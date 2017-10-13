Шаг навстречу старости. В Украине стартовала пенсионная реформа

В прошедшую среду в Украине официально стартовала пенсионная реформа, и уже октябрьские выплаты пенсионерам насчитают по новой формуле. Чего, кроме повышения пенсионных выплат, ждать украинцам, и действительно ли предложенные правительством трансформации можно назвать полноценной реформой?

Закон о пенсионной реформе предполагает целый ряд масштабных трансформаций. Наиболее долгожданная из них — осовременивание пенсий. В действительности здесь речь идет не о реформе, а о банальном выполнении законодательных норм, ведь индексация пенсий должна проводиться регулярно. Просто с 2012 г. власти игнорировали это требование, да и последняя актуализация проводилась с учетом показателя средней зарплаты за 2007 г. В результате размеры пенсионных выплат в зависимости от года назначения пенсии начали отличаться более чем в три раза, а 8 млн пенсионеров из 12 млн получали минимальную пенсию менее 1500 грн. Впрочем, и средняя пенсия недалеко ушла от минимальной, не дотягивая до 2000 грн. Кроме того, пенсии работающих пенсионеров облагались 15-процентным налогом. Чтоб не зажирели.

Пенсионная реформа налогообложение отменяет, а осовременивание пенсий делает обязательной для выполнения нормой. Выплаты повысят для 9 млн пенсионеров из 12 млн, в среднем пенсия вырастет на 700 грн. Но формула такова, что пенсионные выплаты выровняются, то есть тем, кто получал совсем мало, добавят порядка 1000 грн, а для тех, чьи пенсии и так были относительно высокими, повышение будет скорее символическим. По данным правительства, примерно 1,3 млн украинцев к пенсии добавят около 200 грн. Для 1,2 млн людей повышение составит от 200 до 500 грн. Прибавку от 500 до 1000 грн получат 2 млн. До 25 октября пенсионеры получат уже повышенные пенсии, выплат ниже 1452 грн в солидарной системе не будет.

Кроме того, правительство уже озвучило инициативу до 1 ноября подать в парламент законопроект о перерасчете пенсий 560 тыс. военнослужащих, который также последний раз проводился в 2008 г.

Помимо пенсий, будет повышен и стаж, необходимый для выхода на пенсию. Увы, чуда правительство не дождалось, тенденция однозначна — количество пенсионеров растет, суммы, собираемые в солидарную систему, устрашают, при этом сами выплаты людям на руки удручающе малы. И со временем солидарная система будет требовать все больше средств, а пенсионерам — предлагать еще меньшие выплаты. Но так как отказ от повышения возраста выхода на пенсию уже был озвучен, а уступать, пусть даже здравому смыслу, на Грушевского не привыкли, повысить решили стаж, необходимый для выхода на пенсию.

Пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии страхового стажа 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на год и к 2028 г., чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. В 63 года пенсия по возрасту как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа будет увеличиваться на год до достижения в 2028 г. 25–35 лет страхового стажа. Начиная с 1 января 2019 г. лицам, у которых страховой стаж составит 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Если при достижении пенсионного возраста у человека не будет указанной продолжительности страхового стажа, он сможет либо доработать необходимое количество лет, либо приобрести недостающие годы стажа. Предложение о покупке стажа революционное и абсурдное одновременно, по подсчетам чиновников Минсоцполитики, один год стажа, если брать в расчет нынешний размер отчислений, стоит около 17 тыс. грн. В будущем эта сумма будет только расти, и сложно представить человека, который готов и может потратить сразу несколько десятков тысяч гривен, чтобы выйти на пенсию и получать мизерные выплаты. Увы, солидарная система в коллапсе, и реформы, предлагаемые правительством, реанимировать ее не способны.

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 26,3 млн граждан трудоспособного возраста. Из них заняты только 16,2 млн, а взносы в Пенсионный фонд платят еще меньше. В результате только 12,8 млн застрахованных лиц содержат 12 млн нынешних пенсионеров. Зависимость помощи от государства и уплаченных в пенсионную систему взносов и выплат, которую предполагает солидарная система, давно исчезла. По мнению правительства, главная цель реформы действующей солидарной системы — стимулировать работающее население уплачивать пенсионные взносы. Там искренне рассчитывают на некий скрытый трудовой ресурс и рост пенсионных отчислений.

Но оптимизм Минсоцполитики разделяют немногие, ведь перепись населения в стране проводилась очень давно, были потеряны большие территории, прошли глобальные внутренние миграционные процессы, а часть сограждан нашла себе работу на рынках других стран, то есть для того чтобы строить предположения о потенциальном росте выплат, элементарно не хватает достоверных данных.

Но решение повысить стаж, в отличие от повышения пенсионного возраста, действительно больнее ударит по занятым в теневом секторе работникам. Лица, у которых отсутствует необходимый страховой стаж, будут лишены пенсии, им по достижении 65 лет назначат государственную социальную помощь с учетом совокупного дохода семьи. То есть нагрузка на госбюджет меньше не станет, а вот людей, живущих за гранью бедности, прибудет. По оценкам Минсоца, таких граждан порядка 100 тыс. Но в министерстве лукавят, сейчас у 70% пенсионеров, или 8 млн, размер пенсии "дотягивается" до уровня минимальной, и почти наверняка это люди, взносы которых в пенсионную систему либо нулевые, либо немногим больше. Предположить, что при общей тенизации экономики рынок труда обелится, сложно, вот только в реформированной солидарной системе никто никому "доплачивать" сверх заслуженного не будет.

Также пенсионная реформа анонсирует введение второго накопительного уровня пенсионной системы, и это скорее тревожный звоночек, нежели ободряющий. Трансформации солидарной системы несут минимальные риски, она давно не работает, и испортить в ней что-то практически невозможно. А вот создание накопительного пенсионного фонда без надлежащей инфраструктуры, системы контроля, а главное, возможностей для инвестирования собранных средств — это огромный коррупционный риск. Благо, пока это перспектива будущих лет. Надеемся, к тому времени никто не забудет, что злосчастные "три миллиарда Януковича", которые мы успешно не возвращаем, это средства российского Фонда национального благосостояния, который является частью пенсионной системы РФ. Это отличная иллюстрация того, что происходит с пенсионными накоплениями граждан без надлежащего контроля.