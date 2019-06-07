Правила дорожной опасности

На днях под Киевом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были травмированы 26 человек, трое из них находятся в очень тяжелом состоянии. И, к сожалению, подобные новости для Украины — будничность. В Чернигове автомобиль сбил мужчину на парковке. В Харькове грузовик сбил пешехода, в Калуше — 14-летнего велосипедиста…

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,35 млн человек ежегодно погибают в результате аварий, и более половины из них — "уязвимые пользователи дорог", то есть пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты. От 20 до 50 млн человек ежегодно получают травмы в ДТП, часть из которых становится причиной инвалидности. Значительные экономические убытки несут люди, пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий, их семьи, громады и страны в целом. И речь не только об убытках на дорогое лечение и реабилитацию, но и о потерянной производительности (труда, обучения, творчества) тех, кто погиб или стал инвалидом, а также членов их семей, вовлеченных в уход за травмированными родственниками. Для многих стран размер этих убытков достигает 3% их валового внутреннего продукта.

В повестке дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 г. сформулирована задача: к 2020 г. вдвое сократить во всем мире количество смертей и травм в результате ДТП. Украина задекларировала снижение уровня смертности и получения тяжелых травм. По итогам 2017 г., смертность вследствие транспортных несчастных случаев составляла 10,7 на 100 тыс. населения, что укладывается в запланированную траекторию снижения. Однако следует понимать, что после проведения Всеукраинской переписи населения и получения данных о реальной численности украинцев значения показателей могут существенно измениться...

По данным, обнародованным Государственным дорожным научно-исследовательским институтом имени М.П. Шульгина, за 2018 г. в Украине зафиксировано свыше 150 тыс. ДТП (из них 24,2 тыс. — с пострадавшими, в которых погибли 3,3 тыс. и были ранены 30,8 тыс. человек). Любая смерть в ДТП является преждевременной и неестественной, но самое тяжелое горе и страдания приносят последствия аварий при участии детей. Так, в 2018 г. в 3,7 тыс. ДТП, совершенных при участии детей в возрасте до 18 лет, погибли 176 детей и были травмированы еще свыше 4 тыс.

Отечественные специалисты подчеркивают, что для повышения безопасности дорожного движения очень важно уделять внимание выявлению и устранению доминирующих факторов риска, а также мониторингу аварийности и фокусированию на местах концентрации ДТП.

Последние доступные данные 2019 г. (за период с 1 января по 30 апреля) — это 47,4 тыс. ДТП с 822 погибшими (из них 38 детей) и 7,8 тыс. травмированных (за этот же период 2017-го — 45,5тыс., 749 и 7,6 тыс., соответственно). Таким образом, в среднем за это время ежедневно происходило 395 аварий, погибали семь и получали ранение 65 человек.

Как ни парадоксально, но большинство смертельных случаев в ДТП происходит там, где машин меньше. В странах с низким и средним уровнем доходов (Украина, к сожалению, входит в их число) регистрируется 93% всех смертей в результате транспортных несчастных случаев, хотя на них приходится только 60% всех транспортных средств мира. Но даже в очень богатых странах вероятность попасть в ДТП выше для людей с более низким социально-экономическим статусом. Непропорционально сильнее страдают более молодые: в мире дорожно-транспортные травмы являются основной причиной смерти детей и молодежи в возрасте 5–29 лет. Риск выше для мужчин, и это скорее отличие гендерное (связанное с социально обусловленными ролью, моделями поведения и деятельности мужчин), чем вызванное биологической принадлежностью к определенному полу. Так, мужчины, начиная с молодого возраста, с большей по сравнению с женщинами вероятностью попадают в ДТП, соответственно около трех четвертей (73%) всех случаев смерти в результате ДТП в мире происходит именно среди мужчин в возрасте до 25 лет.

Ситуацию можно и нужно изменить

Превышение средней скорости движения прямо связано как с вероятностью аварии, так и с тяжестью ее последствий (для всех участников движения). Например, специалисты ВОЗ рассчитали, что повышение скорости всего на 1% ведет к увеличению риска ДТП со смертельным исходом на 4%, а риска серьезных аварий — на 3%. Так, риск смерти пешеходов, сбитых машиной, при скорости 65 км/ч в 4,5 раза выше аналогичного показателя при скорости 50 км/ч. Соответственно, риск смерти водителей и пассажиров в результате боковых ударов автомобилей на скорости 65 км/ч достигает 85%.

В перечне ДТП с пострадавшими по причинам совершения в нашей стране именно превышение скорости занимает первую ступеньку как по числу ДТП, так и по количеству жертв. В Украине в 2018 г. было зарегистрировано 4939 ДТП с пострадавшими из-за превышения безопасной скорости движения. В них погибли 655 человек и в десять раз больше были травмированы (6596).

Следующие причины по количеству аварий в нашей стране также связаны с вождением — нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков и несоблюдение дистанции.

Вождение под влиянием алкоголя и наркотиков (или других психоактивных веществ) повышает риск аварий с жертвами. Для нетрезвого водителя риск попасть в ДТП возникает даже при низком уровне содержания алкоголя в крови и резко возрастает при увеличении его концентрации. При вождении под наркотиками риск повышается в зависимости от их типа. Например, для того, кто принял амфетамины, шанс попасть в аварию со смертельным исходом возрастает приблизительно впятеро. Соответственно, большая вероятность потерять жизнь и здоровье у тех водителей или пешеходов, кому не повезло столкнуться с таким водителем.

Использование ремня безопасности снижает риск гибели водителей и пассажиров на переднем сидении на 45–50% и на четверть — риск смерти и тяжелых травм среди пассажиров, сидящих сзади. Детские автокресла способствуют уменьшению смертности среди маленьких пассажиров на 60%. Правильное использование шлемов снижает риск смертельных травм среди мотоциклистов на 42%, а травм головы — еще больше, на 69%.

Кроме этого, есть ряд отвлекающих внимание факторов, среди которых едва ли не наибольшую обеспокоенность с точки зрения безопасности вызывают телефоны. Ведь вероятность попасть в аварию у водителя, пользующегося мобильным телефоном, приблизительно в четыре раза выше, чем у водителя, который им не пользуется. Использование телефона замедляет реакцию (прежде всего при торможении, при реагировании на дорожные знаки и пешеходов), нарушается способность держаться в правильном ряду и сохранять безопасную дистанцию (вспомните следующие за превышением скорости причины совершения аварий в Украине!).

Популярные ныне устройства hands free являются ненамного более безопасными в этом смысле, чем телефон, который держишь в руке. Обмен SMS во время движения еще больше повышает риск аварии…

Во многих странах разговоры за рулем с мобильником в руке запрещены. В Европе штраф за разговоры по телефону за рулем — от 100 до 2000 евро. В Нидерландах же за это упекут за решетку на 14 дней! В обновленных правилах дорожного движения Украины (п. 2.9 раздела Д) указано, что водителю категорически запрещено использовать средства связи, держа их в руке. Но наказание за разговор по телефону при движении — штраф в размере от 425 до 850 грн (в случае факта возникновения аварийной ситуации).

Также на уровень безопасности влияет качество дорог. В идеале дороги должны проектироваться, исходя из требований безопасности всех участников движения. Они должны быть надлежащим образом приспособлены для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, а не переоборудоваться "когда-то позже". Такие важные вещи, как пешеходные дорожки, велосипедные трассы, безопасные переходы и специальные средства замедления движения транспорта (например, "лежачие полицейские"), имеют большое значение для уменьшения риска смерти и травм в ДТП.

Есть еще один риск. Как ни печально, украинцы являются стареющей нацией, и процесс старения прогрессирует. Соответственно в стране растет доля тех, кто хуже видит и слышит, медленнее двигается и реагирует на сигналы, менее адекватно оценивает ситуацию с точки зрения безопасности. Поэтому очень важно учитывать те ограничения, которые накладывает почтенный возраст, для безопасности передвижения всех граждан и избежания несчастных случаев.

Понятно, что без адекватного дорожного движения не было бы экономического роста большинства стран. Ведь мобильность существенно расширяет возможности самореализации человека и развития страны. Это прежде всего улучшение доступа к общественным благам и услугам, среди которых получение желаемого образования, достойное трудоустройство и получение услуг здравоохранения. Также развитая сеть дорог и наличие современных средств перевозки позволяют быстро доставлять населению нужные товары и услуги, стимулируют экономику. Но вместе с тем расширение дорожной сети и ее более интенсивное использование приводят к негативным последствиям, как экономическим, так и социальным. И опыт развитых стран говорит о том, что соблюдение правил, высокий уровень контроля и качество дорожной инфраструктуры позволяют эти негативные последствия минимизировать.

В мире сегодня предложено соблюдать "Безопасный системный подход" к дорожному движению, направленный на создание безаварийной системы передвижения для всех пользователей дорог. Этот подход учитывает уязвимость людей к получению тяжелых травм в результате ДТП и требует, чтобы система проектировалась с учетом "допуска на человеческую ошибку". Для максимально возможной ликвидации ДТП со смертельным исходом и сокращения числа тяжелых травм должны быть реализованы принципы такого подхода (безопасные дороги и обочины, безопасные скорости, безопасные транспортные средства и безопасные пользователи дороги).

Осознание собственной ответственности за безопасность дорожного движения тоже является залогом перемен к лучшему. Это начинается с автокресла для грудничка; рассказа малышам о зеленых и красных человечках, подтвержденного собственным примером соблюдения правил; донесения до подростков опасности передвижения с закрытыми гарнитурой ушами и с гаджетом перед глазами; умения девушки отказать прекрасному принцу на белом коне, когда он приглашает прокатиться без шлема. Это продолжается отказом визировать проект закона Украины или проект трассы с несоблюденными стандартами безопасности, подписывать неправдивую медицинскую справку или выполнять небрежный ремонт дороги, игнорировать превышение скорости машиной с VIP-номерами, — в зависимости от специальности и должности.

И это касается всех участников дорожного движения. Это банальное использование пешеходами наземного или подземного перехода и оборудованный катафотом рюкзак или велосипед. Это вызов такси или прогулка пешком после ужина со спиртным и автоматическое застегивание ремня безопасности даже на пассажирском месте. Это мужество оценить свое состояние здоровья и отказаться от вождения, или мужество отказаться от взятки и наказать виновника аварии. И, в конце концов, еще неравнодушие и гражданская позиция в обсуждении и реализации стратегий развития на всех уровнях и обязательность учета в них вопросов безопасности движения и предупреждения ДТП.