемы требуют неотложного и совместного решения, поскольку тесно связаны между собой, а цели экологически устойчивой экономики нельзя достичь без активного вклада мира труда.

Интеграция идей защиты окружающей среды (экология), социальной справедливости (социум) и предотвращения дискриминации (экономика) нашла отображение в парадигме устойчивого развития (Sustainable development), сформулированной в 1987 г. в докладе "Наше общее будущее" (Our Common Future)Международной комиссии по окружающей среде и развитию ООН (World Commission on Environment and Development). Триединая концепция устойчивого развития определяет неотъемлемыми составляющими социального прогресса соблюдение прав человека, бизнес-этику и инвестиции в развитие некоммерческого сектора, а результатом взаимодействия экономического развития и социального прогресса — обеспечение социальной справедливости, прежде всего относительно возможностей занятости.

Впрочем, синергия связи устойчивого развития и достойного труда не является автоматической и зависит от условий труда, его качества и социальной ценности. Именно поэтому в рамках концепций устойчивого развития и достойного труда происходит формирование критически важных условий для человеческого развития относительно экологической устойчивости, безопасности и прав человека, содействия равенству и социальной справедливости.

Одним из важных признаков устойчивых экономики и общества, сохраняющих окружающую среду для будущих поколений, характеризующихся справедливостью и не допускающих изоляции каких бы то ни было социальных групп или стран, является развитие зеленой экономики (Green Economy). В 2008 г. Программа ООН по окружающей среде (UNEP), МОТ, Международная организация работодателей (International Organisation of Employers, IOE) и Международная конфедерация профсоюзов (International Trade Union Confederation, ITUC) выступили с инициативой "Зеленые рабочие места" (Green Jobs), которая поддерживает согласованные усилия правительств, работодателей и профсоюзов, направленные на разработку и реализацию экологически устойчивой и последовательной политики и эффективных программ, целью которых является создание зеленых рабочих мест и продвижение достойного труда.

Бюро статистики труда США (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) определяет зеленые рабочие места как работу в компаниях, которые производят товары или предоставляют услуги, полезные для окружающей среды, или сохраняют природные ресурсы, а также работу, при которой обязанности работников связаны с тем, чтобы сделать производственные процессы экологически чище или использовать меньше природных ресурсов.

Создание зеленых рабочих мест будет содействовать уменьшению негативного влияния на окружающую среду со стороны предприятий, отдельных секторов и всей экономики в целом за счет сокращения потребления энергии и ресурсов, уменьшения выбросов, отходов и загрязнения, а также сохранения и восстановления экосистем. Кроме этого, зеленые рабочие места должны соответствовать критериям достойного труда, то есть это должны быть высококачественные рабочие места, гарантирующие достойную заработную плату, безопасные условия труда, стабильность занятости, приемлемые перспективы карьерного роста и соблюдение прав работников.

МОТ считает, что политика облегчения климатического перехода в условиях промышленной трансформации является генератором занятости, а сочетание экономического роста и улучшения окружающей среды может принести чистую прибыль в виде создания 60 млн рабочих мест. Франция объявила о создании 500 тыс. зеленых рабочих мест у 2020 г. в результате "озеленения окружающей среды" в таких секторах экономики, как новые виды энергии, переработка, чистый транспорт, энергетическая эффективность в строительстве. Можно ожидать, что в Японии занятость в промышленности, дружеской к окружающей среде, удвоится и к 2020 г. составит 2,8 млн работников. Акт США о чистой энергии и безопасности (2009 г.) содержит главу "Зеленый труд и процесс перехода работников". Он будет содействовать созданию Фонда помощи работникам при изменении климата для обеспечения дохода, покрытия услуг по здравоохранению, консультаций по поиску работы, образованию и переквалификации работников, подпадающих под действие федерального законодательства по вопросам изменения климата. Кроме того, законодательством по вопросам экономического стимулирования предусмотрено выделение до 1 млрд долл. США для переобучения на зеленые специальности.

Но сама по себе зеленая экономика не является безусловно социально справедливой, устойчивой и исключающей изоляцию, а зеленые рабочие места автоматически не создают предпосылок для продвижения достойного труда и улучшения состояния окружающей среды. В историческом прошлом основное бремя негативных последствий структурных изменений экономики в виде безработицы, бедности и изоляции обычно несли рабочие, их семьи и общины. С учетом этого современные меры борьбы с изменением климата должны быть справедливыми. Если переход будет проходить надлежащим образом, значительная часть существующих рабочих мест может быть преобразована в экологически чистые при одновременном создании миллионов новых рабочих мест.

Инициатива "Зеленые рабочие места" призывает к честному и справедливому переходу (Just Transition) — системе мер, необходимых для обеспечения рабочих мест и средств к существованию в условиях, когда страны переориентируются на устойчивое производство. В рамках этих мер должны предоставляться необходимая помощь пострадавшим от климатических изменений, создаваться новые возможности для совместного использования работодателями, работниками и их организациями, организациями гражданского общества, работающими в этой сфере, общинами и правительствами стран.

Идея справедливого перехода была одобрена МОТ, принявшей выводы по этому вопросу в 2013 г. и "Руководство относительно справедливого перехода на экологически устойчивые экономики и общества для всех" (Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all) в 2015 г. Этими документами утверждены критерии реализации принципов справедливого перехода и определены важные шаги, которые должны предпринять страны для трансформации собственных экономик и перехода к низкоуглеродному обществу будущего, в частности по созданию новых рабочих мест и поддержке работников и общин в регионах с развитыми высокоуглеродными отраслями промышленности, подлежащими трансформации. Ссылка на справедливый переход, при котором правительство обязуется гарантировать, что процесс трансформации для работников будет сопровождаться созданием достойных возможностей для труда, содержится в Парижском соглашении.

Следовательно, экономическая трансформация и справедливый переход к "зеленой" занятости являются взаимозависимыми для достижения устойчивого развития, а политика в сфере труда и изменения климата должны иметь прямую связь.

Ради обеспечения постепенного и справедливого перехода к устойчивой экономике и устойчивому обществу будущего страны должны разработать и реализовать политические меры, позволяющие своевременно использовать новые возможности и принимать меры для преодоления вероятных проблем, выявленных в процессе интеграции элементов, связанных с окружающей средой, социальным развитием и достойным трудом.

Создание максимальных возможностей и смягчение социальных потерь промышленной трансформации, поддержанной справедливым переходом к зеленой экономике, предусматривают согласование экономической, социальной, трудовой и экологической политик, реализацию мер, направленных на обеспечение социальной справедливости и благосостояния в процессе перехода. Новые, комплексные меры политики необходимы для развития успешных предприятий, стимулирования создания рабочих мест, повышения уровня образования и профессиональной подготовки работников, улучшения функционирования системы социального обеспечения и облегчения процесса перехода.

МОТ считает социальный диалог и трипартизм самыми перспективными инструментами имплементации устойчивого развития и реагирования на вызовы в быстро меняющейся сфере труда. Использование традиционных и новых форм сотрудничества между правительствами, организациями работников и работодателей, между публичным и частным секторами и организациями гражданского общества имеет значительный потенциал по повышению качества жизни людей в современном и будущем мире с одновременным обеспечением экономической, социальной и экологической устойчивости на планете.

Большинство упомянутых международных документов содержат положения, посвященные системным и институциональным вопросам внедрения устойчивого развития на основе партнерства с привлечением многих сторон. В частности, к стимулированию и поощрению эффективного социального диалога призывает итоговый документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня устойчивого развития 2030" (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), в котором определены 17 глобальных Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals, SDG).

Социальный диалог и коллективные переговоры приобретают большое значение, поскольку прямое участие дает больше шансов для устойчивого развития труда и бизнеса. Это положительно влияет на процесс принятия политических решений, а перспективный взгляд социальных партнеров обеспечивает учет социальных результатов с тем, чтобы социальная политика и политика в сфере рынка труда могли дополнять экологические и экономические меры.

Справедливый переход к зеленой экономике должен сопровождаться созданием пространства для ведения переговоров представителей работников, работодателей и правительств об эффективной политике обеспечения справедливых возможностей и создании зеленых рабочих мест. При этом решающую роль в процессе достижения социального консенсуса по широкому спектру комплексных политических мер играют новые структуры, такие как Соглашения Гренель по окружающей среде (Grenelle de l'Environment) во Франции или трехсторонняя платформа социального диалога, созданная профсоюзами, правительством и организациями предпринимателей Испании для предупреждения, избежания или сокращения потенциально вредного влияния, которое может быть результатом реализации Киотского протокола(Kyoto Protocol), в частности, по вопросам конкуренции и занятости. В Южной Африканской Республике (ЮАР) заключено Соглашение о зеленой экономике для формализации партнерских отношений между компетентными отраслевыми министерствами и социальными партнерами с целью реализации соответствующего компонента национального плана развития. В Латинской Америке свыше 2,5 тыс. членов профсоюзов прошли курсы дистанционного обучения по вопросам устойчивого развития и ведения коллективных переговоров. Коллективные соглашения в Бельгии содержат меры стимулирования, способствующие приобретению продукции, изготовленной с учетом требований устойчивого развития.

Вопрос устойчивого развития для нашей страны актуализировался в связи с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В этом документе содействие устойчивому развитию рассматривается как один из главных принципов усиления сотрудничества между сторонами, признающими важность полного учета экономических, социальных и экологических интересов нынешнего и будущих поколений и гарантирующих, что экономическое развитие, экологическая и социальная политика будут реализовываться совместно. Обязанностям сторон по содействию устойчивому развитию посвящена глава 13 "Торговля и устойчивое развитие" раздела IV "Торговля и вопросы, связанные с торговлей", а также отдельные положения, раскрывающие интеграцию экологической политики в другие сферы государственной политики, сохранение природных ресурсов, повышение экономической и природоохранной эффективности.

В сентябре 2017 г. в рамках третьей конференции "Низкоуглеродное развитие Украины" состоялась презентация проекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 г., которой предусмотрено сокращение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов, внедрение экологически безопасного производства с применением "зеленых" технологий во всех секторах экономики, а также интеграция этих принципов в национальные, региональные и местные стратегии и системы развития. В том же году был подготовлен Национальный доклад "Цели устойчивого развития: Украина", где представлены результаты адаптации глобальных Целей устойчивого развития с учетом национальной специфики развития и перспективы их достижения к 2030 г. В целом это 86 задач национального развития и 172 показателя для их мониторинга по ключевым направлениям устойчивого развития, среди которых — достойный труд и экономический рост.

Глобальная программа действий "Повестка дня на ХХІ столетие" (Agenda 21) признает важную роль работников и профсоюзов, организаций работодателей по имплементации принципов устойчивого развития, в частности, путем:

— распространения тематики социального диалога на вопросы экологической политики;

— увеличения количества коллективных договоров и соглашений экологической направленности, целью которых является достижение устойчивого развития;

— создания двух- и трехсторонних механизмов для рассмотрения и решения вопросов безопасности, здравоохранения и устойчивого развития;

— расширения участия и консультаций с социальными партнерами по вопросам принятия решений по разработке, реализации и оценке национальных и международных стратегий и программ в сфере охраны окружающей среды и развития, отраслевых стратегий, стратегий устойчивого развития и т.п.

Эффективность этих действий социальных партнеров и организаций гражданского общества в Украине может быть обеспечена с помощью начала постоянного диалога по вопросам устойчивого развития, справедливого перехода и создания зеленых рабочих мест, предупреждения, избежания или уменьшения потенциально негативных последствий перехода к низкоуглеродной экономике, в частности, по вопросам конкуренции и занятости. Эта инициатива может быть реализована в рамках деятельности Платформы гражданского общества Украина—ЕС, созданной согласно ст. 469–470 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.