Реформы по-украински. Что было достигнуто и чего ожидать?

Уходящий год стал четвертым годом, в течение которого украинская экономика переходит на функционирующие рыночные механизмы. Процесс сложный, наполненный проблемами и противоречиями. Можно представить гораздо более быстрый и эффективный прогресс, но, тем не менее, за последние четыре года сделано больше, чем за 20 с лишним лет. Хотя и этого недостаточно, чтобы процесс реформ стал необратимым.

Следующий год — предвыборный, и он будет важным и сложным. Реформы — больше политическая, чем техническая проблема. Теперь, после четверти века неудач коммунизма, мы очень хорошо знаем, что работает, а что нет. Успешные страны с переходной экономикой, такие, как Польша, Словакия, страны Балтии, а также Румыния, в последние годы преуспели, потому что провели комплексные реформы на основе макростабилизирующих мер, а также институциональные и структурные реформы, позволившие им создать предпосылки для высокого и устойчивого экономического роста. Отсутствие реформ за 20 лет независимости стало главной причиной украинской бедности и проблем.

Для иллюстрации: Украина и Словакия 25 лет назад имели примерно одинаковый ВВП на душу населения. В прошлом году в Словакии ВВП по паритету покупательной способности (с учетом уровня цены) был в четыре раза выше, чем в Украине, и даже почти в восемь раз больше на душу населения в долларах США номинально. Номинальный ВВП Словакии в 2016 г. составил 89 млрд долл., а украинский — 93 млрд. Но в Украине 40 млн жителей, а в Словакии — только 5,4 млн. Средняя зарплата в Словакии сейчас составляет около 1000 евро, а в Украине — около 200.

Еще один важный факт: четыре года назад ситуация в украинской экономике была чрезвычайно сложной. Наслоились друг на друга три плохих фактора: наследие 20-летней деформированной, дисфункциональной, коррумпированной и олигархической системы и плохо управляемой экономики; последствия российской военной агрессии, торговая и экономическая война; наследие из десятков лет совершенно неконкурентной и деформированной центральной плановой системы экономики. В связи с этим экономический спад в 2014–2015 гг., достигший 17% ВВП, не был следствием реформ, начавшихся в 2014-м, а результат отсутствия реформ в течение

20 лет, а также российской агрессии.

Реформы не только продемонстрировали это в полном объеме, но в то же время создали предпосылки для преодоления таких деформаций и формирования основ функционирования конкурентной рыночной экономики, у которой будет более сильный иммунитет от старых болезней. Первым важным результатом 2017 г. является сохранение макроэкономической стабильности.

Наилучшие результаты были достигнуты в сфере макроэкономической стабилизации, которая широко признана, но не столь значима для граждан главным образом потому, что для обычных людей она слишком абстрактна и недостаточно понятна. Заметными результатами являются стабилизация государственных финансов, снижение инфляции, стабилизация валютного курса и очистка банковского сектора — это необходимые условия для экономического роста.

2017-й стал еще одним годом преемственности усилий по макростабилизации, и показатели будут очень схожи с показателями 2016 г. Пока еще нет окончательных данных за весь 2017 г., но мы уже можем ожидать, что контролируемая инфляция будет примерно на том же уровне, что и в прошлом году (около 12,5%), дефицит бюджета в размере 3,0% ВВП (около 2,6%), государственный долг в процентах от ВВП будет снижен с 81 до 74, а валовые международные резервы НБУ будут увеличены с 15,5 млрд долл. до 18 млрд. Курс валют также в принципе стабилизируется. Несмотря на частичное ослабление гривни в декабре, курс по-прежнему находится в рамках прогноза правительства и НБУ на 2017 г.

Ожидается, что в 2017 г. экономический рост достигнет 2,2%, а самая главная причина для недостижения более высокого роста (около 3%, как первоначально ожидалось) — экономическая блокада оккупированных территорий, начавшаяся в начале года. Она стала также веской причиной, по которой промышленное производство снизит показатели в этом году, тогда как в прошлом году промышленность выросла на 2,4%.

Ожидается, что в следующем году экономический рост составит примерно 3%, другие макроэкономические показатели будут улучшены или, по крайней мере, зафиксируются на том же уровне. Такой рост показателей — это неплохо, но все же недостаточно, учитывая потребности и потенциал украинской экономики. Даже при росте 3% Украина будет отставать от мира, потому что мировая экономика вырастет примерно на 3,6%. Рост в странах с переходной экономикой также будет выше: Румыния — 4,4%, Польша и Словакия — 3,8, Латвия — 3,5%.

У Украины есть потенциал для достижения высокого и устойчивого роста примерно на 6–7% в год, но только в случае поддержки и дальнейшего улучшения макроэкономических условий и обеспечения более глубоких и комплексных структурных и институциональных реформ в следующих сферах: обеспечение правопорядка и защита прав собственности, дерегуляция, демонополизация, приватизация и реформа корпоративного управления, улучшение бизнес-среды, реформа государственных финансов и налоговая реформа (включая налоговое администрирование), реформа земельного рынка (особенно отмена моратория на продажу земли) и реформа государственного управления.

Некоторые реформы, такие, как дерегуляция, реформа здравоохранения, налоговая реформа, судебная, реформа образования, уже были начаты, но прогресс должен быть намного больше, шире и глубже.

Каковы наибольшие достижения 2017 г.? В конце прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что для его правительства и для него лично 2017 год в области реформ будет иметь следующие приоритеты: пенсионная, реформа здравоохранения, образования, приватизации, реформа земельного рынка. В конце 2017 г. мы уже можем оценить, что было достигнуто. Пенсионная реформа является наибольшим успехом правительства — новая пенсионная система финансово устойчива в среднесрочной и долгосрочной перспективе (в основном благодаря последовательному увеличению трудового стажа) и гораздо более справедлива (отмена льгот и спецпенсий, осовременивание уже существующих выплат).

Очень важна и успешна также реформа здравоохранения, обеспечивающая прозрачность, конкуренцию и объективные критерии первичной медико-санитарной помощи на основе принципа "деньги следуют за пациентом". Это позволит уменьшить избыточность, неэффективность в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Был принят закон о реформе образования, и здесь много положительных изменений. Вопрос в том, как эта реформа меняет условия для повышения эффективности и качества образования.

Приватизация по-прежнему остается очень спорной темой в Украине. С одной стороны, правительство и лично премьер-министр сделали немало в прошлом году, с другой — результаты все еще незначительны. Премьер-министр инициировал большое количество встреч с ответственными лицами для ускорения реформ корпоративного управления и приватизации, но, несмотря на это, достаточных результатов нет.

Важный положительный результат — новый законопроект о приватизации, одобренный правительством в июле этого года, Национальным советом реформ в сентябре и уже проголосованный Верховной Радой в первом чтении в ноябре. Новый закон очень важен, поскольку устраняет узкие места, служившие ранее инструментом для блокирования и бойкота приватизации. Закон также предлагает предварительные условия для обеспечения так называемой малой приватизации на электронных аукционах, что обусловит прозрачность и эффективность системы.

Но после первого чтения депутаты внесли множество поправок, которые могут возвратить законодательство о приватизации в прежнюю форму, а это будет препятствовать реальному, прозрачному и эффективному приватизационному процессу. И это очень опасно. Недостаточный прогресс в реформировании механизмов приватизации и реформе корпоративного управления госпредприятий означает, что более 3500 государственных предприятий продолжат служить одним из наибольших источников коррупции, политического клиентелизма, неэффективности, растраты государственных денег, деформаций в конкуренции, препятствий для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Приватизация должна стать приоритетом следующего года, иначе все хорошие цели и заявления о борьбе с коррупцией и привлечении иностранных инвесторов останутся ложными прокламациями. Что еще более важно, в результате этого невозможно будет использовать потенциал роста украинской экономики и улучшить жизнь украинского народа.

Если говорить о государственных предприятиях и коррупции, то правительства Яценюка и Гройсмана достигли важных и беспрецедентных в украинских условиях результатов в борьбе с коррупцией, особенно в сокращении пространства для так называемой крупной коррупции.

Как минимум четыре крупномасштабные сферы для большой коррупции были закрыты. Первая — поднятие цен на газ для населения до рыночного уровня, вторая — очистка банковского сектора, третья — государственные закупки. Четвертая — возмещение НДС. Три года назад цена газа для домашних хозяйств составляла всего 12% от реальной рыночной цены. Олигархи и бизнесмены-политики за год забирали миллиарды долларов из государственных денег, покупая газ как для домохозяйств за 12% от реальной цены, а затем продавали его украинским компаниям или экспортировали за реальную рыночную цену. Этот канал частично был перекрыт с 2015 г. и полностью — с весны 2016-го, когда цены на газ были повышены до рыночного уровня.

До Евромайдана многие частные банки служили "банкоматами" для своих владельцев. Банки собирали деньги у вкладчиков и бизнеса, а затем предоставляли их как кредиты связанным с ними компаниям. Эти компании не возвращали деньги банкам, а возврат денег вкладчикам банков планировался государственными деньгами (через Фонд гарантирования вкладов). Все такие банки были закрыты (80 из 180), а крупнейший частный банк (Приватбанк) был национализирован. Новые, строгие нормативные правила и рамки были введены Национальным банком Украины, включая контроль над связанными сторонами. И второй канал большой коррупции был закрыт.

Государственные закупки были третьим каналом большой, а также малой и средней коррупции. С августа 2016 г. все государственные учреждения, в том числе муниципалитеты, обязаны использовать электронную систему государственных закупок ProZorro, принятую на международном уровне как эффективная и уникальная.

Наконец, в результате усилий постреволюционных правительств по реформированию системы администрирования НДС удалось запустить систему автоматического возмещения этого налога. Четвертый канал для крупной коррупции — махинации с возмещением НДС экспортерам — был закрыт.

Осталась нетронутой проблема государственных предприятий. В Украине около 3,5 тысячи госпредприятий, и, несмотря на заявления и планы, в этой области не был достигнут какой-либо прогресс. Эти компании сегодня являются самым крупным источником коррупции, политического клиентелизма, неэффективных денежных трат, плохого управления и искажения бизнес-среды.

Помимо сокращения пространства для коррупции и политического клиентелизма, еще одним положительным эффектом от приватизации может стать привлечение авторитетных иностранных инвесторов, которые привезут в Украину капитал, технологии и ноу-хау. Необходимым предварительным условием для привлечения такого рода инвесторов должно быть профессиональное управление процессом приватизации на основе открытых, конкурентоспособных международных тендеров при содействии авторитетных инвестиционных консультантов на стороне украинского правительства. Хотел бы подчеркнуть, что привлечение значительного объема прямых иностранных инвестиций является неизбежным предварительным условием для усиления экономического роста. В 2017 г. мы ожидаем, что приток ПИИ составит около 2% ВВП, что ниже уровня 2016 г. (3,5%), который и так был неприемлемо низким.

Реформа земельного рынка (отмена моратория на продажу земли, в том числе частной собственности) не состоялась, и парламент снова продлил мораторий. Это очень плохая новость для Украины. Правительство упорно работало над законопроектом и создало предпосылки для открытия рынка земли с четкими и жесткими условиями, которые ограничивают доступ к земле иностранцев, а также устанавливают предельные размеры участков для покупки украинцами — физическими и юридическими лицами. Похоже, что самой важной причиной отсрочки этой реформы было удаление этого условия из приоритетных контрольных показателей получения транша программы МВФ в 2017 г. Я думаю, что это очень большая ошибка, допущенная МВФ.

Наиболее важной целью 2018 г. станет продолжение соответствующих реформ и недопущение отматывания назад того, что уже было достигнуто. Конечно, это будет непросто, потому что популисты, несомненно, увеличат свою активность в преддверии выборов. Но, несмотря на этот риск, я остаюсь оптимистом и считаю, что у Украины нет другого выбора. Почему? Потому что не продолжать — значит потерять перспективу вступления в ЕС и поддержку со стороны Запада, а это неизбежно будет означать угрозу независимости и целостности страны. Во время и после Евромайдана украинцы определили проевропейский курс и необходимость реформ.

С этой точки зрения, поддержка программы МВФ будет решающей, поскольку без поддержки со стороны МВФ и ЕС Украина не сможет покрыть свои долговые обязательства в 2018-м и 2019 г., что будет означать неизбежный финансовый кризис со всеми негативными экономическими, социальными и политическими последствиями. Для поддержки программы МВФ и получения текущего транша важнейшими предпосылками являются антикоррупционный суд, приватизация и повышение цен на газ.

Для поддержки достигнутого уместно расставить приоритеты. Хорошей иллюстрацией является пагубный законопроект №7206 "Покупай украинское", предложенный Радикальной партией Олега Ляшко и принятый парламентом в первом чтении. Этот законопроект спорный, и если он будет принят, то может уничтожить ProZorro, увеличить коррупцию и клиентелизм, будет противоречить обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации, правилам ВТО и бюджетным нормам, а также усилит административное давление на бизнес, особенно на малый.

Такие протекционистские и популистские предложения — путь смерти. В мире нет ни одной страны, которая стала бы богаче благодаря протекционизму. Напротив, путь от нищеты к процветанию — это экономическая политика, основанная на открытости, свободной и честной конкуренции, защите прав собственности и экономической свободе.