Роттердамские цветочки и рыночные ягодки

Представьте на секундочку, что общество живо обсуждает вопрос, где же компании "Чумак" закупать помидоры для кетчупа. Сравнивают тарифы, подставляют их в формулы, выбирают, где лучше и дешевле. Абсурд.

Почему же не выглядит абсурдным, что полстраны годами обсуждает стоимость угля, который закупит частная компания ДТЭК? Почему нам снова рассказывают, что "Роттердам+" — это великое благо, и дешевле еще пойди найди? Просто вместо кетчупа "Чумак" всегда можно взять "Торчин", а ДТЭК — это монополия. Монополия, которая давит и шантажирует, которая манипулирует и спекулирует, которая растет и крепнет за счет государства, не подчиняется законам рынка. Более того, никогда не позволит этот рынок создать, чтобы не потерять свое монопольное положение.

Несмотря на это, правительство два месяца назад запустило рынок электроэнергии, хотя эксперты чуть ли не хором говорили о необходимости отсрочки этого события и о тотальной неготовности к переходу на рыночные отношения. Действительно, о какой конкуренции и балансе спроса и предложения может идти речь в условиях, когда одна компания в стране обеспечивает 73% добычи энергетического угля и около 80% выработки тепловой генерации?

Но ведь есть и другие источники — АЭС, ГЭС. Все так, но за неделю до введения рынка правительство запускает механизм специальных обязательств, согласно которому "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны поставлять часть электроэнергии по фиксированным заниженным тарифам для нужд населения. Это порядка 50% генерации. Цель самая благородная — не допустить повышения цены для населения. Но как не может быть конкурентного рынка при наличии на нем монополии, так и не может его быть при отсутствии единой, сформированной самим рынком, цены. Избегая непопулярных решений, удар от которых по малообеспеченным все равно сгладили бы субсидии, власть собственноручно и наверняка сознательно ведет к банкротству "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", закрепляя монопольное положение ДТЭК на рынке.

По сути механизм специальных обязательств выбил из рынка тех немногих, кто мог бы конкурировать с ДТЭК. В итоге после запуска рынка на коне опять оказалась тепловая генерация, на 80% принадлежащая ДТЭК.

И монополист умело использует данные ему властью привилегии. Рынок есть, но цена не падает даже в выходные дни, так как на рынке постоянно создается дефицит, удерживающий стоимость на верхней границе. Действительно, с октября 2018 г. мировые цены на уголь снизились почти вдвое — со 100 до 58 долл. за тонну, и сейчас "Роттердам+" был бы выгодным, но не потому, что это хорошая формула, а потому, что на фоне монстра, созданного оптовым рынком электроэнергии, роттердамское чудовище — пушистый зайчик.

ДТЭК, лишившаяся бы части прибыли после снижения мировых цен на уголь, в новых условиях ничего не потеряла, — до запуска рынка эксперты надеялись на снижение цены на 25%, в итоге она выросла на 30%. И это не повод оправдывать формулу "Роттердам+" или чиновников, ее придумавших и отстаивавших, это повод признать, что при наличии монополиста государство всегда будет оставаться в проигрыше.

И пусть не обманется читатель, считающий, что правительство его облагодетельствовало и защитило от повышения цены. Электроэнергия — одна из основных составляющих цены практически на все товары и услуги, повышение ее стоимости производитель закладывает в цену продукции, а оплачивает — потребитель. И точно так же, как во времена "Роттердам+" мы платили за двойную доставку угля из Роттердама, хотя это был уголь с шахт ДТЭК и импорт из РФ, сейчас мы будем платить монополисту еще больше, потому что он подмял под себя рынок и теперь может сам регулировать цену на нем.

Нет ни конкуренции, ни свободного ценообразования. Эксперты предлагают тысячу и один способ, как изменить и улучшить ситуацию, но в действительности рецепт один — избавиться от монополии.

Бравые борцы с монополиями

У нас есть целый Антимонопольный комитет, который по идее должен ограничивать монополии и защищать свободную конкуренцию. Этот самый комитет еще в 2015 г. начал расследование о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК на рынке электроэнергии.

Тогда сам регулятор рынка НКРЭКУ обращался в АМКУ с просьбой обратить внимание на возможное злоупотребление со стороны ДТЭК и искусственное завышение цены. Кстати, обращалось в АМКУ по поводу ДТЭК и "Укрэнерго", сообщая, что ДТЭК, возможно, искусственно создает на рынке дефицит электроэнергии. Трехлетняя переписка по сути закончилась тем, что АМКУ своим решением переложил всю ответственность на плечи регуляторов, мол, делайте, что хотите, мы умываем руки.

Расследование завершилось официальным признанием, что компания ДТЭК не злоупотребляет монопольным положением. В АМКУ признали, что ДТЭК "имеет структурные признаки монополии" и рыночную власть, но посчитали, что компания не может этой властью пользоваться из-за государственного регулирования рынка. Если проще, раз рынок электроэнергии является регулируемым, монополия нам не страшна. А еще АМКУ не заметил злого умысла в формуле "Роттердам+", а его глава Юрий Терентьев собственноручно формулу согласовал, несмотря на то, что львиная доля прибыли за счет двойной логистики была получена конкретной компанией, не просто занимающей монопольное положение на рынке, но еще и продающей уголь самой себе.

То есть, по мнению АМКУ, когда ДТЭК пугает страну снижением запасов угля и замерзшим населением, выгоняет на демонстрации шахтеров, вмешивается в работу государственных органов, давит на чиновников, чтобы отстоять частные интересы компании, и является основным бенефициаром тарифа, определяемого НКРЭКУ, она не злоупотребляет монопольным положением на рынке. ДТЭК, контролирующая не только подавляющее большинство ТЭС, но и 73% добычи угля, не монополия.

Есть уже забытый, но хороший пример того, как в свое время ДТЭК мастерски отреагировала на рекомендацию АМКУ о необходимости закупки части энергетического угля на рыночных условиях. Рекомендацию ДТЭК поняла и выполнила очень своеобразно, — на биржу вышли не покупатели, а поставщики угля, конечно, ДТЭКовские. В итоге энергокомпании ДТЭК покупали уголь, добытый ДТЭК, и другие поставщики принять участие в аукционе попросту не могли. Но и тут АМКУ не заметил злоупотреблений монопольным положением.

Сейчас, спустя два месяца после начала работы оптового рынка электроэнергии, АМКУ мог бы начать новое расследование, ведь после запуска рынка ДТЭК свои монопольные позиции укрепила еще больше, а ссылаться на предохранители госрегулирования уже не получается. После запуска оптового рынка электроэнергии тепловая генерация ДТЭК вышла из поля госрегулирования. Учитывая, что компании принадлежит 80% генерации, а о структурных признаках монополии можно говорить, уже когда речь заходит о 35%, основания для того, чтобы АМКУ снова обратил свое пристальное внимание на ДТЭК, очень веские. На худой конец в АМКУ могли хотя бы задаться вопросом, почему цена электроэнергии после запуска рынка не снизилась, а наоборот, выросла. Учитывая скорость предыдущего расследования, начать надо уже сейчас, чтобы успеть хотя бы концу 2021-го.

Механизмы, позволяющие ограничить влияние компании на рынок, есть. АМКУ может принять решение о принудительном разделении компании. Да, компания сама будет решать, как именно она себя разделит. Да, она может манипулировать и петлять вплоть до того, что АМКУ придется ее принуждать к разделению через исполнительную службу. Да, она имеет право оспорить решение АМКУ в судах трех инстанций. Но ей нужно хотя бы дать понять, что государство настроено решительно, и пропетлять не получится.

Более того, есть способ и существенно упростить процесс, введя в украинское законодательство норму о "добровольном разделе монополиста", которая освободила бы его от штрафов, налагаемых в процессе принудительного раздела, и позволила бы сгладить многие углы в отношениях государства и ДТЭК. Более того, в 2015-м, когда расследование АМКУ только начиналось, ДТЭК в официальном обращении писала: если "расследование докажет, что концентрация активов ДТЭК нарушает требования закона, существует два возможных варианта решения в соответствии с общеевропейской практикой: государственное регулирование нам как монополисту или продажа части активов на открытом конкурсе с привлечением международных советников. Мы готовы к обоим вариантам".

Даже в случае "добровольного раздела" история наверняка затянется на год, если не на годы, но надеяться, что ДТЭК самостоятельно откажется от доминирующего положения или внезапно ослабит влияние на рынок, — непозволительная наивность. Как и надежды, что кто-то, кроме АМКУ, например другие регуляторы, способен решить этот вопрос.

Официально никто, кроме АМКУ, не может признать компанию монополистом, и никто, кроме АМКУ, не может определить, злоупотребляет ли монополист своим положением, нарушая конкурентное законодательство. Именно АМКУ должен принимать решение, что делать с такой компанией и как ее разделить, чтобы восстановить здоровую конкуренцию. Но поскольку нынешний состав АМКУ не показал выдающихся результатов работы и во многом себя дискредитировал, нужна не только та самая политическая воля, чтобы подобное расследование было хотя бы начато, но и перезагрузка самого АМКУ. Согласитесь, очень сложно бороться с монополией, если уполномоченный на это орган упорно игнорирует очевидные злоупотребления и совершенно недееспособен.