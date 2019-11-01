Совместно-разделенная земля

За нее велись войны, происходили революции, совершались преступления и героические поступки. Нет ни одного человека, не имеющего отношения к земле, на которой и с которой мы живем даже в том случае, если работаем в сфере искусства, науки или цифровых технологий.

Основу земельного фонда Украины составляют земли сельскохозяйственного назначения. Они являются базисом продовольственной безопасности страны и объектом особого внимания всех заинтересованных субъектов, включая иностранных.

Сейчас перед Украиной встал вопрос отмены моратория на куплю-продажу земли. Ведется отчаянная политическая борьба, используется разная аргументация. Пытаются под политическое решение подвести хорошие основания. Но, как говорил Гегель, в наше богатое рефлексией время "человек, который не умеет указать хорошего основания для всего, что угодно, даже для самого дурного и превратного, должен быть уж очень недалеким. Все, что есть в мире испорченного, испорчено на хороших основаниях". Дело не в основаниях, которые всегда можно отыскать, а в том, чтобы понимать предмет в его целостности и строить свою деятельность согласно его природе и специфике. Иначе снова получим результат, противоположный желаемому.

Экономическая теория сейчас не в почете. От нее отмахиваются, как от назойливой мухи, не понимая, что именно теория, в отличие от повседневных представлений, дает достоверное знание об объекте и таким образом создает возможность для человека строить свою деятельность согласно природе объекта, а не вопреки ей. А что бывает в том случае, если специфику объекта не учитывают, свидетельствует экономическая ситуация в Украине, прошедшей путь от одной из самых развитых в индустриальном смысле стран мира до индустриально деградирующей и одной из самых бедных в Европе.

Теория земельной ренты как квинтэссенция аграрной проблематики является сложнейшей частью теоретической системы капитализма. Она включает в себя решение вопросов об источниках, способах и субъектах присвоения абсолютной, монопольной, дифференциальной ренты по местоположению, природному и экономическому плодородию. Рента лежит в основе определения цены земли и является одним из базовых элементов всей системы ценообразования, ведь стоимость продуктов питания входит в стоимость рабочей силы, которая является составляющей всех цен. К сожалению, эти теоретические вопросы не разрабатываются должным образом в Украине, а практика идет своим не всегда рациональным путем. Повседневные представления об аграрных отношениях, как правило, искажены и становятся основой для практических решений, неадекватных ситуации и приводящих не к тем целям, которые декларируются. Поэтому важно опираться на научные подходы, они имеют соответствующую теоретическую основу. Прежде всего следует различать экономическое и юридическое содержание собственности на землю.

Экономическое содержание собственности раскрывается через всю систему экономических отношений по поводу использования земли как средства производства: реальный процесс соединения работника с землей, форму труда, создание новой стоимости, ее разделение на заработную плату, прибыль и ренту, или образование дохода фермерского хозяйства, способы присвоения этих частей стоимости субъектами сельскохозяйственного производства.

Юридическое содержание собственности на землю раскрывается через волевые отношения между людьми по поводу этого объекта, в первую очередь через права владения, пользования и распоряжения. И хотя в фундаментальной структуре общественных отношений правовые формы зависят от экономических и отражают их, в актуальной структуре они предваряют экономические отношения, создавая им пространство для развития или тормозя его. Поэтому их можно использовать, чтобы направить развитие в том или ином направлении.

Юридическое понятие частной собственности заключается в том, что субъект имеет полное право владеть, пользоваться, распоряжаться объектом своей собственности (например, подарить 1000 долл. своему соседу, сжечь их, уничтожить другим образом или выбросить). В ст. 319 Гражданского кодекса Украины записано, что "собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению".

Земля по своей природе не допускает подобного подхода к объекту собственности. Ее нельзя уничтожить, пахотные земли нельзя использовать без негативных последствий по другому назначению. Это означает, что частной собственности на землю в полном значении вообще не может быть. Она может существовать только с определенными ограничениями. Юридически такие ограничения представлены, например, такими категориями, как сервитут, суперфиций, эмфитевзис и др.

С другой стороны, в ст. 13 Конституции Украины записано: "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа". Это означает, что юридически собственником земли является народ Украины в целом, то есть земля находится в собственности общества, а значит, и каждого гражданина как члена общества. В ст. 324 Гражданского кодекса указано: "Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности Украинского народа согласно закону". Но экономически общественная собственность на землю не может быть реализована, так же, как и частная. Государство не может пахать, сеять, создавать новую стоимость, собирать урожай и т.п. Если собственность на землю экономически не частная и не общественная, а юридически может быть и частной, и общественной, то какова же она на самом деле?

Тем понятием, которое отражает и объединяет эти противоречивые моменты, является совместно-разделенная собственность. Именно она — это суть и реальная основа, на которой происходит дифференциация разных экономических и юридических форм. Совместно-разделенная собственность отвечает совместно-разделенному труду, который выражает суть любой кооперации деятельности и, как это доказано наукой, породил, с одной стороны, самого человека, а с другой — общество как два разных, но не существующих друг без друга момента развития человечества.

На современном этапе развития общества совместно-разделенное присвоение проявляется как через взаимодействие своих противоположных и производных форм частной и государственной собственности, так и в своей форме, представленной корпоративной собственностью, которую можно разделить и выделить по стоимости продажей акций и которая существует нераздельно в комплексе материальных средств производства, то есть является одновременно разделенной по стоимости и неделимой, совместной по своей материально-вещной форме. Именно это адекватно выражено понятием совместно-разделенной собственности.

Применительно к собственности на землю это означает, что она по своей сути является совместно-разделенной, а форма, через которую реализуется ее суть, должна отвечать условиям наиболее рационального использования объекта. То есть государство как представитель интересов общества должно распределить права собственности таким образом, чтобы обеспечить рациональное использование земли. Все остальное должно регулироваться специальными законами.

Юридически можно исходить из частной собственности на землю, но установить такие ограничения, которые реально не отличают ее от государственной. Или, наоборот, исходить из государственной собственности, но предоставить пользователям земли такие права, которые ничем не отличают ее от частной собственности. Поэтому противостояние сторонников частной и государственной собственности на землю носит преимущественно идеологический характер, потому что реально в любом случае она является совместно-разделенной. В действительности все зависит от того, как распределен пучок прав собственности между субъектами. В англосаксонской правовой традиции право собственности определяется как "пучок частичных правомочностей". И эти правомочности могут становиться объектом купли-продажи.

Аграрное производство имеет свои объективные экономические законы, которые следует учитывать, решая вопрос рационального использования земли. Это требует соблюдения определенных принципов и норм.

1. Нужно соблюдать условия сохранения плодородия грунтов, что обеспечивается системой севооборотов и другими мероприятиями и регулируется на законодательном уровне.

2. Земля должна передаваться в разных формах реализации прав собственности только тем субъектам, которые имеют непосредственное отношение к сельскохозяйственному производству.

3. Юридические лица могут приобретать право на землю сельскохозяйственного назначения только в том случае, если их основателями являются субъекты, которые непосредственно заняты сельскохозяйственным производством.

4. Размер земельных участков, на которые приобретаются определенные права собственности, определяется, исходя из задач обеспечения рационального и эффективного использования земель (ответ на этот вопрос дает аграрная наука с учетом особенностей страны).

5. Не должно быть собственников, которые получают земельную ренту, не принимая никакого участия в сельскохозяйственном производстве, то есть абсолютная и монопольная рента должна присваиваться государством.

6. Купля-продажа земельных участков может осуществляться вместе с обязательствами и ограничениями по использованию земель.

7. Иностранные граждане могут приобретать право на земельные участки вместе со всеми обязательствами только в том случае, если на эти участки отсутствует спрос со стороны граждан Украины.

8. Должен быть государственный институт, осуществляющий контроль над соблюдением законодательства на рынке прав собственности и обеспечением рационального использования сельскохозяйственных земель.

9. Учитывая сложность и особенности ценообразования на рынке сельскохозяйственных продуктов, должно существовать финансово-кредитное учреждение, занимающееся финансовыми условиями осуществления аграрной деятельности.

10. Конечным собственником земли является государство как представитель общества как целого. Оно имеет право в случае неотложной общественной потребности изъять земельные участки из частной собственности, компенсируя собственникам ее рыночную стоимость.

Рынок земли (это такое же иррациональное понятие, как и оборот земли, потому что реально в обращении находится не земля, а права относительно нее) может нормально заработать лишь после предварительного обеспечения изложенных выше условий. Несоблюдение даже только первого принципа приведет уже через поколение к полному истощению земель. Несоблюдение второго пункта откроет возможность нерационального и спекулятивного использования земель и т.п.

Сопоставление этих теоретических положений, полученных путем учета особенностей присвоения такого объекта как земля, выявляет их соответствие практике успешных в аграрной сфере стран. Есть страны с преобладанием частной или государственной собственности. В каждой стране свое землеустройство, но всегда есть требования к рациональному использованию земель и регулированию аграрных отношений, квалификации работников, в некоторых случаях даже к их нравственности и т.п. Только сочетая теоретический подход с обобщением мирового практического опыта (как позитивного, так и негативного), можно найти адекватный для Украины путь решения коренного аграрного вопроса. Поспешность, присущая нынешним политизированным подходам, может иметь катастрофические последствия не только для украинской аграрной сферы, но и в целом для государства.