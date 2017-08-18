Регулирование без смыслов

В настоящее время профильное сообщество активно обсуждает проект закона "О валюте" Национального банка Украины, вынесенный регулятором на общественное обсуждение. Новый закон призван отменить пресловутый "Декрет о валютном регулировании", датированный еще 1993 г.

Вышеупомянутый декрет — настоящий динозавр среди подобных законодательных актов, он беспрецедентен. В срочном порядке его принимали именно декретом Кабинета министров Украины, на тот момент другие законодательные институты не работали. Потом его легализировали в форме закона, однако название "декрет" он сохранил. За более чем 24 года функционирования в него вносились лишь косметические изменения (хотя попытки все поменять коренным образом тоже были), он пережил кризисы 2004-го и 2014 г. и помог сохранить стабильность банковской системы в сложные периоды жизни страны. Однако его время уже прошло: декрет нужно отменять. Но нужен ли для этого новый закон "О валюте", большой вопрос.

По моему мнению, отдельный закон не нужен. Представляется, что наиболее оптимальным подходом будет внесение изменений в уже существующие законодательные акты: "О Национальном банке", "О банках и банковской деятельности", в Налоговый и Таможенный кодексы. Новый закон фактически дублирует декрет, но, в отличие от оригинального документа, является рамочным и слишком много оставляет на откуп НБУ. Более того, многие нормы нового законопроекта уже содержатся, например, в разделе о денежно-кредитной деятельности регулятора в законе о Национальном банке. Там упомянут порядок экспорта-импорта капитала, введено понятие обязательной продажи части валютной выручки (правда, ограниченное полугодовым периодом, что никак не соответствует нашей двухлетней практике этой меры). Ранее никто точно не был уверен, что Верховная Рада "в либеральном порыве" в один прекрасный момент не отменит декрет, и на этот случай у Национального банка должен был быть "план Б", каким образом защитить курс гривни во время кризисов. Поэтому к возможной отмене декрета мы готовились давно, внося изменения в другие законы.

Есть, безусловно, в проекте законодательного акта и явный позитив. Это норма "что не запрещено, то разрешено" — это отметили все обозреватели. Единственное, как я указывала выше, непонятно, когда именно наступит этот "валютный рай". Это должен решить Нацбанк, не прибегая к каким-либо формальным основаниям. Хотя, по моему мнению, какие-то маркеры нужны (например, рост ВВП в каком-то объеме или наличие резервов для покупки критического импорта на протяжении какого-то срока). Законопроект должен быть универсальным, его надо писать НЕ под конкретные фамилии и конкретные задачи и не оставлять все на волю чиновника. Именно так самодостаточно написан декрет, и поэтому он еще работает.

Еще одна позитивная инициатива — это унификация валютного законодательства с налоговыми законами. Этот шаг призван предотвратить вывод капитала в офшоры, или, как говорят авторы документа, "непродуктивный отток капитала". В то же время нужно прекращать порочную практику, что вся ответственность и контроль за соблюдением норм закона ложится исключительно на банки. Они и так в Украине постепенно превращаются в научно-исследовательские институты или детективные агентства по расследованию жизни клиентов. Свою долю ответственности должны получить налоговая и таможня, даже несмотря на то, что через банки это сделать проще с точки зрения контроля.

Безусловно, нормы финансового мониторинга и противодействия финансированию терроризма — это чисто банковская прерогатива, предусмотренная международными соглашениями. Но есть множество функций, предусмотренных украинским законодательством, от которых банки нужно освободить. Из-за этого страдают клиенты, в итоге часто выбирая "темную сторону" для ведения своего бизнеса. И это, в конечном счете, забирает прибыль у банков и поступления налогов в бюджет, а также ложится бременем на нас, налогоплательщиков. Доходы недополучаются, а расходы — растут.

Но и это не главное замечание к предложенному проекту закона. По моему мнению, он продолжает логику валютного контроля (в новой версии — валютного надзора) постсоветской эпохи и консервирует существование двух параллельных миров: основанной на законодательстве и реальной ситуации с использованием валюты гражданами Украины.

Почему отдельный закон о валюте — это логика регулирования постсоветских стран? Почему нигде в Европе или США подобных документов нет, а есть только в странах бывшего СССР? По моему мнению, ответы на эти вопросы находятся в ментальной плоскости.

Когда-то для советского человека иметь долларовую купюру в руках было уже реальным тюремным сроком. Фарцовщики около гостиниц и облавы милиции на них — вот яркий пример валютного регулирования того времени. С этим чувством "валютного табу" мое поколение банкиров и писало первые валютные законы. При этом зарегулировали все: то, что надо было, и то, что регулировать не было смысла. Обмен валют — обычная кассовая операция. Почему она требует отдельного описания и не может быть частью положения о кассовых операциях? Кассиру что, есть какая-то разница, считать гривни или евро? Зачем отдельно регулировать открытие валютных счетов — они же во всем мире фактически мультивалютные. Кто ездит за границу, об этом знает. Почему отдельно идет речь о выводе капитала за рубеж в валюте, а гривня что, не капитал? Ценные бумаги, валютные или гривневые, зачем их разделять, риски то остаются те же?

Даже в структуре Национального банка подразделения, ответственные за денежно-кредитное и валютное регулирование, всегда находились по разные стороны баррикад. Особый статус иностранной валюты в крови у чиновников, большую часть жизни проживших в СССР. Но сейчас на смену этим людям приходит молодежь, которая, вопреки ожиданиям, тоже подвержена тем же страхам. И свидетельство этого — желание снова зарегулировать все что возможно в отдельном документе, новом законе. Зачем?

Особенно этот вопрос отпугивает нерезидентов. Их жизнь и так не была сладкой в юрисдикции Украины на протяжении всей истории ее независимости, так как при прочих равных условиях законодательство всегда прописывалось в пользу резидентов. Которые "свои", и им "тяжело". На самом деле от этого страдала экономика, так как миссией нерезидентов было подтягивать отечественные компании до своего уровня, чтобы украинцы могли конкурировать на международных рынках. Политика протекционизма этому никак не способствует.

Сложности инвесторов при выводе дивидендов за рубеж больно ударили по инвестиционному имиджу страны. Все понимают, что это вынужденный шаг, но инвесторам это объяснить сложно. Они же не виноваты, что на страну напали, отобрали часть промышленного потенциала, что вызвало валютный дисбаланс. А тут еще новый закон "О валюте", который тоже мало что регламентирует, однако пугает иностранных инвесторов своей непредсказуемостью. Поэтому мое предложение, озвученное выше, — не писать отдельный закон, акцентируя внимание на зарегулировании функционирования валюты в нашей стране, а ограничиться изменениями в законы существующие. И конечно, все нужно максимально упростить и сделать предсказуемым. Пожалейте иностранный бизнес в Украине!

И еще один аспект, о котором никто не говорит. Недавнее декларирование состояний депутатов и чиновников показало неприглядную картину: фактически существующее валютное законодательство никто не исполнял. У богатейших украинцев недвижимость за рубежом, доли в иностранных компаниях, другие активы в развитых странах. Даже если бы они легально в Украине покупали свои валютные миллионы, то им бы пришлось вместе с членами семей годами ходить в обменники, чтобы аккумулировать столько валюты в рамках разрешенных сумм. Но около обменников их никто не видел. Это все — экономические преступления, о факте которых всем известно, но фактически ответственности за них никто не несет. Это способствует чувству безнаказанности и вызывает скептицизм по поводу того, что новое валютное законодательство будет выполняться. И здесь резонно задать вопрос: а зачем люди покупают доллары, а не держат сбережения в национальной валюте? Может, правда в том, что они не доверяют политике НБУ и, соответственно, отечественной денежной единице? Зачем выводят деньги в офшоры и покупают недвижимость за пределами Украины? Может, не все так хорошо "в нашем королевстве", и бизнес и население просто ищут "тихие гавани", которых нет в стране?

Если перед изменением валютного регулирования не провести всеобщее декларирование и амнистию капиталов (а я поддерживаю такой шаг), то какой-либо новый закон исполняться тоже не будет, как не исполняется и пока здравствующий декрет. Как в той шутке: строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения…

Без амнистии продолжится сосуществование двух параллельных "валютных реальностей" — на бумаге и на практике. На бумаге — все нельзя, в реальной жизни — пожалуйста, и вам за это ничего не будет. Сегодня перед обновлением валютного регулирования надо подвести черту и твердо сказать: за ней — нарушение законодательства со всеми вытекающими. Давайте будем реалистами — за редкими исключениями никто все равно ничего не вернет и налогов задним числом не заплатит. Так, может, хватит обманывать себя, ведь любые законы не имеют смысла, если их никто не исполняет?

И последнее, на что хотелось обратить внимание. Сегодня очень активно обсуждается вопрос биткоинов. Обращает на них все больше внимания и НБУ. Сбережения в этой расчетной криптовалюте отражены даже в некоторых декларациях власть имущих. Европейские банки предлагают открытие счетов, в некоторых странах центробанки признали статус этой платежной системы. О каком валютном регулировании можно вести речь в этом случае? Это ведь современные технологии, а мы, как динозавры, все по-прежнему пытаемся зарегулировать: разрешить или запретить. Нужно иногда оглядываться и понимать, что мы находимся уже в другом тысячелетии, и мир не стоит на месте. Когда я писала эту колонку, последний абзац у меня появился буквально в последний момент. Пока она будет публиковаться, продолжат появляться новые расчетные технологии. Противодействовать прогрессу неправильно и бесполезно.